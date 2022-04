Adrian Smith + Gordon Gill Architecture vont concevoir le premier projet de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte

Cette annonce a été faite à la suite d'une réunion d'Adrian Smith avec le Dr Mostafa Madbouly, premier ministre égyptien, et de hauts responsables égyptiens. Il a également visité divers projets, dont la NAC, qui devrait être la nouvelle capitale administrative et financière du pays.

AS+GG Architecture étudie la possibilité de travailler sur d'autres projets dans le pays, notamment la conception d'un projet à venir à la NAC.

Adrian Smith a salué l'ampleur de la construction et des réalisations de la NAC, ajoutant que l'Égypte a captivé le monde par son approche avant-gardiste et ses vastes connaissances, qui ont laissé une forte impression sur les gens à travers le monde.

Il a déclaré : « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Magnom Properties pour développer une autre merveille architecturale à la NAC. Les nouveaux mégaprojets de la NAC joueront un rôle majeur dans le façonnement de l'avenir de la capitale pour qu'elle soit davantage axée sur les personnes en adoptant les normes de durabilité les plus élevées, soulignant la nécessité d'atteindre la neutralité carbone comme priorité stratégique. »

Dans le cadre de cette visite, l'équipe s'est rendue sur le site de l'Iconic Tower, un gratte-ciel qui ancre la capitale, et qui sera le plus haut bâtiment d'Afrique une fois achevé.

Au cours des dernières années, l'Égypte a conçu et développé une capitale urbaine qui répond aux besoins de la communauté. Le développement comprend des quartiers résidentiels, des institutions éducatives et religieuses et des installations médicales, en plus d'avoir le plus grand parc du monde.

Les conceptions urbaines sont uniques dans leur aspect moderne, tout en préservant le riche patrimoine culturel de l'Égypte. La nouvelle capitale administrative fournit tous les services nécessaires, offrant ainsi un modèle pour les villes futures.

Aujourd'hui, les architectes tels que AS+GG Architects, sont davantage investis dans l'expérience centrée sur l'humain, et les concepts de design prennent en considération la relation entre les structures et les besoins des personnes. Cela se reflétera dans le nouveau design de l'entreprise.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1807203/Magnom_Properties_1.jpg

SOURCE Magnom Properties