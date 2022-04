Adrian Smith + Gordon Gill Architecture desenvolvem primeiro projeto na Nova Capital Administrativa do Egito

O anúncio foi feito após uma reunião de Adrian Smith com o Dr. Mostafa Madbouly, primeiro-ministro do Egito e altas autoridades egípcias. Ele também visitou vários empreendimentos, incluindo o NAC, que será a nova capital administrativa e financeira do país.

A AS+GG Architecture está explorando a possibilidade de trabalhar em outros projetos adicionais no país, incluindo a concepção de um projeto futuro no NAC.

Adrian Smith comemorou a escala de construção e conquistas no NAC, acrescentando que o Egito cativou o mundo com sua abordagem inovadora e amplo conhecimento, o que deixou uma ótima impressão nas pessoas em todo o mundo.

Adrian disse: "Estamos entusiasmados por nossa parceria com a Magnom Properties para desenvolver mais uma maravilha arquitetônica na NAC. Os novos megaprojetos do NAC desempenharão um papel importante na formação do futuro da Capital para ser mais centrado nas pessoas, adotando os mais altos padrões de sustentabilidade, destacando a necessidade de alcançar a neutralidade de carbono como prioridade estratégica."

Como parte da visita, a equipe conheceu o local da Iconic Tower, um arranha-céu âncora da Capital, que será o edifício mais alto da África após sua conclusão.

Nos últimos anos, o Egito projetou e desenvolveu uma Capital urbana que atende às necessidades da comunidade. O empreendimento conta com bairros residenciais para instituições de ensino e religiosas e instalações médicas, além de abrigar o maior parque do mundo.

Os projetos urbanos são únicos em sua perspectiva moderna, ao mesmo tempo em que conserva o rico patrimônio cultural do Egito. A Nova Capital Administrativa fornece os serviços necessários, oferecendo, portanto, um modelo para as cidades do futuro.

Atualmente, escritórios de arquitetura como o AS+GG Architects, estão mais dedicados à experiência centrada no ser humano, e os conceitos de design levam em consideração a relação entre as estruturas e as necessidades das pessoas. Isso se refletirá no novo projeto do escritório.

