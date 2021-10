Adidas anunciada como patrocinadora global exclusiva da cobertura da UEFA Women's Champions League na DAZN e no YouTube

Com a possibilidade de que os fãs possam pela primeira vez acompanhar toda a temporada da UEFA Women's Champions League em todo o mundo, em um único lugar - na DAZN e/ou gratuitamente em todo o mundo no novo canal de YouTube da DAZN - a competição está prestes a observar um crescimento sem precedentes. Aproveitando esta exposição global, que há muito não acontece, a adidas a ajudará a alcançar um público ainda mais amplo.

O acordo com a adidas torna a marca a maior patrocinadora global da DAZN na história. O acordo inclui publicidade de patrocínio em todas as 61 partidas ao vivo, bem como nos destaques e clipes relacionados. Também inclui a integração da adidas na nova série de seis episódios em cidades denominada "We All Rise" da DAZN, que terá a sua estreia no intervalo de todas as partidas durante cada semana da fase de grupos e destacará a rica história local e o surgimento do futebol feminino. Ao longo da temporada, isso evoluirá para incluir uma maior colaboração e cocriação entre a DAZN e a adidas. Por outro lado, o acordo de publicidade entre a adidas e o YouTube inclui um spot publicitário global em todas as partidas ao vivo e nos conteúdos que não são ao vivo da UEFA Women's Champions League no canal do YouTube da DAZN.

Nick Craggs, gerente geral da adidas Football: "A UEFA Women's Champions League é a competição máxima de clubes e esta nova parceria atrairá mais torcedores do que nunca. Na adidas, acreditamos que por meio do esporte temos o poder de mudar vidas. Mais visibilidade, mais cobertura e formatos inovadores são um passo a mais na ascensão do futebol feminino e estamos entusiasmados em nos unir com a DAZN e o YouTube para impulsionar o jogo."

James Rushton, Co-CEO do Grupo DAZN: "Estamos entusiasmados em anunciar oficialmente a adidas como patrocinadora global da DAZN e de nossa cobertura da UEFA's Champions League. Isso torna a adidas a nossa maior patrocinadora de marca global até o momento e é uma prova da tremenda comercialização e das oportunidades incomparáveis de parceria de marca que existem em torno do futebol feminino, especialmente neste nível de elite. Esperamos trabalhar com a adidas para elevar ainda mais a concorrência, alcançando mais e novos fãs, bem como continuar a desenvolver o ecossistema econômico cada vez maior do futebol feminino."

Nancy Elder, diretora de comunicações do Grupo DAZN: "Quando anunciamos este acordo histórico há alguns meses, apresentamos simultaneamente um curta-metragem intitulado "We ALL Rise With More Eyes", que transmite a crença inabalável da DAZN no efeito cascata que uma maior visibilidade terá ao levar a competição feminina a novos patamares. Com a incorporação da adidas como patrocinadora global desta temporada, o poderoso e virtuoso ciclo de crescimento está bem encaminhado e esperamos que o maior número de espectadores levará a cada vez mais: mais curtidas, mais fãs, mais patrocinadores, mais jogadores passando a ser nomes conhecidos e mais da próxima geração inspirada para jogar e perseguir seus sonhos."

Ben McOwen Wilson, diretor geral do YouTube [Reino Unido e Irlanda]: "O YouTube tem o prazer de contar com a adidas como patrocinadora global da cobertura ao vivo da UEFA Women's Champions League no canal do YouTube da DAZN, que os fãs e todo o mundo poderão conferir gratuitamente a partir de hoje! Trata-se de um acordo histórico, que representa um dos maiores investimentos em conteúdo de futebol feminino, e é um sinal massivo do valor e apelo do futebol feminino para os fãs."

Marianne Stroehmann, diretora sênior do setor do Google: "Este é um momento importante para o futebol feminino, com um patrocínio inédito que permitirá que a adidas alcance e envolva os fãs de todo o mundo da UEFA Women's Champions League no YouTube. Sabemos que há uma relação direta entre o investimento financeiro e a ruptura da lacuna de visibilidade do futebol feminino. Graças à adidas, com o apoio de grandes parceiros como a Mediacom, demos mais um passo em direção à igualdade plena do futebol feminino."

Sobre a adidas no futebol

A adidas é líder global no futebol. A marca é a fornecedora oficial dos torneios de futebol mais importantes do mundo, como a Copa do Mundo FIFA™, a UEFA Euro e a UEFA Champions League. A adidas também patrocina alguns dos principais clubes do mundo, incluindo o Real Madrid, o Manchester United, o Arsenal, o FC Bayern de Munique e a Juventus. A adidas também é parceira de alguns dos melhores atletas, incluindo Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Vivianne Miedema, Lindsey Horan e Wendie Renard.

Sobre o Grupo DAZN

O Grupo DAZN é uma das empresas de mídia esportiva de crescimento mais rápido do mundo. Com sede no Reino Unido e funcionários em mais de 25 países, nossos negócios tocam todos os aspectos da forma como os torcedores interagem com os esportes, desde a produção até a distribuição e comercialização de conteúdo. O Grupo DAZN abriga a DAZN, a plataforma líder global de streaming de esportes; o DAZN News, o famoso portal de esportes; e a DAZN Player, a plataforma exclusiva de vídeos esportivos sob demanda para editores. A DAZN está liderando a tarefa de oferecer aos fãs dos esportes do mundo todo acesso ao esporte a qualquer hora e em qualquer lugar. A DAZN garante acesso econômico em dispositivos conectados, como smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tablets, computadores e consoles de jogos. Atualmente, a DAZN transmite ao vivo em mais de 200 países e territórios. Acesse www.dazngroup.com para mais informações.

Sobre o YouTube

Lançado em maio de 2005, a missão do YouTube é dar voz a todas as pessoas e mostrar-lhes o mundo. Acreditamos que todos merecem ter uma voz e que o mundo é um lugar melhor quando ouvimos, compartilhamos e construímos uma comunidade por meio de nossas histórias. O YouTube é uma empresa do Google.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1652931/DAZN_we_all_rise_with_more_eyes.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1097249/DAZN_Group_Logo.jpg

FONTE DAZN

Related Links

https://www.dazn.com



SOURCE DAZN