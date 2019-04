Adjust elimina os ataques de bots in-app com novo produto autônomo da Unbotify

" Os bots podem afetar todos os aplicativos, de variadas formas e em muitas verticais. Podem atacar as comunidades de aplicativos de jogos ou arruinar suas economias em moeda virtual, roubar dados de cartões de crédito, adquirir itens de edição limitada de empresas de comércio eletrônico ou enviar spam para usuários de aplicativos de relacionamento, " explica Paul H. Müller, co-fundador e diretor de tecnologia da Adjust. " O produto da Unbotify acrescenta outro instrumento no arsenal da Adjust e cria a base das nossas ferramentas de última geração voltadas para a proteção contra fraudes in-app. "

A Unbotify é uma solução sob medida e personalizada que utiliza dados de sensores biométricos para desenvolver modelos de aprendizagem de máquina baseados em comportamentos de usuários reais. Ao aprender o fluxo natural do usuário em aplicativos, a solução saberá fazer a distinção entre humanos e bots. A solução da Unbotify estará disponível separadamente do Suite de Prevenção a Fraudes, que combate a fraude de anúncio — fraudes baseadas em desempenho de campanhas, que roubam dinheiro de anúncios diretamente do orçamento de marketing de um aplicativo. Empresas que desejam usar a Unbotify não precisam ser clientes da Adjust.

"A fraude de bots in-app não é somente uma questão monetária — ela tem repercussões sobre a experiência do usuário, retenção, métricas in-app e violações que comprometem os dados de usuários e prejudicam a reputação de uma marca," comenta Yaron Oliker, co-fundador e diretor executivo da Unbotify. "Nossa solução de biometria comportamental detecta bots em tempo real e oferece a melhor solução possível em segurança para proteger a experiência do usuário.

Estudos da Unbotify estimam que alguns dos maiores aplicativos móveis existentes hoje perdem cerca 10% das suas receitas para fraude de bots — e como a economia global de aplicativos deve superar US$ 120 bilhões até o final de 2019, os bots podem comprometer seriamente o desempenho dos aplicativos.

O lançamento procede a aquisição da Unbotify pela da Adjust em janeiro. A startup de segurança cibernética e inteligência artificial foi nomeada pela Fast Company como a ' Empresa mais inovadora de Israel em 2017 ' e indicada como uma ' "Cool Vendors in Advertising in 2018" ' pela Gartner. A solução de combate contra bots da Unbotify é usada por algumas das maiores empresas Fortune 500 nos EUA e Europa nas verticais de e-commerce, redes sociais, pesquisas e jogos.

A aquisição da Unbotify faz parte do compromisso da Adjust em combater fraudes em escala global. A missão compartilhada das empresas é fornecer a solução mais rígida possível para um dos principais problemas de segurança de aplicativos atuais – a eliminação de bots maliciosos.

