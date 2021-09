ADQ renforce davantage son portefeuille Healthcare & Pharma avec l'accord d'acquérir la société pharmaceutique Acino

- ADQ va acquérir Acino, un fabricant pharmaceutique suisse présent dans plus de 90 pays.

- L'investissement s'appuie sur l'intention d'ADQ de développer une plateforme pharmaceutique intégrée comprenant des capacités avancées de développement de médicaments, d'octroi de licences, de fabrication et de commercialisation sur des marchés de pointe sélectionnés.

- Acino sera la plus grande acquisition d'ADQ dans son portefeuille de soins de santé et pharmaceutiques à ce jour.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- ADQ, l'une des plus grandes sociétés holding de la région avec un large portefeuille d'entreprises majeures couvrant des secteurs clés de l'économie diversifiée d'Abu Dhabi, a conclu un accord définitif pour acquérir Acino, un fournisseur de produits pharmaceutiques de haute qualité basé en Suisse, axé sur les marchés leaders de la croissance à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, la Russie, l'Ukraine et la région CEI.

Acino est un leader dans plus de 20 domaines thérapeutiques, notamment la gastro-entérologie, le traitement cardiovasculaire et le soulagement de la douleur pour les produits pharmaceutiques de haute qualité sous de nouvelles formes d'administration de médicaments. Avec sa propre force de vente et ses propres partenariats de distribution, Acino est actif dans plus de 90 pays. En tant que partenaire de confiance des sociétés pharmaceutiques du monde entier, Acino fournit également des solutions uniques sur mesure par le biais de la fabrication sous contrat et de la concession de licences.

Fahad Al Qassim, Directeur exécutif, Santé et Pharma à ADQ, a commenté : " En nous appuyant sur une série d'acquisitions stratégiques tout au long de cette année, nous créons une solide plateforme pour renforcer la position des ÉAU en tant que plaque tournante régionale pour la fabrication, la commercialisation et la distribution pharmaceutiques sur des marchés de pointe sélectionnés. Notre objectif pour la division Santé et Pharmaceutique d'ADQ est d'assurer l'accès à des médicaments essentiels et abordables et de faire progresser de nouveaux traitements innovants qui contribuent à améliorer la vie des personnes. Grâce à l'équipe de direction d'Acino, à son expérience du secteur et à sa vaste portée, l'entreprise permettra à ADQ d'offrir un niveau de croissance, d'innovation et d'ambition encore plus élevé sur l'ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique."

Steffen Saltofte, PDG d'Acino, a déclaré : "Acino s'engage à faire progresser le développement des soins de santé en améliorant l'accès à des médicaments de haute qualité auxquels les patients et les gouvernements peuvent faire confiance et qu'ils apprécient, et le soutien d'ADQ accélérera cette ambition. Ayant acquis une solide réputation en tant que fournisseur de premier plan de solutions pharmaceutiques avancées sur les marchés émergents, nous sommes enthousiastes à l'idée de l'opportunité de transformation commerciale et du potentiel de croissance commerciale alors qu'Acino rejoint le portefeuille de soins de santé et de produits pharmaceutiques d'ADQ."

Création de la plateforme pharmaceutique intégrée d'ADQ

Avec l'acquisition d'Acino, ADQ a l'intention de créer une plateforme pharmaceutique intégrée sur des marchés de pointe sélectionnés avec des capacités de développement de formulation, d'octroi de licences, de fabrication et de commercialisation. Plus tôt cette année, ADQ a acquis Amoun Pharmaceutical Company, l'un des principaux fabricants, distributeurs et exportateurs égyptiens de produits pharmaceutiques et de produits de santé animale de marque, et Pharmax Pharmaceuticals, une société pharmaceutique basée aux Émirats Arabes Unis qui fabrique et commercialise des médicaments génériques de marque abordables. De plus, ADQ a acheté une participation minoritaire dans Biocon Biologics Limited, une société basée en Inde, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de biosimilaires abordables de haute qualité sur les marchés mondiaux.

La solide gestion d'Acino, ses capacités de commercialisation, son portefeuille diversifié de produits et ses licences sur de nombreux marchés émergents seront essentiels à la stratégie à long terme d'ADQ consistant à développer sa plateforme pharmaceutique intégrée et à répondre au besoin de médicaments abordables de haute qualité aux ÉAU et dans la région au sens large. L'accord s'appuie sur un accord de collaboration entre Acino et Pharmax pour l'octroi sous licence, la fabrication et la fourniture de certains produits Acino au Moyen-Orient et en Afrique, en fonction des besoins locaux des patients.

L'accord définitif est qu'ADQ acquiert 100 % d'Acino auprès de ses actionnaires actuels, qui comprennent Nordic Capital et Avista Capital Partners. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

À propos d'ADQ



Fondée à Abu Dhabi en 2018, ADQ est l'une des plus grandes sociétés de portefeuille de la région, avec des investissements directs et indirects dans plus de 90 sociétés, localement et internationalement. En tant que propriétaire d'actifs et investisseur, le vaste portefeuille d'entreprises majeures d'ADQ couvre des secteurs clés d'une économie diversifiée, y compris l'énergie et les services publics, l'alimentation et l'agriculture, la santé et la pharmacie, ainsi que la mobilité et la logistique, entre autres. En tant que partenaire stratégique du gouvernement d'Abu Dhabi, ADQ s'engage à accélérer la transformation de l'émirat en une économie compétitive et basée sur les connaissances à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations, consultez adq.ae ou écrivez à [email protected]. Vous pouvez également suivre ADQ sur Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Acino

Acino est une société pharmaceutique suisse qui se concentre clairement sur des marchés sélectionnés au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, dans la région CEI et en Amérique latine. La société fournit des produits pharmaceutiques de qualité pour promouvoir des soins de santé abordables sur ces marchés émergents et exploite ses capacités de fabrication pharmaceutique de haute qualité et son réseau pour approvisionner les principales entreprises par la fabrication sous contrat et l'octroi de licences. Avec une expérience éprouvée et une connaissance approfondie de ses marchés, un engagement à fournir des médicaments à ceux qui en ont le plus besoin et une approche pédagogique scientifique, Acino vise à devenir la marque préférée des patients et des professionnels de santé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site.acino.swiss Pour plus d'informations, veuillez écrire à : [email protected]

SOURCE Acino Pharma AG