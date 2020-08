Adkins Zheng da Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA): construindo "foguetes" no mundo dos sistemas de governança

Adkins acredita que o problema implícito é que falta à humanidade um conjunto de recursos institucionais confiáveis para sintonizar políticas nacionais, sistemas sociais, e instrumentos econômicos. Na sequência da pandemia do coronavírus, as economias do mundo inteiro estão virando um caos, entrando em recessão e se fragmentando. Para restaurar a ordem, estabilidade e prosperidade, temos de estabelecer um novo padrão de recursos poderosos de governança econômica.

Baseando-se em pensadores econômicos como Adam Smith, David Ricardo, Laski, Hayek, e John Maynard Keynes, Adkins apresentou uma redefinição abrangente da teoria econômica fundamental, introduzindo três elementos novos:

Capacidade de fornecimento social Sistema de fornecimento social Base x preços eficientes.

Ao aplicar a ciência de dados avançada às novas teorias econômicas, a TCSA ultrapassou as moedas convencionais de crédito soberano, Bitcoin, Libra, e outras moedas digitais ao explorar as possibilidades de troca de valores econômicos.

A TCSA descobriu uma metodologia confiável capaz de sincronizar o preço e o valor da moeda, superando os inconvenientes cruciais do sistema monetário ao mesmo tempo em que utiliza algoritmos inovadores como solução tecnológica para moedas soberanas.

A verdadeira unificação de dados permite a criação de um "cockpit de decisão política" que supervisiona diretamente os sistemas econômico, fiscal e monetário de um país - dando às autoridades governamentais e aos partidos políticos um conjunto de recursos práticos de elaboração de políticas para orientar políticas econômicas, sistemas sociais e mecanismos de governança com dados unificados e em tempo real à disposição.

O "cockpit de decisão política" pode aumentar significativamente a eficácia e a capacidade de resposta das políticas monetárias aos choques internos ou externos, apoiar a reforma desejada e aperfeiçoar os sistemas de governança econômica.

O sistema "moeda de ativos soberanos" da TCSA é um proverbial "foguete" que promove a rápida evolução e reforma de mecanismos institucionais e conjuntos de recursos na ordem econômica global. Para parceiros do banco central, a TCSA realizará uma transferência tecnológica abrangente de todos os componentes personalizados do software e do hardware para garantir a privacidade e segurança absoluta dos dados.

