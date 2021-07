Adlib ontvangt aanzienlijke groei-investering van Diversis Capital Partners

TORONTO en LOS ANGELES, 8 juli 2021 /PRNewswire/ -- Adlib, de leider in Content Intelligence Cloud-oplossingen, heeft vandaag bekendgemaakt een aanzienlijke groei-investering te hebben ontvangen van Diversis Capital Partners, een in Los Angeles gevestigd private equity-bedrijf dat zich richt op bedrijven die diensten verlenen op basis van software en technologie.

Brett Mellon, Chief Executive Officer van Adlib zei: "Deze bekendmaking is een bewijs van alle inzet van ons team en het bedrijf dat we hebben opgebouwd. Vooruitkijkend geloven we dat Diversis een uitstekende strategische partner voor ons bedrijf zal zijn en investeringen in ons team en technologie zal stimuleren om onze geplande groei-initiatieven in ons Content Intelligence Cloud-platform voor onze klanten en partners te versnellen."

"We zijn erg enthousiast over de toekomst van Adlib en onze nieuwe samenwerking met het hele team van het bedrijf. Adlib is een bewezen marktleider met een enorm potentieel om voort te bouwen op zijn solide basis, sterke klantgerichte cultuur en unieke waardepropositie ter ondersteuning van Fortune 1000-organisaties", aldus Ron Nayot, Managing Partner bij Diversis.

Adlib ondersteunt Fortune 1000-organisaties al meer dan twee decennia met intelligente data en inzichten. Door gebruik te maken van een netwerk van gerenommeerde B2B-merken en Fortune 1000-klanten, maken Adlib's Content Intelligence Cloud-platform en automatiseringsoplossingen het gemakkelijk om bruikbare, gestructureerde gegevens uit complexe ongestructureerde documenten te ontdekken, standaardiseren, classificeren, extraheren en benutten. Daarbij helpt Adlib zijn klanten om risico's te mitigeren, compliance te vereenvoudigen, processen te automatiseren en een geheel nieuw prestatieniveau te bereiken.

Joseph Lok, vice-president bij Diversis, zei: "Wij zien Adlib als een platform met een enorme technologische innovatiemotor. We zullen blijven investeren in onze planning en tegelijkertijd de aanwezigheid en het geografische bereik van het bedrijf verder uitbreiden, zowel organisch als via partnerschappen en fusies en overnames."

"Als trotse oprichters van Adlib, konden Scott Mackey en ik niet enthousiaster zijn over deze samenwerking met Diversis om onze groei en capaciteit te versnellen om al onze kiezers, werknemers, klanten, partners, aandeelhouders en gemeenschappen beter van dienst te zijn", voegde Peter Duff, Chief Product Officer en medeoprichter van Adlib eraan toe.

Over Adlib

Ons doel is om bruikbare gegevens te creëren die het menselijk potentieel versterken en de bedrijfsprestaties maximaliseren. Onze content intelligence- en automatiseringsoplossingen maken het gemakkelijk om overzichtelijke gestructureerde gegevens uit complexe ongestructureerde documenten te ontdekken, standaardiseren, classificeren, extraheren en benutten. Hiermee kunnen onze klanten overal ter wereld risico's mitigeren, naleving wet- en regelgeving eenvoudiger maken, processen automatiseren en een geheel nieuw prestatieniveau creëren. Neem voor meer informatie contact met ons op via www.adlibsoftware.com [email protected] of volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook of YouTube.

Over Diversis Capital

Diversis, opgericht in 2013, is een op software en technologie gericht private equity-fonds dat investeert in bedrijven in het lagere middensegment, gericht op situaties waarin het een unieke waarde kan toevoegen om een bedrijf naar het volgende niveau te helpen. Met een gezamenlijke benadering van investeren, werken de operationele partners en strategische adviseurs samen met managementteams om succesvolle bedrijven op te bouwen die gepositioneerd zijn voor groei op lange termijn. Ga voor meer informatie naar http://www.diversis.com

Contact:

Marc Fuentes

SR. Director, Marketing

Adlib Software

E-mailadres: [email protected]

Tel: 905 699 8554

Chris Tofalli

Chris Tofalli Public Relations, LLC

E-mailadres: [email protected]

Tel: 914-834-4334

