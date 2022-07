ADO zal de T-en M-serie producten op EUROBIKE 2022 uitbrengen en officieel een project met laag CO2-gehalte lanceren

DECE 300M is het opvallende product met de toepassing van het bijpassende koppelsensor systeem van de Bafang M510 Mid Motor om een sensitieve reactie teweeg te brengen en makkelijk een helling op te rijden. Het koppel van de Bafang Mid Motor is even sterk als 95 N.m. De krachtige versnelling en het hellingsvermogen zorgen voor een krachtig klimvermogen van 15 minuten en leveren een overweldigende rijervaring.

De EUROBIKE-beurs is het meest internationale invloedplatform in de industrie en biedt merken een platform om met de wereld te communiceren en samen te werken. Het merk ADO wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de tentoonstelling, waar de snelle ontwikkeling en sterke reputatie van het merk nogmaals te zien zijn.

A04 is de stand van het merk ADO in hal 9 van het expositiecentrum, en we kijken ernaar uit om u te ontmoeten.

ADO laboratorium en een CO2-arm reisproject

Het is voor het O&O-center en -lab van ADO een eer om de kwalificatie van het SGS QTL-laboratorium te behalen en om een strategische samenwerking van het 'low carbon travel project' met SGS uit te voeren. Dit is ook het eerste project met een laag koolstofgehalte van SGS in de e-bike-industrie. ADO heeft de uitstekende eerste stap gezet met een krachtige technologische kracht. Dit is het nieuwe niveau van het merk ADO en het is ook de sterke vastberadenheid van ADO om zich te ontwikkelen tot een merk van technologische innovatie in de verticale elektrische vervoersector.

CO2-arm reizen is de levensstijl en reiscultuur die gebruikers over het algemeen nastreven, en een specifieke manier voor ADO om aan de oorspronkelijke ambitie vast te houden en gebruikersgericht te zijn.

Elk productontwerp van ADO is erop gericht om het CO2-gebruik te verminderen, voor materiaal-, geur- en gifvrije milieubescherming, voor functie, kunnen nieuwe energiebatterijen de milieuproductie redden.

Over ADO

Vandaag de dag heeft ADO al meer dan 16 patenten en 6 softwareauteursrechten in het bezit. ADO ontwikkelde het G-Drive besturingssysteem met twee modules en bouwde concurrentievoordelen. ADO investeerde veel in product-O&O en productiekwaliteit, en heeft CE SGS- en DEKRA-certificeringen behaald. Tot nog toe heeft ADO achtereenvolgens een aantal van de belangrijkste Europese platforms, waaronder Decathlon en Mediamarket, betreden.

ADO is altijd klantgericht en staat op een goede productkwaliteit en dienstverlening om het dagelijkse woon-werkverkeer van de consument te ondersteunen en gebruikers meer mogelijkheden in hun leven te bieden. ADO zet zich in om een elektronische fietsgemeenschap op te bouwen vol liefde en groei, en ADO's strategische doel is om zich te ontwikkelen in een wereldwijd merk van technologische innovatie type vanuit de verticale elektronische vervoersindustrie, en ADO heeft een ideaal om het 'Crescent Lake' te worden.

Doorkruis uw stad, ADO e-bike;

Contactpersoon

Amy

E: [email protected]

T: +86 13928317901

W: www.adoebike.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858352/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858354/image_2.jpg

SOURCE ADO EBIKE