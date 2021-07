Adlib reçoit un investissement de croissance significatif de Diversis Capital Partners

TORONTO et LOS ANGELES, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Adlib, le leader des solutions Content Intelligence Cloud, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de croissance important de la part de Diversis Capital Partners, une société de capital-investissement basée à Los Angeles et axée sur les logiciels et les organisations de services technologiques.

Brett Mellon, président-directeur général d'Adlib, a déclaré : « Cette annonce est un témoignage du travail acharné de notre équipe et de l'entreprise que nous avons construite. En regardant vers l'avenir, nous pensons que Diversis sera un excellent partenaire stratégique pour notre entreprise et stimulera les investissements dans notre équipe et notre technologie, alors que nous accélérons nos initiatives de croissance prévues dans notre plate-forme Content Intelligence Cloud pour nos clients et partenaires. »

« Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir d'Adlib et à notre nouveau partenariat avec son équipe dirigeante. Adlib est un leader du secteur qui a fait ses preuves et qui dispose d'un énorme potentiel pour s'appuyer sur ses solides fondations, sa forte culture orientée client et sa proposition de valeur unique pour soutenir les organisations du Fortune 1000 », a déclaré Ron Nayot, associé directeur chez Diversis.

Depuis plus de vingt ans, Adlib permet aux entreprises du Fortune 1000 de disposer de données et d'informations intelligentes. Exploitant un réseau de marques B2B renommées et de clients du Fortune 1000, la plate-forme Content Intelligence Cloud et les solutions d'automatisation d'Adlib facilitent la découverte, la normalisation, la classification, l'extraction et l'exploitation de données structurées propres à partir de documents complexes non structurés. Ce faisant, Adlib aide ses clients à réduire les risques, à simplifier la conformité, à automatiser les processus et à atteindre un tout nouveau niveau de performance.

Joseph Lok, vice-président de Diversis, a déclaré : « Nous considérons Adlib comme une plate-forme dotée d'un formidable moteur d'innovation technologique. Nous continuerons à investir dans la feuille de route tout en poursuivant l'expansion de l'empreinte et de la portée géographique de la société, tant de manière organique que par le biais de partenariats et de fusions et acquisitions. »

« En tant que fiers fondateurs d'Adlib, Scott Mackey et moi-même ne pouvions pas être plus enthousiastes à l'idée de ce partenariat avec Diversis pour accélérer notre croissance et notre capacité à mieux servir toutes nos parties prenantes : employés, clients, partenaires, actionnaires et communauté », a ajouté Peter Duff, directeur des produits et cofondateur d'Adlib.

À propos d'Adlib

Notre objectif est de créer des données intelligentes qui amplifient le potentiel humain et maximisent les performances des entreprises. Nos solutions d'intelligence et d'automatisation du contenu facilitent la découverte, la normalisation, la classification, l'extraction et l'exploitation de données structurées propres à partir de documents non structurés complexes. Ce faisant, nos clients internationaux réduisent les risques, simplifient la conformité, automatisent les processus et créent un tout nouveau niveau de performance. Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse www.adlibsoftware.com [email protected] ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube

À propos de Diversis Capital

Fondé en 2013, Diversis est un fonds de capital-investissement axé sur les logiciels et les technologies qui investit dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur, en ciblant les situations où il peut apporter une valeur ajoutée unique en aidant une entreprise à atteindre le niveau supérieur. Grâce à une approche collaborative de l'investissement, ses partenaires opérationnels et ses conseillers stratégiques travaillent aux côtés des équipes de gestion pour aider à construire des organisations prospères positionnées pour une croissance à long terme. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.diversis.com

Contact :

Marc Fuentes

SR. Directeur, Marketing

Adlib Software

E-mail : [email protected]

Tél. : 905 699 8554

Chris Tofalli

Chris Tofalli Public Relations, LLC

E-mail : [email protected]

Tél. : 914-834-4334

