Admitad a investi 200 000 £ dans la croissance de RevGlue, la plate-forme SaaS basée au Royaume-Uni avec l'ensemble d'outils pour la monétisation du traffic

Alexander Bachmann, fondateur et PDG d'Admitad : « RevGlue est une entreprise unique en son genre : en tant que plate-forme SaaS, elle fournit aux éditeurs de multiples solutions technologiques pour la monétisation du trafic, tout en possédant une vaste expérience de marketing d'affiliation. Nous sommes convaincus que cette collaboration deviendra un atout pour nos partenaires du monde entier et nous comptons soutenir RevGlue dans sa croissance et son expansion mondiale. »

Pourquoi RevGlue ?

RevGlue est connu pour les produits qui couvrent à la fois les fournisseurs de données affiliés et les éditeurs de monétisation du trafic. La société basée à Manchester propose un ensemble d'outils pour créer de nouveaux sites affiliés dans le modèle SaaS à l'aide de ses plug-ins WordPress et de son contenu structuré. Ces outils sont dynamiques et faciles à utiliser ; ils sont déjà très demandés par les influenceurs des médias sociaux, les développeurs d'applications mobiles et les blogueurs, ceux qui sont désireux de monétiser leurs plates-formes Web, sociales et mobiles, en utilisant sciemment le modèle de marketing d'affiliation.

PDG et fondateur de RevGlue, Adeel Farooq : « Nous apprécions particulièrement le soutien et la confiance d'Admitad. L'investissement servira à accroître nos activités commerciales d'abord au Royaume-Uni, puis sur les marchés mondiaux, en commençant par les États-Unis, où nous offrirons également un ensemble amélioré d'outils et de services. »

RevGlue est idéalement placé pour croître rapidement au cours de la prochaine année en offrant aux utilisateurs de nombreuses solutions pour créer des sites d'affiliation de niche. Ainsi, les éditeurs aideront à terme leurs clients à économiser de l'argent grâce au cashback, des coupons, des rabais et d'autres modèles commerciaux. Cet éventail de solutions permet à Admitad de proposer à ses partenaires les outils de haut niveau destinés à une monétisation facile et transparente du trafic tout en obtenant de tels services de la part des professionnels du secteur.

À propos d'Admitad

Admitad propose de nombreux services pour augmenter les ventes et gagner de l'argent en ligne. Le groupe Admitad comprend désormais un réseau d'affiliation et de nombreux outils de monétisation du trafic, un marketplace pour les annonceurs, le fournisseur de cashback LetyShops, le système de gestion publicitaire GetUniq et le studio de start-up Admitad Projects.

