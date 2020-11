Adjust wird neuer Adobe Exchange Partner: Kunden bekommen noch besseres Mobile Measurement, Fraud-Prävention und Reporting

Dank neuer Datenintegration können Kunden der Adobe Experience Cloud jetzt ganz einfach und sicher die App-Marketing-Plattform von Adjust einbinden und ihre Kampagnen kanalübergreifend steuern.

SAN FRANCISCO, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Die globale App-Marketing-Plattform Adjust gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des Adobe Exchange Programms neuer Premium-Partner von Adobe wird. Durch die technische Integration und die Zusammenführung von Daten aus Mobile-Apps mit Daten zusätzlicher Touchpoints können Bestandskunden und neue gemeinsame Kunden einen umfassenderen Überblick über die kanalübergreifende User-Journey gewinnen und so die Analyse ihrer User-Experience vertiefen. Dadurch sind Marken in der Lage, fundiertere und zielgerichtetere Marketing-Entscheidungen zu treffen, um ihren ROI zu maximieren und das Geschäftsergebnis zu verbessern.

Die Adjust Suite umfasst Software-Lösungen, wie Mobile Measurement, Fraud-Prävention und Marketing-Automatisierung und macht das Marketing für weltweit führende Marken wie Rakuten, LINE, Nexon, Radish Fiction, FlixMobility und Current einfacher, intelligenter und sicherer. Die neue Zusammenarbeit mit der Adobe Experience Cloud beinhaltet Lösungen für Marketing, Analytics, Advertising und E-Commerce, die dank einer direkten, nahtlosen und sicheren Datenintegration zwischen beiden Plattformen nun noch umfassender genutzt werden können.

Adjust bietet Marketern einzigartige Vorteile, da die Plattform als einziger Mobile Measurement Partner, Fraud-Prävention und Reporting-Lösungen aus einer Hand liefert. Mit Adjust können Marken:

Messen und analysieren, woher die Nutzer ihrer App kommen und wie sie die App nach der Installation nutzen.

Analytics in die Tat umsetzen mit Hilfe automatisierter Kampagnen-Workflows.

Marketingbudgets vor Performance Ad-Fraud und Apps vor Bots schützen .

"Adjust ist eine treibende Kraft für Innovationen im Bereich Mobile Marketing. Darum freuen wir uns sehr, ein Premium-Partner im Adobe Exchange Partnerprogramm zu werden und auf diesem Wege führenden Unternehmen weltweit effektive Analytics und Measurement, Fraud-Prävention und Automatisierung anbieten zu können. Das Ganze wird natürlich weiterhin auf einer einheitlichen Plattform angeboten, wie Adobe-Kunden es gewohnt sind", so Andrey Kazakov, VP Partnerships bei Adjust. "Wir freuen uns über die Vorteile, die sowohl unsere aktuellen als auch unsere zukünftigen Kunden aus dieser neuen Zusammenarbeit für ihre Unternehmen ziehen können".

Die Ernennung zum Premium-Partner von Adobe ist eine Anerkennung für ausgewählte Anbieter, die das Angebot der Adobe Experience Cloud ergänzen und erweitern. Darüber hinaus ebnet die Partnerschaft den Weg für eine vertiefte Zusammenarbeit und Integration zwischen den beiden Plattformen und ermöglicht zusätzliche Innovationen, die den strategischen Wert beider Plattformen noch steigern.

"Die Pandemie hat einen Wandel im Nutzerverhalten bewirkt. Marketer stehen deswegen vor größeren Herausforderungen, wenn es darum geht, ihre Ausgaben für Mobile Marketing mit den Einnahmen aus Apps und dem Customer Lifetime Value zu verknüpfen", so Cody Crnkovich, Head of Platform Partners and Strategy bei der Adobe Experience Cloud. "Adobe freut sich über die Partnerschaft mit Adjust, denn nun können Marketer auf nur einer Plattform Mobile-Daten kanalübergreifend erfassen, Kampagnen-Reportings automatisieren und ihre Marketingbudgets vor Ad Fraud schützen."

Für weitere Informationen über die App-Marketing-Plattform von Adjust oder um eine Demo anzufragen, besuchen Sie adjust.com und folgen Sie Adjust auf LinkedIn .

Über Adjust

Adjust ist eine globale App-Marketing-Plattform. Das Technologie-Unternehmen hat 16 Standorte weltweit und ist Marketingpartner aller großen Social Media- und Werbenetzwerke.

Adjusts Plattform umfasst Lösungen für Mobile Measurement, Fraud Prevention, Cybersecurity und Marketing-Automatisierung. Die Tools werden von über 40.000 Apps eingesetzt, um ihr Marketing einfacher, intelligenter und sicherer zu machen. Weltweit führende Marken wie SoundCloud, Rakuten, LINE, Nexon, Rocket Internet und Tencent Games haben die Lösungen von Adjust implementiert, um ihre Budgets zu sichern und ihre Ergebnisse zu verbessern.

Kontakt:

Lennart Dannenberg

Head of Media Relations

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 162 2483473

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1341140/Adobe_Exchange_Partner_Card_Logo.jpg

