ADNOC L&S unterzeichnet Vereinbarung für dritte langfristige Charter einer schwimmenden LNG-Lagerplattform mit AG&P

Die Vereinbarung erschließt zusätzlichen Wert aus der wachsenden Betriebsflotte von ADNOC L&S und stärkt die Position als größtes Schifffahrts- und integriertes Logistikunternehmen der Region

Während ADNOC L&S seine LNG-Flotte erneuert, werden ältere Schiffe umgewidmet, um neue Einnahmequellen zu erschließen

AG&P nutzt den LNG-Tanker Ghasha von ADNOC L&S als schwimmendes Lager für das LNG-Importterminal in Indien

ABU DHABI, VAE, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) und Atlantic Gulf & Pacific International Holdings (AG&P), ein führendes Unternehmen für die Entwicklung von nachgelagerten LNG-Plattformen und -Infrastrukturen, haben ihren dritten Chartervertrag unterzeichnet, um Ghasha, einen ADNOC L&S-Flüssigerdgastanker, als schwimmende Lagerplattform zu nutzen.

Ghasha LNG Vessel

Im Rahmen der Vereinbarung wird der Frachter im LNG-Import-Terminal von AG&P in Indien verwendet, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb genommen werden soll. Die Vereinbarung mit einer Laufzeit von 11 Jahren und der Option auf eine vierjährige Verlängerung stärkt die bestehenden Beziehungen zwischen den beiden Unternehmen, die bereits zwei ähnliche Vereinbarungen für schwimmende Lagerplattformen in Indien und auf den Philippinen geschlossen haben.

Kapitän Abdulkareem Al Masabi, CEO von ADNOC L&S, erklärte: „Diese Vereinbarung mit AG&P baut auf einer phänomenalen Phase globaler Expansion für ADNOC L&S auf, während wir uns auf Wachstum, Diversifizierung und die Erschließung neuer Einnahmequellen konzentrieren. ADNOC L&S befindet sich mitten in einem großen Projekt zur Erneuerung seiner LNG-Flotte. Damit verlängern wir die Lebensdauer unserer älteren Schiffe und schaffen so zusätzlichen Wert und neue Einnahmequellen."

Der Betrieb und die Wartung der schwimmenden Lagerplattform wird von ADNOC L&S übernommen, während der Umbau des LNG Carriers (LNGC) zu einer schwimmenden Lagerplattform von GAS Entec, einer Tochtergesellschaft von AG&P, durchgeführt wird. Die schwimmende Lagerplattform wird neben einer Regasifizierungseinheit verankert, die von der Tochtergesellschaft hergestellt wird. Das integrierte Terminal wird eine anfängliche Kapazität von 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) haben.

Joseph Sigelman, Vorsitzender und CEO der AG&P Group, erklärte: „AG&P freut sich sehr, eng mit ADNOC L&S zusammenzuarbeiten, um weiterhin Energie in wichtige Märkte zu bringen. Wir sind auch stolz auf den Geschäftsbereich Gas Entec von AG&P, der sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der LNG-Technologie entwickelt hat. Die schwimmende Lagerplattform von ADNOC L&S und die Regasifizierungsanlage sind eine leistungsstarke Kombination, um Gas in neue Märkte zu bringen."

Der LNG-Tanker Ghasha wurde in Japan gebaut und ist ein sogenanntes Moss-Type-Containment-Schiff mit einer Kapazität von rund 138.000 Kubikmetern. Er ist Teil der vielfältigen Betriebsflotte von ADNOC L&S mit mehr als 300 Schiffen. In Kombination mit einer 1,5 Millionen Quadratmeter großen Logistikbasis in Abu Dhabi und seinen integrierten Logistikkapazitäten ist ADNOC L&S das größte Schifffahrts- und integrierte Logistikunternehmen der Region.

Informationen zu ADNOC

ADNOC ist ein führender, diversifizierter Energie- und Petrochemiekonzern, der sich vollständig im Besitz des Emirats Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der Energiereserven des Emirats zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adnoc.ae

Informationen zu Atlantic Gulf & Pacific

Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) ist ein weltweit führendes Unternehmen für die Entwicklung und den Betrieb von LNG- und Gaslogistik- und Vertriebslösungen. AG&P stellt die Infrastruktur für den sicheren und einfachen Zugang zu Erdgas in neuen und wachsenden Märkten bereit. Wir agieren als Eigentümer und als Dienstleister für die Entwicklung, die Finanzierung, das Engineering, die Beschaffung, das Projektmanagement und den Bau von Onshore- und Offshore-Gasinfrastrukturen, die die Lieferanten mit den nachgelagerten Kunden verbinden.

www.agpglobal.com

