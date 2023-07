ADQ und BMO schließen sich als strategische Partner von Sagard Great-West Lifeco an

Die strategischen Partner werden jeweils in die Verwaltungsgesellschaft von Sagard investieren und langfristiges Kapital in von Sagard verwaltete Fonds investieren

MONTREAL, 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Sagard, ein weltweit tätiges alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen, das einen Multi-Strategie-Ansatz verfolgt und ein verwaltetes Vermögen von 14,5 Milliarden US-Dollar verwaltet, gab heute neue strategische Partnerschaften mit ADQ, einer Investment- und Holdinggesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi, und der Bank of Montreal (BMO), der achtgrößten Bank Nordamerikas nach Vermögenswerten gemessen, bekannt. Wichtig ist, dass Sagard im Rahmen dieser Transaktion seine bestehende Partnerschaft mit Great-West Lifeco (GWL) erweitert hat. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und wird Sagard in eine Position bringen, die weiteres Wachstum und Wertschöpfung ermöglicht.

ADQ und BMO haben jeweils verbindliche Vereinbarungen zur Übernahme von Minderheitsanteilen an Sagard getroffen, während GWL zugestimmt hat, seinen bestehenden Minderheitsanteil zu erhöhen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen haben ADQ, BMO und GWL zugestimmt, Kapital zu investieren und M&A-Transaktionen durchzuführen, um das zukünftige Wachstum von Sagard voranzutreiben. Nach dem Abschluss wird Power Corporation aus Kanada weiterhin der Mehrheitsaktionär von Sagard bleiben.

Darüber hinaus haben die strategischen Partner mit Sagard vereinbart, jeweils weitere langfristige Kapitalzusagen für Sagards bestehende und zukünftige Investitionsstrategien zu machen. Dadurch wird das Potenzial für Kapitalbeschaffung gestärkt und die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte einzuführen, beschleunigt.

„Wir sind begeistert, ADQ und BMO als strategische Partner willkommen zu heißen und unsere Beziehung zu GWL weiter zu stärken", so Paul Desmarais III, Vorsitzender und CEO von Sagard. „Diese strategischen Partnerschaften werden unsere Vision deutlich beschleunigen, weltweit eine der angesehensten alternativen Vermögensverwaltungsgesellschaften zu werden. Das Kapital strategischer Partner ermöglicht es uns, hochwertige Investmentteams auf uns aufmerksam zu machen, neue Investmentstrategien einzuführen und schneller Mittel zu beschaffen. Darüber hinaus wird dies unser globales Netzwerk erweitern und uns zu noch stärkeren Geschäftspartnern für unsere Portfolio-Unternehmen machen. Wir freuen uns sehr, dieses enorme Potenzial zu erschließen."

„Unsere Investition in Sagard steht in direktem Einklang mit unserer strategischen Vision. Diese Investition unterstreicht unser Engagement für kontinuierliches Wachstum, Innovation und verbesserte Wertschöpfung. Das unternehmerische Talent von Sagard, Investitionstalente zu mobilisieren, neue differenzierte Strategien einzuführen und konkrete Ergebnisse zu liefern, hat unser Interesse dafür geweckt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Engagement, ihr globales Netzwerk zu nutzen, um ein Mehrwertpartner für ADQ zu sein, ist deutlich erkennbar, und wir freuen uns darauf, ihr Wachstum weiterhin zu unterstützen." so Murtaza Hussain, Chief Investment Officer, M&A und Alternative Investments bei ADQ.

„Wir freuen wir uns auf die Partnerschaft mit Sagard und von ihrer Expertise im Bereich der Verwaltung alternativer Anlagen profitieren zu können. Die Partnerschaft bietet unseren Kunden Zugang zu hochwertigen Investitionen in private Märkte, während wir weiterhin erstklassige maßgeschneiderte Lösungen liefern", so Bill Bamber, CEO, BMO Global Asset Management.

„Great-West Lifeco ist seit 2021 ein strategischer Partner von Sagard und war zuvor jahrelang Investor in Sagard-Produkte. Die heutige Ankündigung stärkt unser Engagement für das kontinuierliche Wachstum von Sagard und wird es Great-West Lifeco ermöglichen, weiterhin auf differenzierte alternative Vermögenswerte im Rahmen seiner globalen Investitionsstrategie zuzugreifen", erklärte Raman Srivastava, EVP und Chief Investment Officer bei GWL.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen wird erwartet, dass der Abschluss im dritten Quartal 2023 stattfindet.

Informationen zu Sagard

Sagard ist ein alternatives Vermögensverwaltungsunternehmen mit 125 Portfolio-Unternehmen und 300 Fachleuten, das einen Multi-Strategie-Ansatz verfolgt und ein Vermögen von 14,5 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wir investieren in Risikokapital, Private Equity, Privatkredite, Immobilien und Lizenzgebühren. Wir bieten flexibles Kapital, eine unternehmerische Kultur und ein globales Netzwerk an Investoren, Handelspartnern, Beratern und Wertschöpfungsexperten. Unser dynamisches und unterstützendes Ökosystem bietet unseren Partnern den Vorteil, den sie benötigen, um in jeder Phase zu lernen, zu wachsen und zu gewinnen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa.

Weitere Informationen finden Sie aufwww.sagard.com

Medienkontakt: Adam Daifallah – [email protected]com

Informationen zu ADQ

ADQ wurde im Jahr 2018 gegründet und ist eine Investment- und Holding-Gesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi und einem umfassenden Portfolio von großen Unternehmen. Die Investitionen des Unternehmens umfassen Schlüsselsektoren der diversifizierten Wirtschaft der VAE, darunter Energie und Versorgungsunternehmen, Lebensmittel und Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Mobilität und Logistik. Als strategischer Partner der Regierung von Abu Dhabi engagiert sich ADQ dafür, die Transformation des Emirats in eine global wettbewerbsfähige und wissensbasierte Wirtschaft zu beschleunigen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf adq.ae oder schreiben Sie an [email protected]. Folgen Sie ADQ auch auf Twitter, Instagram und LinkedIn.

Medienkontakt: [email protected]

Informationen zu BMO

BMO Financial Group ist die achtgrößte Bank Nordamerikas nach Vermögenswerten gemessen, mit einem Gesamtvermögen von $1,25 Billionen US-Dollar zum 30. April 2023. Seit 200 Jahren und weiterhin aktiv ist BMO ein vielfältiges Team hoch engagierter Mitarbeiter, das eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen für persönliches und kommerzielles Banking, Vermögensverwaltung, globale Märkte und Investmentbanking anbietet. Damit bedienen sie über 13 Millionen Kunden in Kanada, den Vereinigten Staaten und ausgewählten Märkten weltweit Getrieben von einem einzigen Ziel „Grow the Good in Business and Life" (Das Gute im Geschäft und im Leben wachsen lassen), setzt sich BMO dafür ein, positive Veränderungen in der Welt voranzutreiben und Fortschritte für eine prosperierende Wirtschaft, eine nachhaltige Zukunft und eine inklusive Gesellschaft zu erzielen

Medienkontakt: Jeff Roman – [email protected]

Informationen zu GWL

Great-West Lifeco ist eine internationale Finanzdienstleistungs- und Holding-Gesellschaft mit Beteiligungen an Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Alters- und Anlagedienstleistungen, Vermögensverwaltungs- und Rückversicherungsgeschäften. Wir sind in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa unter den Marken Canada Life, Empower, Putnam Investments und Irish Life tätig. Ende des Jahres 2022 beschäftigten unsere Unternehmen rund 31.000 Mitarbeiter, unterhielten 234.500 Beraterbeziehungen und arbeiteten mit Tausenden von Vertriebspartnern zusammen, die alle für über 38 Millionen Kundenbeziehungen in diesen Regionen tätig waren. Great-West Lifeco wird an der Toronto (TSX) Stock Exchange unter dem Tickersymbol GWO gehandelt und ist ein Mitglied der Unternehmensgruppe Power Corporation.

Medienkontakt: David Simmons – [email protected]

