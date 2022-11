ADO E-Bike x Yvonne LI 2022: uma viagem em busca da excelência

KARLSRUHE, Alemanha, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 12 de novembro de 2022, a ADO (A DECE OASIS) realizou um evento de lançamento de embaixadores no Sportzentrum Eggenstein em Karlsruhe, na Alemanha, e anunciou oficialmente a jogadora mundial de badminton Yvonne Li como embaixadora da marca. Yvonne Li demonstrou a visão da marca ADO de "inspirar mais potencial". Com a certificação da SGS, ambos estão promovendo o "Projeto de mobilidade de baixo carbono" para, juntos, reforçar o poder dos produtos da ADO E-Bike, avançar e buscar a excelência, além de proteger todos os ciclistas ADO.

Desafios e avanços estão constantemente aperfeiçoando os produtos da ADO para uma melhor experiência de transporte

Atualmente, Yvonne é a jogadora nº 1 de badminton individual feminino na Alemanha. Yvonne Li disse: "Meu objetivo é chegar mais perto do topo dos jogadores de badminton do mundo, depois competir com os cinco melhores do mundo e avançar continuamente para me tornar a melhor jogadora de badminton do mundo." Yvonne Li focou sempre em melhorar suas habilidades. Ela trabalha duro e se esforça o tempo todo para atingir a perfeição. Isso a levou a atingir a excelente posição de 23ª no ranking da Federação Mundial de Badminton. Seu objetivo imediato é conquistar uma boa classificação nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris.

A atitude de Yvonne Li de "Desafio, avanço e busca da excelência" é compatível com a ADO E-Bike.

A ADO E-BIKE criou o Laboratório QTL ADO E-BIKE com a SGS. A ADO está focada na qualidade e na busca de uma experiência de transporte perfeita. O laboratório da ADO é o primeiro laboratório QTL do setor de bicicletas elétricas certificado pelos padrões internacionais da SGS.

Além disso, a ADO também recebeu as certificações DEKRA e CE. Não há dúvida de que os produtos da ADO são seguros e de alta qualidade.

Logística global de armazenamento e entrega modernizada para criar uma experiência de compra em 48 horas para os clientes

A ADO já atingiu o prazo de entrega de 48 horas na Alemanha, Reino Unido, Áustria e Holanda, e outros países estão sendo abertos um após o outro.

Este ano, a ADO associou-se à China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (CNBW), que concentra interesses de empresas, municípios, instituições, universidades, colégios e outras organizações. Com a ajuda da CNBW, a ADO será integrada mais rapidamente na cultura e na sociedade alemã.

A nova geração da ADO chegará em breve

Com o anúncio oficial da embaixadora da marca ADO, a segunda geração de produtos ADO virá em 2023 com cinco novas coleções: ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast e ADO Oasis. Ao mesmo tempo, a série completa de produtos será totalmente atualizada com os sistemas de controle ADO Smart e ADO G-drive, integrando totalmente desempenho e experiência, criando produtos de ponta para diferentes cenários e fornecendo soluções mais próximas às necessidades dos usuários para viagens de curta distância.

Futuramente, a ADO E-bike colaborará com a embaixadora da marca, Yvonne Li, e a SGS para atingir o objetivo estratégico de "mobilidade de baixo carbono", criar um estilo de vida saudável e energético, buscando abrir juntos um novo capítulo de "mobilidade de baixo carbono".

