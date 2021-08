ADS-TEC Energy GmbH pasa a cotizar en bolsa

- ADS-TEC Energy GmbH, una compañía líder en carga ultrarrápida de baterías, pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa gracias a la combinación de negocios junto a European Sustainable Growth Acquisition Corp.

Las destacadas plataformas de tecnología de gestión de energía de ADS-TEC Energy permiten llevar a cabo una carga ultrarrápida utilizando la infraestructura de red de energía existente e incluso de baja potencia

La combinación de negocios con EUSG permite poner en marcha la expansión y ampliación de las plataformas de energía ADS-TEC en los mercados de Europa y Estados Unidos

La compañía ha asegurado una inversión PIPE de 156 millones de dólares totalmente suscrita en relación con la transacción a 10,00 dólares por acción de inversores líderes en ESG y de primer nivel, entre los que se incluyen Invesco, APG, Swedbank Robur, Bosch y Polar Structure, entre otros inversores

NÜRTINGEN, Alemania y NUEVA YORK, 11 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- ADS-TEC Energy GmbH ("ADS-TEC Energy" o "la compañía"), líder mundial en tecnología de carga ultrarrápida con búfer de batería, junto a European Sustainable Growth Acquisition Corp. (NASDAQ: EUSG) ("EUSG"), una empresa que cotiza en bolsa que está centrada en la adquisición de propósito especial que busca identificar empresas de alto crecimiento, habilitadas por tecnología y con base en Europa que utilizan tecnologías ecológicas, anunció hoy que ha firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo. Tras el cierre de la transacción, la entidad combinada va a pasar a denominarse ADS-TEC Energy y seguirá cotizando en el mercado de capitales Nasdaq.

Como parte sustancial de los ingresos de la transacción se utilizará para acelerar la expansión de las soluciones de almacenamiento, la carga y las plataformas de gestión de energía de ADS-TEC Energy en Estados Unidos y Europa, además de seguir con el desarrollo y la mejora de las plataformas tecnológicas existentes de la empresa. Con el fin de facilitar esa expansión, ADS-TEC Energy busca aumentar su presencia y operaciones en Estados Unidos.

En un momento en que el mundo está tan necesitado de soluciones tangibles y escalables para el cambio climático, la tecnología con búfer de batería de ADS-TEC Energy permite disponer de una carga de tipo ultrarrápida y generalizada (hasta 320kW) en las redes de energía limitada existentes sin actualizaciones de energía de infraestructura adicionales. Con ello se permite poner en marcha la introducción de la carga ultrarrápida en geografías y segmentos previamente no tratados, como centros urbanos, áreas remotas y rurales, lo que ayuda a garantizar un acceso más inclusivo a la carga de vehículos eléctricos. Las plataformas de carga de vehículos eléctricos de ADS-TEC Energy también ofrecen a los operadores la oportunidad de generar múltiples fuentes de ingresos, que incluyen publicidad, servicios de red, operaciones de enjambre y gestión inteligente de energía distribuida. Aparte de ello, las plataformas comerciales e industriales establecidas de la compañía proporcionan soluciones de almacenamiento de energía personalizables que optimizan la gestión de la energía y permiten una variedad de servicios de red para los clientes.

La base de clientes de ADS-TEC Energy incluye a clientes de prestigio de primera línea, lo que demuestra las capacidades de la empresa y la capacidad de carga de su plataforma. Con cientos de plataformas ChargeBox con búfer de batería ya entregadas, y con certificaciones existentes en los mercados de Estados Unidos y Europa, ADS-TEC Energy está bien posicionado para disfrutar de una rápida expansión a nivel mundial según aumenta la necesidad de capacidades de carga ultrarrápida con la transición a una economía totalmente eléctrica. El equipo de gestión de ADS-TEC Energy, dirigido por medio del fundador y consejero delegado, Thomas Speidel, continuará dirigiendo ADS-TEC Energy después de la transacción.

Gracias al nuevo informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) con fecha del 9 de agosto y que proporciona la advertencia más terrible de la ONU sobre las consecuencias potencialmente alarmantes del aumento de las emisiones y las temperaturas, la sociedad necesita con urgencia soluciones que puedan llevar al planeta hacia una economía neta de emisiones cero. Las administraciones de la UE y de Estados Unidos han identificado el transporte como una parte fundamental de la gestión de sus agendas climáticas y la carrera para hacer crecer los vehículos eléctricos, que siguen ganando terreno, estando además respaldada por importantes compromisos de industrias como la de la automoción y la energía. Las potentes y escalables soluciones de almacenamiento y las plataformas de gestión de energía de ADS-TEC ofrecen soluciones que pueden permitir llevar a cabo esa transición. De forma más específica, las plataformas ADS-TEC son capaces de proporcionar acceso a capacidades de carga rápida a nuevos mercados y ayudar a superar las barreras existentes para expandir la utilización de vehículos eléctricos y reducir las emisiones.

"Nuestra visión es proporcionar plataformas acompañadas de servicios a largo plazo que acelerarán la transición inteligente a un mundo totalmente eléctrico, y nos ilusiona el hecho de asociarnos con EUSG para ayudarnos a conseguir ese objetivo", afirmó Speidel. "El consejo de administración de EUSG tiene una experiencia sustancial en la construcción de empresas exitosas y una base arraigada en la inversión sostenible de ESG. Con la financiación y la experiencia de EUSG, combinados con nuestra base de inversores existente y una sólida red de clientes, creemos que vamos a conseguir ampliar nuestra tecnología en los mercados de la UE y Estados Unidos, al tiempo que proporciona velocidades y capacidades de carga que de otro modo no serían posibles en las redes existentes. También trabajaremos para garantizar que la carga de vehículos eléctricos sea accesible para todos, en línea con el sentimiento expresado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".

"Al mismo tiempo que el mundo busca soluciones que puedan generar emisiones netas cero, Thomas y su equipo han diferenciado ADS-TEC Energy de la competencia", comentó Lars Thunell, presidente de EUSG. "Las plataformas de tecnología sostenible de ADS-TEC amplían y mejoran las capacidades de las redes de energía existentes para permitir una migración más efectiva a la movilidad eléctrica. Gracias a su tecnología existente, potencial de expansión a nuevos mercados y múltiples generadores de ingresos para los operadores, ADS-TEC Energy está excepcionalmente bien posicionado para convertirnos en un líder en infraestructura de carga móvil y de vehículos eléctricos. Estamos impacientes por llevar a cabo el aprovechamiento de la innovación de ADS-TEC Energy y nuestra experiencia para mejorar la electrificación de nuestra economía".

Vista general de la transacción

La capitalización de mercado proforma dentro de la empresa combinada es de unos 580 millones de dólares. EUSG también ha asegurado compromisos de 156 millones de dólares totalmente suscritos en una Inversión Privada en Capital Público ("PIPE") a 10 dólares por acción, que se prevé cerrará un día hábil antes de la combinación de negocios. Los inversores en PIPE incluyen, entre otros, APG, Invesco, Polar Structure y Swedbank Robur. Una parte de los ingresos de PIPE se utilizará para financiar la contraprestación en efectivo necesaria para efectuar la combinación de negocios.

ADS-TEC Energy es propiedad en la actualidad en un 61% de ADS-TEC Holding GmbH ("ADSH") y en un 39% a Bosch Thermotechnik GmbH ("Bosch"). Los patrocinadores de ADSH, Bosch y EUSG están participando sustancialmente en PIPE. ADSH es 100% propiedad de la familia del consejero delegado y de la fundación benéfica de su familia; el consejero delegado cuenta con la mayoría de los votos en ADSH.

Una parte sustancial de los fondos de la transacción se va a utilizar para acelerar el desarrollo de las plataformas de carga de ADS-TEC Energy y hacer crecer el alcance de la compañía en los Estados Unidos y Europa.

Los consejos de administración de ADS-TEC Energy y EUSG han aprobado por unanimidad la transacción, que se espera termine en el cuarto trimestre del año 2021. La finalización de la transacción propuesta está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de los accionistas de EUSG, como satisfacción dentro de las condiciones establecidas en el acuerdo definitivo y otras condiciones de cierre habituales.

Asesores

Early Bird Capital y ABN AMRO Securities (USA) LLC llevarán a cabo las tareas de asesores financieros de EUSG y agentes de colocación en PIPE. Carnegie Investment Bank se desempeña como agente de ventas en PIPE. Raymond James realizará tareas de asesor de fusiones y adquisiciones de EUSG y agente de colocación en PIPE. La firma miembro alemana de KPMG realizará las labores de asesor de fusiones y adquisiciones de ADS-TEC Energy. Reed Smith LLP será el asesor legal principal de EUSG, Arthur Cox va a trabajar como asesor legal en Irlanda y Maples Group será el asesor legal en las Islas Caimán de EUSG. CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB y Alston & Bird LLP van a realizar las labores de asesores legales de ADS-TEC Energy.

Información importante para inversores y accionistas

Este comunicado no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores ni tampoco una solicitud de voto o aprobación.

En lo que respecta a la combinación de negocios propuesta, ads-tec Energy plc ("Holdco"), una filial de EUSG, presentará a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") una declaración de registro en el Formulario F-4, que incluirá un prospecto de Holdco y una declaración de representación de EUSG. Holdco y EUSG tienen previsto presentar además otros documentos ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. Cuando la SEC haya declarado efectiva la declaración de registro, se enviará por correo una declaración de poder/prospecto definitivo a los accionistas de EUSG. SE INSTA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE EUSG A LEER LA DECLARACIÓN/FOLLETO DE VOTACIÓN (INCLUYENDO TODAS LAS ENMIENDAS Y SUPLEMENTOS) Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA QUE SERÁ PRESENTADA CON LA SEC DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES. CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA. Los inversores y accionistas podrán conseguir copias gratuitas de la declaración de poder/prospecto y otros documentos que contengan información importante sobre Holdco y EUSG una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC, a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov.

Participantes en la solicitud

Holdco, EUSG, Bosch, ADSH y sus respectivos directores y ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de EUSG en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de EUSG se establece en el prospecto de oferta pública inicial de EUSG, presentado ante la SEC el 22 de enero de 2021. El resto de la información sobre los participantes en la solicitud de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se incluirá en la declaración de poder/prospecto y otros materiales relevantes que se van a presentar ante la SEC en el momento en el que estén disponibles.

Declaraciones de futuro

La información incluida en este documento y en cualquier declaración oral realizada en conexión con el mismo incluye "declaraciones prospectivas" que se integran dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos presentes o históricos incluidas en este documento, con respecto a la combinación de negocios que involucra a la compañía y EUSG, la capacidad de la compañía y EUSG para consumar la transacción, la fecha de cierre que está prevista entorno a la transacción, los beneficios de la transacción y la combinación El rendimiento financiero futuro de la compañía después de la transacción, además de la estrategia combinada de la compañía, las operaciones futuras, la posición financiera, los ingresos y pérdidas estimados, los costes proyectados, las perspectivas, los planes y los objetivos de la administración son declaraciones prospectivas. Cuando se utilizan en este documento, incluidas las declaraciones orales realizadas en relación con el mismo, las palabras "perspectiva", "cree", "espera", "potencial", "continúa", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca","aproximadamente","predice","tiene la intención","planea","estima","anticipa", lo negativo de tales términos y otras expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas. Las declaraciones prospectivas contienen dichas palabras identificativas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la administración sobre eventos futuros y se basan en la información actualmente disponible en cuanto al resultado y el momento de los eventos futuros. Salvo que la ley aplicable exija lo contrario, la compañía y EUSG renuncian a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, estando todas ellas expresamente calificadas por las declaraciones de esta sección, para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente. La compañía y EUSG le advierten que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera del control de la compañía y de EUSG. Estos riesgos incluyen, entre otros, (1) la imposibilidad de completar las transacciones contempladas por la combinación de negocios propuesta; (2) la incapacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación de negocios propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia y la capacidad del negocio combinado para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable; (3) riesgos relacionados con el despliegue del negocio y la estrategia de expansión de la compañía; (4) el consumidor no acepta ni adopta vehículos eléctricos; (5) la demanda general de carga de vehículos eléctricos y el potencial de reducción de la demanda si se reducen, modifican o eliminan los reembolsos gubernamentales, los créditos fiscales y otros incentivos financieros; (6) la posibilidad de que la tecnología y los productos de la compañía tengan defectos o errores no detectados; (7) los efectos de la competencia en los negocios futuros de la compañía; (8) la incapacidad de retener o reclutar con éxito funcionarios, empleados clave o directores después de la combinación de negocios propuesta; (9) efectos sobre la liquidez y negociación de los valores públicos de la empresa combinada; (10) la reacción del mercado a la combinación de negocios propuesta; (11) la falta de mercado para los valores de la empresa combinada; (12) el rendimiento financiero de la compañía combinada luego de la combinación de negocios propuesta; (13) costes relacionados con la combinación de negocios propuesta; (14) cambios en las leyes o regulaciones aplicables; (15) la posibilidad de que el nuevo coronavirus ("COVID-19") pueda obstaculizar la capacidad de la compañía y EUSG para consumar la combinación de negocios; (16) la posibilidad de que la COVID-19 pueda afectar adversamente los resultados de las operaciones, la posición financiera y los flujos de efectivo de la compañía; (17) la posibilidad de que la compañía o EUSG se vean afectados negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos; y (18) otros riesgos e incertidumbres que se indiquen de vez en cuando en documentos presentados o que EUSG deba presentar ante la SEC. En caso de que se produzcan uno o más de los riesgos o incertidumbres descritos en este documento y en cualquier declaración oral realizada en relación con los mismos, o si las suposiciones subyacentes resultaran incorrectas, los resultados y planes reales podrían diferir materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Se puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores que pueden afectar a la compañía y a las expectativas y proyecciones de EUSG en el prospecto de oferta pública inicial de EUSG, que se presentó a la SEC el 22 de enero de 2021. Además, los informes periódicos de EUSG y otras presentaciones de la SEC están disponible de forma pública en el sitio web de la SEC en http://www.sec.gov.

Acerca de ADS-TEC Energy

ADS-TEC es una compañía del grupo ADS-TEC y es propiedad parcial de BOSCH Thermotechnik GmbH. La empresa tiene su sede en Nürtingen, cerca de Stuttgart (Alemania), y cuenta con un centro de producción cerca de Dresde (Alemania). ADS-TEC Energy se basa en décadas de experiencia con tecnologías de iones de litio, soluciones de almacenamiento y sistemas de carga rápida, incluidos los sistemas de gestión de energía correspondientes. Su nueva tecnología de carga rápida para vehículos eléctricos cuenta con el potencial de ser transformadora, además de disponer de un diseño compacto único. Una profundidad de integración excepcionalmente alta permite una alta calidad y funcionalidad de la tecnología de batería producida. Aparte de las células, todos sus componentes se desarrollan y producen de forma interna. La elevada profundidad de desarrollo y la integración vertical de ADS-TEC Energy lo convierten en un socio valioso para la industria de la automoción, fabricantes de equipos originales, empresas de servicios públicos y operadores de carga.

Acerca de European Sustainable Growth Acquisition Corp.

La compañía es una compañía de cheques en blanco que se ha creado con el fin de efectuar una fusión, bolsa de valores, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con uno o más negocios. EUSG tiene la intención de concentrar sus esfuerzos en identificar empresas con base tecnológica, de alto crecimiento y basadas en Europa que utilizan tecnologías ecológicas, alineándose con los principios ESG y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y abordando las preferencias de los consumidores por estilos de vida impulsados por la sostenibilidad. La empresa cuenta con el patrocinio de un equipo dirigido por su presidente, Lars Thunell, y un equipo de administración dirigido por medio de los consejeros delegados conjuntos, Pieter Taselaar y Matheus (Thijs) Hovers, el director general Karan Trehan y los miembros del consejo de administración Wilco Jiskoot y Elaine Grunewald, y los asesores Marc Rothfeldt, Bazmi Hussain, Fredrik Ljungström, Jonathan Copplestone, mientras que Aaron Greenberg es el director de proyectos.

Contactos:

Para EUSG

Contacto para los inversores:

Patrick Moroney

Responsable de finanzas y secretario de EUSG

(914) 819-3746

Contacto para medios (Estados Unidos):

Steve Bruce/Taylor Ingraham

ASC Advisors

(203) 992-1230

[email protected]

Para ADS-TEC Energy (contacto para medios)

Antonia Stranzinger

[email protected]

+49-7022-2522-2306

