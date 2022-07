ADO lançará produtos das séries T e M na EUROBIKE 2022 e fará lançamento oficial de projeto de baixo carbono

A DECE 300M é o produto de destaque, com a adoção do sistema de sensor de torque correspondente do motor centralizado Bafang M510, que proporciona sensibilidade de reação e facilidade na subida. O torque do motor centralizado Bafang tem a força de 95N.m. A aceleração potente e capacidade de subida podem garantir potência de escalada de 15 minutos e oferecer uma experiência incrível.

A exposição EUROBIKE é uma importante plataforma de influência internacional no setor e cria uma plataforma para as marcas se comunicarem e cooperarem com o mundo. A marca ADO foi convidada a participar da exposição, que pode observar o rápido desenvolvimento e a excelente reputação da marca novamente.

O estande da marca ADO é o A04, que está localizado no corredor 9 do centro de exposições. Estamos ansiosos por conhecer vocês.

Laboratório ADO e projeto de mobilidade de baixo carbono

O centro de P&D e laboratório da ADO teve a honra de obter a qualificação do laboratório SGS QTL e realizou uma cooperação estratégica em "projeto de mobilidade de baixo carbono" com a SGS. Essa também é a primeira cooperação em projeto de baixo carbono realizada pela SGS no setor de bicicletas elétricas. A ADO deu o primeiro passo de forma excelente, com força tecnológica poderosa. Esse é o novo nível da marca ADO, que também demonstra a firme determinação da empresa de tornar-se uma marca de inovação tecnológica do setor vertical da mobilidade elétrica.

A mobilidade de baixo carbono é o estilo de vida e a cultura de mobilidade que os usuários geralmente buscam e a personificação específica da ADO para manter seu objetivo original e ser orientada para o usuário.

Todos os projetos de produtos da ADO incorporam a atitude de vida de "baixo carbono" em relação a materiais, odores e proteção ambiental livre de substâncias tóxicas, função e baterias de novas energias, que podem salvar as produções ambientais.

Sobre a ADO

Atualmente, a ADO já possui mais de 16 patentes e seis direitos autorais de software. A ADO desenvolveu o sistema de controle de módulo duplo G-Drive e vantagens competitivas. A ADO investiu muito em P&D de produtos e qualidade de produção e obteve as certificações CE SGS e DEKRA. Até o momento, a ADO entrou em plataformas europeias convencionais como Decathlon e Mediamarket sucessivamente.

A ADO está sempre orientada para o usuário e insiste na boa qualidade dos produtos e serviços para proteger o deslocamento diário dos consumidores e conseguir um melhor potencial de vida para os usuários. A ADO está empenhada em construir uma comunidade de mobilidade elétrica repleta de amor e crescimento, e o objetivo estratégico da ADO é tornar-se uma marca global de inovação tecnológica no setor vertical em mobilidade elétrica. Além disso, a ADO tem o ideal de se tornar o "lago crescente" .

Atravesse sua cidade com a bicicleta elétrica ADO;

Contato

Amy

E-mail: [email protected]

Tel.: +86 13928317901

Site: www.adoebike.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858352/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858354/image_2.jpg

FONTE ADO EBIKE

