Adoção bem-sucedida da UDBIE e o estabelecimento da OEC cumprem a missão da Fundação de Assistência à Educação

Para cumprir essa missão, a ERF organizou, primeiramente, uma série de Encontros Regionais de Consulta no Sudeste Asiático, África, América Latina, Caribe e Europa, reunindo as experiências e recomendações de interessados de diversos setores (incluindo ministros da educação, acadêmicos e sociedade civil internacional), em 2017. As recomendações regionais foram apresentadas no "I ForumBIE 2030", em dezembro de 2017, no qual a ERF recebeu a incumbência internacional de desenvolver um Guia Global de Ética, Princípios, Políticas e Práticas para a Educação Balanceada e Inclusiva, com base nas consultas.

Menos de um ano mais tarde, em novembro de 2018, a ERF promoveu, com o ministro da Educação do México, o "II ForumBIE 2030" na Cidade do México, no qual o Guia Global foi lançado. O "II ForumBIE 2030" foi concluído com a emissão de uma Chamada Internacional para a Educação Balanceada e Inclusiva, expressando a aspiração coletiva de seus 41 signatários – constituídos por 671 ministros da Educação, órgãos acadêmicos e organizações da sociedade civil. A ICBIE atribuiu à ERF, como promotora do "ForumBIE 2030", a função de redigir uma versão preliminar da Declaração Universal da Educação Balanceada e Inclusiva da Educação Balanceada e Inclusiva, em um prazo de 18 a 24 meses, para que ela fosse assinada no "III ForumBIE 2030".

Apenas 14 meses mais tarde, a ERF promoveu, com o governo da República de Djibuti, o "III ForumBIE 2030 – Cúpula Internacional sobre a Educação Balanceada e Inclusiva" ("International Summit on Balanced and Inclusive Education"). Participaram do evento chefes de estado, ministros governamentais, organizações da sociedade civil e órgãos acadêmicos do Sul global. No "III ForumBIE 2030", a UDBIE foi adotada. Como resultado concreto imediato, a Organização para a Cooperação Educacional (OEC – Organisation of Educational Cooperation) foi criada por 27 países, 10 CSOs e órgãos acadêmicos, com o propósito de contribuir com o cumprimento dos compromissos contidos na UDBIE.

Dentro de quatro anos de sua criação, a ERF atingiu a posição única de ser capaz de afirmar, com orgulho, que cumpriu sua missão. Através de seus esforços de promoção, o conceito de Educação Balanceada e Inclusiva foi do primeiro esboço à consolidação, com uma visão compartilhada incorporada pela Declaração Universal. A criação da OEC, como uma organização internacional controlável pelos estados membros, incorporou a BIE dentro do programa internacional de educação e desenvolvimento.

Agora, a OEC está mais bem posicionada para assegurar o desenvolvimento da BIE, como a fundação para um futuro sustentável, equitativo e inclusivo para todos.

Com a satisfação de haver cumprido seu dever, a ERF irá concluir suas atividades com a conclusão do projeto-piloto da BIE, em junho de 2020. O relatório desse projeto será publicado no website da ERF, que continuará sendo um repositório valioso para maior uso e desenvolvimento.

A Fundação de Assistência à Educação (ERF – Education Relief Foundation) é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, sediada em Genebra, que se dedica a desenvolver, promover e incorporar a educação balanceada e inclusiva, através do desenvolvimento de políticas, construção de capacidade e envolvimento da sociedade civil, entre outras atividades.

A Organização de Cooperação Educacional (OEC – Organisation of Educational Cooperation) é uma plataforma e um instrumento de cooperação intelectual, técnica, financeira e de solidariedade entre os estados-membros, bem como de seus membros associados. Como estabelecido por sua Carta Constitutiva, o propósito da OEC é "contribuir para a transformação social equitativa, justa e próspera das sociedades, por promover a educação balanceada e inclusiva, a fim de atingir os direitos fundamentais à liberdade, justiça, dignidade, sustentabilidade, coesão social e segurança material e imaterial para os povos de todo o mundo".

FONTE The Education Relief Foundation

