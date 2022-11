ADO Ebike et Yvonne LI 2022 : Une quête d'excellence

KARLSRUHE, Allemagne, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 novembre 2022, l' ADO (A DECE OASIS) Ebike a organisé un événement au Sportzentrum Eggenstein à Karlsruhe, en Allemagne, et a officiellement annoncé que la joueuse de badminton internationale Yvonne Li devient ambassadrice de la marque. Yvonne Li est l'illustration de la vision de la marque ADO : « inspirer plus de potentiel ». Avec la qualification de SGS, ils promouvront ensemble le projet « voyage à faible émission de carbone » pour renouveler la puissance des d'ADO Ebike, réaliser des progrès, viser l'excellence et protéger chaque cycliste ADO.

Les défis et les innovation ne cessent d'améliorer les produits ADO pour une meilleure expérience de conduite

Actuellement, Yvonne Li est la première joueuse de badminton en simple d'Allemagne. Yvonne Li a déclaré : « Mon but est de me rapprocher des meilleurs joueurs de badminton au monde, puis d'affronter les cinq premiers joueurs au monde, et de continuer de progresser jusqu'à devenir la meilleure joueuse de badminton au monde. » Yvonne Li s'est toujours concentrée sur l'amélioration de ses compétences. Elle travaille dur et aspire à la perfection tout le temps. Cela lui a permis d'atteindre l'excellence au 23e rang du classement de la Fédération mondiale de badminton. Yvonne Li a pour objectif immédiat d'être bien classée aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.

L'attitude d'Yvonne Li qui se définit par les termes « défi, progrès, et quête d'excellence » fait écho à la marque de vélos électriques d'ADO.

ADO a construit le Laboratoire ADO EBIKE QTL avec SGS. ADO se concentre sur la qualité et la quête d'une expérience de conduite parfaite. Le laboratoire ADO est le premier laboratoire QTL de l'industrie du vélo électrique, certifié selon les normes internationales de SGS.

En outre, ADO a également répondu aux critères DEKRA et CE. Il est certain que les produits ADP sont sûrs et de haute qualité.

Logistique mondiale des entrepôts et livraison améliorée pour offrir une expérience d'achat en 48 heures aux clients

ADO parvient déjà à offrir une livraison en 48 heures en Allemagne, au Royaume-Uni, en Autriche et aux Pays-Bas, et d'autres pays continuent de rejoindre la liste.

Cette année, ADO a rejoint la plateforme China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (CNBW), qui regroupe les intérêts d'entreprises, de municipalités, d'institutions, d'universités, d'écoles et d'autres organisations. Avec l'aide de la CNBW, ADO s'intégrera plus rapidement dans la culture et dans la société allemandes.

L'ADO nouvelle génération sortira bientôt

Suite à l'annonce de l'ambassadrice de la marque ADO, la deuxième génération de produits ADO arrivera sur le marché en 2023 avec cinq nouvelles collections : ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast et ADO Oasis. Simultanément, toute la série de produits sera entièrement mise à niveau avec les systèmes de contrôle ADO Smart et ADO G-drive qui permettront d'intégrer pleinement les performances et l'expérience, de créer plus de produits de pointe pour différents scénarios, et de fournir des solutions plus proches des besoins des utilisateurs pour leurs trajets de courte distance.

À l'avenir, ADO Ebike collaborera avec l'ambassadrice de la marque, Yvonne Li, et SGS pour atteindre l'objectif stratégique de « mobilité à faible émission de carbone », créer un mode de vie sain et dynamique, et tenter d'ouvrir ensemble un nouveau chapitre de « mobilité à faible émission de carbone ».

