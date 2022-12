ADNOC L&S assina acordo com AG&P para terceiro fretamento de longo prazo de uma unidade de armazenamento flutuante de GNL

O acordo agrega valor à crescente frota operacional da ADNOC L&S, fortalecendo sua posição como a maior empresa de transporte marítimo e logística integrada da região

Com a renovação da frota de GNL da ADNOC L&S, as embarcações mais antigas estão sendo reaproveitadas para criar novos fluxos de receita

A AG&P utilizará o navio Ghasha, da frota de GNL da ADNOC L&S, como armazenamento flutuante para o Terminal de Importação de GNL na Índia

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) e a Atlantic Gulf & Pacific International Holdings (AG&P), uma empresa líder em desenvolvimento de infraestruturas e plataformas de GNL (gás natural liquefeito), assinaram seu terceiro contrato de fretamento para utilização do Ghasha, um navio de transporte de gás natural liquefeito da ADNOC L&S, como Unidade de Armazenamento Flutuante (UAF).

Ghasha LNG Vessel

Nos termos do acordo, a embarcação será usada no Terminal de Importação de GNL da AG&P na Índia, que será inaugurado no segundo semestre de 2024. O acordo, válido por 11 anos e com opção de prorrogação de quatro anos, fortalece a relação entre as duas empresas, que já haviam firmado dois acordos semelhantes para UAFs na Índia e nas Filipinas.

Abdulkareem Al Masabi, diretor executivo da ADNOC L&S, afirmou: "Este acordo com a AG&P alavanca um período fenomenal de expansão global para a ADNOC L&S, em uma altura em que nos concentramos no crescimento, na diversificação e na criação de novos fluxos de receita. A ADNOC L&S está em meio a um grande projeto de renovação de sua frota de GNL, o que inclui reaproveitar embarcações mais antigas para estender seu ciclo de vida, gerando valor incremental e novos fluxos de receita".

As operações e manutenção da UAF serão realizadas pela ADNOC L&S, enquanto a conversão do navio de transporte de GNL em uma UAF será executada pela GAS Entec, uma subsidiária da AG&P. A UAF será ancorada ao lado de uma unidade de regaseificação fabricada pela subsidiária. O terminal integrado terá uma capacidade inicial de 5 milhões de toneladas por ano (mtpa).

Joseph Sigelman, presidente e diretor executivo do AG&P Group, declarou: "Para a AG&P, é um enorme prazer trabalhar em estreita colaboração com a ADNOC L&S para continuar levando energia a mercados importantes. Também estamos orgulhosos das atividades da subsidiária da AG&P, a Gas Entec, que se tornou líder mundial em tecnologia de GNL. A UAF da ADNOC L&S e a unidade de regaseificação são uma combinação poderosa para levar gás a novos mercados".

A embarcação Ghasha, um transportador de GNL construído no Japão, é um navio de contenção de tipo Moss com capacidade para cerca de 138.000 metros cúbicos. O navio faz parte da diversificada frota operacional da ADNOC L&S, que inclui mais de 300 embarcações. Graças a uma base logística de 1,5 milhões de metros quadrados em Abu Dhabi e seus recursos logísticos integrados, a ADNOC L&S é a maior empresa de transporte marítimo e logística integrada da região.

Sobre a ADNOC

A ADNOC é uma empresa líder em petroquímica e energia diversificada de propriedade integral do Emirado de Abu Dhabi. O objetivo da ADNOC é maximizar o valor das reservas energéticas dos Emirados Árabes Unidos para apoiar o crescimento e a diversificação econômica do país. Para obter mais informações, acesse www.adnoc.ae.

Sobre a Atlantic Gulf Pacific

A Atlantic Gulf Pacific (AG&P) é líder global no desenvolvimento e gerenciamento de soluções de logística e distribuição de gás e GNL. A AG&P fornece as infraestruturas necessárias para distribuir gás natural de forma fácil e segura em mercados novos e em crescimento. A empresa atua como proprietária e provedora de serviços de desenvolvimento, financiamento, engenharia, aquisição, construção e gestão de projetos para infraestruturas de gás onshore e offshore, conectando fornecedores a clientes de distribuição.

www.agpglobal.com

