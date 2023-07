ADQ et BMO s'associent à Great-West Lifeco en tant que partenaires stratégiques de Sagard

Les partenaires stratégiques investiront chacun dans la société de gestion de Sagard et injecteront des capitaux à long terme dans les fonds gérés par Sagard

MONTRÉAL, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sagard, un gestionnaire mondial multi-stratégies d'actifs alternatifs qui compte 14,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a annoncé aujourd'hui avoir conclu de nouveaux partenariats stratégiques avec ADQ, une société d'investissement et de portefeuille basée à Abu Dhabi, et avec la Banque de Montréal (BMO), la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fait important, dans le cadre de cette transaction, Sagard a élargi son partenariat existant avec Great-West Lifeco (GWL). Ces partenariats marquent une étape importante dans le développement de l'entreprise et permettront à Sagard de poursuivre sa croissance et de créer de la valeur.

ADQ et BMO ont respectivement conclu des accords définitifs pour acquérir des participations minoritaires dans Sagard, et GWL a accepté d'augmenter sa participation minoritaire actuelle. Aux termes de ces accords, ADQ, BMO et GWL ont accepté d'investir des capitaux pour stimuler la croissance future de Sagard, notamment par le biais d'opérations de fusion et d'acquisition. À la clôture de l'opération, Power Corporation du Canada restera l'actionnaire majoritaire de Sagard.

En outre, les partenaires stratégiques ont convenu avec Sagard de prendre chacun des engagements d'injecter des capitaux supplémentaires à long terme dans les stratégies d'investissement existantes et futures de Sagard, améliorant ainsi le potentiel de collecte de fonds de l'entreprise et renforçant sa capacité à lancer de nouveaux produits.

« Nous sommes ravis d'accueillir ADQ et BMO comme partenaires stratégiques et de renforcer davantage notre relation avec GWL », a déclaré Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard. « Ces partenariats stratégiques accéléreront considérablement notre vision de devenir l'une des sociétés de gestion de placements alternatifs les plus respectées à l'échelle mondiale. Les fonds des partenaires stratégiques nous permettent d'attirer des équipes d'investissement de grande qualité, de lancer de nouvelles stratégies d'investissement et de lever des fonds plus rapidement. En outre, ces partenariats élargiront notre réseau mondial, ce qui fera de nous des partenaires commerciaux encore plus solides pour les entreprises de notre portefeuille. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de libérer ce formidable potentiel. »

« Notre investissement dans Sagard s'inscrit en droite ligne de notre vision stratégique. Il témoigne de notre engagement envers la croissance continue, l'innovation et l'amélioration de la création de valeur. La capacité entrepreneuriale de Sagard à mobiliser les talents de l'investissement, à lancer de nouvelles stratégies différenciées et à produire des résultats concrets nous a incités à nous associer à elle. Son engagement à tirer parti de son réseau mondial pour devenir un partenaire à valeur ajoutée pour ADQ est sans équivoque, et nous sommes ravis de soutenir sa croissance future », a déclaré Murtaza Hussain, directeur des investissements, des fusions et acquisitions et des investissements alternatifs chez ADQ.

« Nous sommes ravis de nous associer à Sagard, étant donné son expertise en matière de gestion d'actifs alternatifs. Ce partenariat permet à nos clients d'avoir accès à des investissements de grande qualité sur les marchés privés, alors que nous continuons d'offrir des solutions sur mesure de premier ordre », a déclaré Bill Bamber, PDG de BMO Gestion mondiale d'actifs.

« Great-West Lifeco est un partenaire stratégique de Sagard depuis 2021 et un investisseur dans les produits Sagard depuis de nombreuses années. L'annonce d'aujourd'hui renforce notre engagement à assurer la croissance continue de Sagard et permettra à Great-West Lifeco de continuer à accéder à des actifs alternatifs différenciés dans le cadre de sa stratégie d'investissement mondiale », a déclaré Raman Srivastava, vice-président exécutif et directeur des investissements chez GWL.

La transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2023 et est soumise aux approbations réglementaires.

À propos de Sagard

Sagard est un gestionnaire multi-stratégies d'actifs alternatifs qui compte 14,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, 125 sociétés en portefeuille et 300 professionnels. Nous investissons dans les domaines du capital de risque, du private equity, du crédit privé, de l'immobilier et des redevances. Nous offrons un capital flexible, une culture entrepreneuriale et un réseau mondial d'investisseurs, de partenaires commerciaux, de conseillers et de spécialistes en création de valeur. Notre écosystème dynamique et solidaire procure à nos partenaires l'avantage dont ils ont besoin pour apprendre, croître et réussir à chaque étape. La société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos d'ADQ

Fondée en 2018, ADQ est une société d'investissement et de portefeuille basée à Abu Dhabi et dotée d'un vaste portefeuille d'entreprises majeures. Ses investissements couvrent des secteurs clés de l'économie diversifiée des EAU, notamment l'énergie et les services publics, l'alimentation et l'agriculture, les soins de santé et les sciences de la vie, ainsi que la mobilité et la logistique, entre autres. En tant que partenaire stratégique du gouvernement d'Abu Dhabi, ADQ s'engage à accélérer la transformation de l'émirat en une économie compétitive et basée sur les connaissances à l'échelle mondiale.

À propos de BMO

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à plus de 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de GWL

Great-West Lifeco est une holding international de services financiers qui détient des intérêts dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower, Putnam Investments et Irish Life. Fin 2022, ses entreprises comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations avec des conseillers et des milliers de partenaires de distribution, le tout au service de plus de 38 millions de relations clients dans ces régions. Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

