Admitad investierte 200.000 £ in das Wachstum von RevGlue, der in Großbritannien ansässigen SaaS-Plattform mit einer Reihe von Tools für die Monetarisierung von Traffic

HEILBRONN, Deutschland, 14. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Admitad führte die jüngste Investitionsrunde in RevGlue an, wobei der Betrag von 200.000 £ für das zukünftige Wachstum, die Entwicklung des Teams und die Expansion in neue Regionen bestimmt ist.

Mit dieser Investition unterstreicht Admitad die Wichtigkeit, seinen Partnern ein qualitativ hochwertiges Set an Werkzeugen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie ihren Traffic schnell und einfach monetarisieren können, und bietet damit eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um Verkäufe zu fördern und online Geld zu verdienen.