Adidas et Geek+ inaugurent un nouveau centre de distribution automatisé de pointe

SUZHOU, Chine, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, le leader mondial des robots mobiles pour la logistique, et Adidas, la première marque mondiale de vêtements de sport, s'unissent et sont fiers d'annoncer l'ouverture officielle de leur centre de distribution automatisé de pointe à Suzhou, en Chine, qui constitue un succès remarquable de leur partenariat stratégique.

Adidas Distribution Center with Geek+

Ce centre d'entreposage et de distribution entièrement automatisé, couvrant une superficie de 139 000 mètres carrés, établit une nouvelle norme industrielle avec son haut niveau de vitesse et de flexibilité en matière de logistique d'entreposage. Il peut traiter plus d'un million de pièces par jour et a la capacité de contenir dix millions de vêtements et de chaussures dans ses locaux.

La solution de robot logistique de Geek+ répond à divers défis rencontrés dans les opérations de logistique et d'entreposage d'Adidas. Cela comprend les personnalisations pour la détection de l'emplacement des articles, l'amélioration significative de la sécurité opérationnelle et le parfait alignement avec les besoins en matière de collaboration homme-machine. La solution a également optimisé l'efficacité de la manipulation des robots grâce à une logique de planification intelligente, augmentant l'efficacité globale et améliorant l'expérience de travail des employés des centres logistiques, et par la même occasion le taux de rétention des travailleurs.

Harm Ohlmeyer, directeur financier mondial d'Adidas, a déclaré : « Avec l'établissement de ce centre, Adidas vise à accroître la réactivité de la chaîne d'approvisionnement, à stimuler l'efficacité opérationnelle et à améliorer l'expérience client. Nous avons conçu ces progrès logistiques pour fournir des informations précieuses pour l'expansion mondiale d'Adidas. »

Yong Zheng, fondateur et directeur général de Geek+, a déclaré : « En tant que pionnier de la logistique intelligente, Geek+ est ravi d'aider Adidas à faire progresser la flexibilité logistique des entrepôts, améliorant ainsi l'expérience client. Adidas et Geek+ partagent une histoire de collaboration robuste de longue date ; cette inauguration marque une étape importante dans le partenariat entre les deux marques et constitue une innovation cruciale au sein de l'industrie. »

À propos d'Adidas Adidas est une marque mondiale de vêtements de sport de premier plan, qui se consacre à fournir des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport de haute qualité. Avec un riche héritage datant de 1949, la marque est connue pour ses designs innovants, sa technologie de pointe et son engagement à aider les athlètes à atteindre leurs meilleures performances. Basée à Herzogenaurach, en Allemagne, Adidas opère à l'échelle mondiale avec un effectif de plus de 59 000 employés dans le monde et un chiffre d'affaires pour 2022 dépassant les 22,5 milliards d'euros. Adidas se concentre sur les performances sportives professionnelles, les vêtements de sport confortables et les vêtements de sport classiques et tendances. La marque propose une gamme de produits diversifiée pour répondre aux besoins des consommateurs dans les domaines de l'habillement sportif et quotidien.

À propos de Geek+ Geek+ est un leader mondial des solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions de robots mobiles autonomes (AMR) afin de permettre une automatisation flexible, fiable et très efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 700 leaders industriels mondiaux font confiance à Geek+, qui a été reconnu leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondé en 2015, Geek+ compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

