A Adjust agora faz parte do Adobe Exchange Partner Program para elevar a mensuração de marketing de aplicativos, a prevenção contra fraudes e os relatórios para os anunciantes digitais

SÃO FRANCISCO, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A plataforma global de marketing de aplicativos Adjust anunciou hoje uma parceria e integração tecnológica de alto nível com a Adobe, como parte do programa Adobe Exchange. Combinando dados de aplicativos mobile com dados coletados de pontos de contato adicionais, clientes atuais e futuros poderão adquirir uma visão completa da jornada do usuário em todos os canais —, ampliando assim sua capacidade de analisar a experiência do consumidor. Com isso, os clientes poderão tomar decisões de marketing mais informadas e direcionadas para maximizar o ROI e melhorar seus resultados.

O pacote de produtos de mensuração, prevenção contra fraudes e automação da Adjust torna o marketing mais simples, inteligente e seguro para marcas líderes globais, como Rakuten, LINE, Nexon, Radish Fiction, FlixMobility e Current. A nova colaboração da empresa com o Adobe Experience Cloud, englobando soluções de marketing, análise, publicidade e e-commerce, estenderá essas capacidades, oferecendo uma integração de dados direta, consistente e segura entre as plataformas.

Entre os benefícios exclusivos para os profissionais de marketing, estão as soluções da Adjust de atribuição/mensuração mobile, prevenção contra fraudes e relatórios em uma só plataforma — a única Parceira de Mensuração Mobile com essas capacidades —, permitindo às marcas:

Mensurar e analisar de onde seus usuários estão vindo e como eles interagem com o aplicativo pós-instalação. O mais novo produto da Adjust, o Subscription Tracking , é o primeiro do mercado dedicado aos desafios da atribuição de assinaturas.

, é o primeiro do mercado dedicado aos desafios da atribuição de assinaturas. Tornar suas análises acionáveis com a automação dos fluxos de trabalho de campanhas.

Protejer seus orçamentos de marketing contra fraudes no desempenho de anúncios mobile e seus aplicativos contra bots.

"Como condutores da inovação no mobile marketing, é com muita satisfação que nos tornamos um parceiro de alto nível no Adobe Exchange Partner Program, levando análises acionáveis, prevenção contra fraudes e automação a empresas líderes ao redor do mundo — e com a abordagem de plataforma única, com que os clientes da Adobe estão acostumados", afirmou Andrey Kazakov, VP de Parcerias da Adjust. "Estamos ansiosos para ver os benefícios comerciais que tanto nossos clientes atuais quanto os futuros terão deste novo relacionamento."

A designação de parceiro premium da Adobe dá reconhecimento a um grupo seleto de soluções de ponta, com altíssimo nível, que ampliam as capacidades do Adobe Experience Cloud. Além disso, ela abre uma porta para colaboração e integração entre as duas plataformas, junto às inovações que aumentam o valor estratégico de cada plataforma.

"Com a atividade dos consumidores mudando com a pandemia, os anunciantes estão enfrentando desafios maiores para conectar os gastos de mobile marketing à receita do aplicativo e ao LTV do consumidor", observou Cody Crnkovich, chefe de plataformas parceiras e estratégia no Adobe Experience Cloud. "A Adobe está feliz de ter a Adjust como parceira comercial, dando aos anunciantes a possibilidade de ver dados mobile em todos os canais disponíveis, automatizar os relatórios de campanhas e proteger o orçamento publicitário contra fraudadores em um só lugar."

Para mais informação sobre a plataforma de marketing de aplicativos da Adjust ou para agendar uma demonstração, visite adjust.com e siga a Adjust no LinkedIn .

Sobre a Adjust

A Adjust é uma plataforma global de marketing de aplicativos. Nascida no coração da economia de aplicativos mobile e sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo.

A plataforma da Adjust inclui mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e produtos de automação de marketing. Juntos, eles tornam o marketing mais simples, inteligente e seguro para os 40 mil aplicativos que trabalham com a Adjust. Marcas líderes mundiais, tais como Rocket Internet e Tencent Games, implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar seus resultados.

