Adolescent Sports Metrics anuncia protocolo completo gratis de evaluaciones UIL previas a la participación para IRB (investigación)

DALLAS, 20 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Adolescent Sports Metrics (ASM) está ofreciendo exámenes físicos UIL previos a la participación para IRB (investigación) gratuitos en sus oficinas para todos los estudiantes atletas que planeen tomar parte en una actividad deportiva patrocinada por colegios durante el año lectivo 2019-2020.

La evaluación física previa a la participación es un examen físico que se exige habitualmente a los atletas de cualquier edad. El objetivo general es promover la salud de los atletas y su participación segura en las actividades deportivas. Aunque los estudios no han hallado que la evaluación física previa a la participación evite la morbimortalidad asociada con los deportes, puede detectar condiciones que predisponen al atleta a las lesiones o enfermedades, y puede ofrecer ideas para prevenir lesiones.

El Full Protocol UIL Pre-Participation Physical for IRB (research) incluye todos los componentes del examen físico UIL estándar con el agregado de una evaluación detallada de contusiones, ROM digital espinal y de extremidades, test de fuerza, EKG/ECG y estudios de laboratorio de referencia. Para preservar completamente la privacidad de los participantes, todos los estudiantes que participan son anonimizados, lo cual significa que ninguno de los datos obtenidos puede asociarse a su identidad. La realización del Full Protocol Pre-Participation Physical for IRB (investigación) requiere una hora y es totalmente gratuita cuando se lleva a cabo en la oficina de ASM. Para más información o para programar una cita, visite el sitio web de ASM (www.AdolescentSportsMetrics.org).

Acerca de Adolescent Sports Metrics

Adolescent Sports Metrics (ASM) es una organización sin fines de lucro 501(c)3 fundada en 2017. La misión de ASM es obtener información de atletas jóvenes durante las evaluaciones UIL previas a la participación para establecer qué es lo "normal" en este grupo demográfico. Los alcances de los datos de "normalidad" no están disponibles actualmente por diversas razones, fundamentalmente, porque este grupo etario no suele consultar a los proveedores de asistencia médica a menos que esté enfermo. En consecuencia, los datos obtenidos durante las visitas como enfermos no mejoran los diagnósticos para los proveedores o los resultados para los pacientes. Al permitir que ASM atienda a sus hijos, usted nos permite prestar servicio a los hijos de todos en el futuro con mejores datos para una mejor investigación y un mejor futuro.

