ADS-TEC Energy GmbH, une entreprise leader dans le domaine de la charge ultrarapide des batteries, va devenir une société cotée en bourse grâce à un regroupement d'entreprises avec European Sustainable Growth Acquisition Corp.

Les plates-formes technologiques de gestion de l'énergie prometteuses d'ADS-TEC Energy permettent de réaliser des charges ultrarapides en utilisant l'infrastructure existante, voire à faible puissance, du réseau énergétique

Le regroupement d'entreprises avec EUSG permet l'expansion et la mise à l'échelle des plateformes énergétiques d'ADS-TEC sur les marchés européens et américains

La société a obtenu un investissement PIPE entièrement souscrit de $156 millions de dollars dans le cadre de la transaction, à $10,00 dollars par action, de la part d'investisseurs ESG et en actions blue chip, dont Invesco, APG, Swedbank Robur, Bosch et Polar Structure, entre autres

NÜRTINGEN, Allemagne et NEW YORK, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- ADS-TEC Energy GmbH (« ADS-TEC Energy » ou « la Société »), un leader mondial de la technologie de charge ultrarapide tamponnée par batterie, et European Sustainable Growth Acquisition Corp. (NASDAQ: EUSG) (« EUSG »), une société d'acquisition à but spécifique cotée en bourse axée sur l'identification d'entreprises technologiques à forte croissance basées en Europe et utilisant des technologies vertes, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises. À la finalisation de la transaction, l'entité regroupée sera nommée ADS-TEC Energy et restera cotée sur le marché des capitaux du Nasdaq.

Une partie importante du produit de la transaction sera utilisée pour accélérer l'expansion des solutions de stockage, des plateformes de recharge et de gestion de l'énergie d'ADS-TEC Energy aux États-Unis et en Europe, et pour poursuivre le développement et l'amélioration des plateformes technologiques existantes de la société. Pour faciliter cette expansion, ADS-TEC Energy a l'intention d'accroître sa présence et son activité aux États-Unis.

À l'heure où le monde a besoin de solutions tangibles et évolutives pour lutter contre le changement climatique, la technologie de batterie tampon d'ADS-TEC Energy permet la recharge ultra-rapide et complète (jusqu'à 320 kW) sur les réseaux existants à puissance limitée, sans mise à niveau de l'infrastructure électrique. Cela permet d'introduire la recharge ultra-rapide dans des zones géographiques et des segments jusqu'alors non couverts, tels que les centres villes et les zones rurales et isolées, contribuant ainsi à garantir un accès plus large à la recharge des VE. Les plates-formes de recharge de véhicules électriques d'ADS-TEC Energy offrent également aux opérateurs la possibilité de générer de nombreuses sources de revenus, notamment la publicité, les services réseau, l'essaimage et la gestion intelligente de l'énergie distribuée. En outre, les plateformes commerciales et industrielles établies de la Société offrent des solutions de stockage d'énergie personnalisables qui optimisent la gestion de l'énergie et permettent d'offrir aux clients de nombreux services réseau.

La base de clients d'ADS-TEC Energy comprend des sociétés leaders bien connues, ce qui témoigne des capacités de la société et de la capacité de charge de sa plateforme. Avec des centaines de plateformes ChargeBox à batterie tampon déjà livrées et des certifications existantes sur les marchés américain et européen, ADS-TEC Energy est bien positionnée pour connaître une expansion rapide au niveau mondial, car le besoin de capacités de charge ultra-rapides augmente avec la transition vers une économie entièrement électrique. L'équipe de direction d'ADS-TEC Energy, dirigée par son fondateur et président-directeur général Thomas Speidel, continuera à diriger ADS-TEC Energy après la transaction.

Le nouveau rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié le 9 août, constitue l'avertissement le plus grave jamais lancé par les Nations unies concernant les conséquences potentiellement alarmantes de l'augmentation des émissions et des températures. La société a besoin de toute urgence de solutions permettant de faire évoluer la planète vers une économie à zéro émission nette. Les administrations de l'Union européenne et des États-Unis ont identifié le transport comme un élément essentiel de la gestion de leurs programmes relatifs au climat et la course aux VE à grande échelle continue de gagner du terrain, soutenues par des engagements majeurs de la part d'industries telles que l'automobile et l'énergie. Les solutions de stockage et les plates-formes de gestion de l'énergie d'ADS-TEC, puissantes et évolutives à l'échelle mondiale, offrent des solutions qui peuvent permettre cette transition. Plus précisément, les plates-formes d'ADS-TEC peuvent permettre à de nouveaux marchés d'accéder à des capacités de recharge rapide et aider à surmonter les obstacles existants à l'expansion de l'utilisation des véhicules électriques et à la réduction des émissions.

« Notre vision est de fournir des plateformes accompagnées de services à long terme qui accéléreront la transition intelligente vers un monde tout électrique, et nous sommes ravis de nous associer à l'EUSG pour nous permettre d'atteindre cet objectif », a déclaré M. Speidel. « Le conseil d'administration d'EUSG possède une expérience considérable dans la création d'entreprises fructueuses et est ancrée dans le fondement même de l'investissement durable ESG. Grâce au financement et à l'expertise d'EUSG, combinés à notre base d'investisseurs existante et à notre solide réseau de clients, nous pensons être en mesure de développer notre technologie sur les marchés de l'UE et des États-Unis, en offrant des vitesses et des capacités de recharge qui ne seraient pas possibles sur les réseaux existants. Nous nous efforcerons également de faire en sorte que la recharge des VE soit accessible à tous, conformément au sentiment exprimé dans les objectifs de développement durable des Nations unies. »

« Alors que le monde est à la recherche de solutions capables de fournir zéro émission nette, Thomas et son équipe ont différencié ADS-TEC Energy de la concurrence », a déclaré Lars Thunell, président de l'EUSG. « Les plateformes technologiques durables d'ADS-TEC étendent et améliorent les capacités des réseaux énergétiques existants pour permettre une migration plus efficace vers la mobilité électrique. Avec sa technologie existante, son potentiel d'expansion sur de nouveaux marchés et ses nombreuses sources de revenus pour les opérateurs, ADS-TEC Energy est particulièrement bien positionnée pour devenir un leader dans le domaine des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et téléphones portables. Nous sommes impatients de tirer parti de l'innovation d'ADS-TEC Energy et de notre expertise pour améliorer l'électrification de notre économie. »

Aperçu des transactions

La capitalisation boursière pro forma de la société regroupée est d'environ $580 millions de dollars. L'EUSG a également obtenu des engagements de $156 millions de dollars entièrement souscrits dans le cadre d'un investissement privé dans le capital d'une société cotée (« PIPE »), à $10 dollars par action, dont la finalisation est prévue un jour ouvrable avant le regroupement. Les investisseurs en PIPE comprennent, entre autres, APG, Invesco, Polar Structure et SwedbankRobur. Une partie du produit du PIPE sera utilisée pour financer la contrepartie en espèces nécessaire pour effectuer le regroupement d'entreprises.

ADS-TEC Energy est actuellement détenue à 61 % par ADS-TEC Holding GmbH (« ADSH ») et à 39 % par Bosch Thermotechnik GmbH (« Bosch »). ADSH, Bosch et les promoteurs d'EUSG participent de manière substantielle au PIPE. ADSH est détenue à 100 % par la famille du PDG et la fondation caritative de sa famille ; le PDG détient la majorité des voix dans ADSH.

Une partie importante des fonds provenant de la transaction sera utilisée pour accélérer le développement des plateformes de charge d'ADS-TEC Energy et étendre la portée de la société aux États-Unis et en Europe.

Les conseils d'administration d'ADS-TEC Energy et d'EUSG ont approuvé à l'unanimité la transaction, qui devrait être réalisée au quatrième trimestre 2021. La réalisation de la transaction proposée est soumise, entre autres, à l'approbation des actionnaires d'EUSG, à la satisfaction des conditions énoncées dans l'accord définitif et aux autres conditions de clôture habituelles.

Conseillers

EarlyBirdCapital et ABN AMRO Securities (USA) LLC sont les conseillers financiers d'EUSG et les agents de placement du PIPE. Carnegie Investment Bank agit en tant que mandataire à la vente dans le cadre du PIPE. Raymond James est le conseiller en fusions et acquisitions d'EUSG et l'agent de placement du PIPE. Le cabinet allemand KPMG est le conseiller en fusions et acquisitions d'ADS-TEC Energy. Reed Smith LLP est le principal conseiller juridique d'EUSG, Arthur Cox est le conseiller juridique en Irlande et Maples Group est le conseiller juridique aux îles Caïmans d'EUSG. CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB et Alston & Bird LLP sont les conseillers juridiques d'ADS-TEC Energy.

Informations importantes pour les investisseurs et les actionnaires

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société, ni une sollicitation d'un vote ou d'une procuration.

Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, ads-tec Energy plc (« Holdco »), une société affiliée à EUSG, déposera auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4, qui comprendra un prospectus de Holdco et une déclaration de procuration d'EUSG. Holdco et EUSG prévoient également de déposer d'autres documents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. Une fois que la déclaration d'enregistrement aura été déclarée effective par la SEC, une circulaire de sollicitation de procurations ou un prospectus définitif sera envoyé aux actionnaires d'EUSG. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES D'EUSG SONT INSTAMMENT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION DE PROCURATION/LE PROSPECTUS (Y COMPRIS TOUS LES AMENDEMENTS ET AJOUTS À CEUX-CI) ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS AU REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration de procuration/du prospectus et d'autres documents contenant des informations importantes sur Holdco et EUSG dès que ces documents seront déposés auprès de la SEC, sur le site Web administré par la SEC à l'adresse http://www.sec.gov.

Participants à la sollicitation

Holdco, EUSG, Bosch, ADSH et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires d'EUSG dans le cadre de la transaction proposée. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants d'EUSG sont présentées dans le prospectus de l'offre publique initiale d'EUSG, qui a été déposé auprès de la SEC le 22 janvier 2021. D'autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par la détention ou non de titres, figureront dans la déclaration de procuration/le prospectus et les autres documents importants qui seront déposés auprès de la SEC lorsqu'ils seront disponibles.

Déclarations prospectives

Les informations incluses dans le présent document et dans toutes les déclarations orales faites en relation avec celui-ci comprennent des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A de la Securities Act et de la section 21E de l'Exchange Act. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits actuels ou historiques incluses dans le présent document, concernant le regroupement d'entreprises impliquant la Société et EUSG, la capacité de la Société et d'EUSG à réaliser la transaction, la date de clôture prévue pour la transaction, les avantages de la transaction et la performance financière future de la société regroupée après la transaction, ainsi que la stratégie de la société regroupée, les opérations futures, la situation financière, les revenus estimés et les pertes, les coûts prévus, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction sont des déclarations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document, y compris dans les déclarations orales faites en relation avec celui-ci, les termes « perspectives », « croire », « s'attendre à », « potentiel », « continuer », « pouvoir », « chercher », « approximativement », « prédire », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « anticiper », la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction concernant les événements futurs et reposent sur les informations actuellement disponibles quant à l'issue et au calendrier des événements futurs. Sauf exigence contraire de la loi applicable, la société et l'EUSG déclinent toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément qualifiées par les déclarations de cette section, pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document. La société et l'EUSG mettent en garde contre le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société et de l'EUSG. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, (1) l'incapacité à réaliser les transactions envisagées par le regroupement d'entreprises proposé ; (2) l'incapacité à reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprises proposé, qui peuvent être affectés, entre autres, par la concurrence, et la capacité de l'entreprise regroupée à se développer et à gérer la croissance de manière rentable ; (3) les risques liés au déploiement de la stratégie commerciale et d'expansion de la société ; (4) l'échec des consommateurs à accepter et à adopter les véhicules électriques ; (5) la demande globale pour la recharge des véhicules électriques et le potentiel de réduction de la demande si les rabais gouvernementaux, les crédits d'impôt et autres incitatifs financiers sont réduits, modifiés ou éliminés ; (6) la possibilité que la technologie et les produits de la Société présentent des défauts ou des erreurs non détectés ; (7) les effets de la concurrence sur les activités futures de la Société ; (8) l'incapacité de retenir ou de recruter avec succès des dirigeants, des employés clés ou des administrateurs à la suite du regroupement d'entreprises proposé ; (9) les effets sur la liquidité et la négociation des titres publics de la société regroupée ; (10) la réaction du marché au regroupement d'entreprises proposé ; (11) l'absence d'un marché pour les titres de la société regroupée ; (12) la performance financière de la société regroupée après le regroupement d'entreprises proposé ; (13) les coûts liés au regroupement d'entreprises proposé ; (14) les changements dans les lois ou règlements applicables ; (15) la possibilité que le nouveau coronavirus (« COVID-19 ») entrave la capacité de la Société et de l'EUSG à réaliser le regroupement d'entreprises ; (16) la possibilité que le COVID-19 ait un effet négatif sur les résultats d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société ; (17) la possibilité que la Société ou l'EUSG soit affecté par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (18) d'autres risques et incertitudes indiqués de temps à autre dans les documents déposés ou à déposer auprès de la SEC par l'EUSG. Si l'un ou plusieurs des risques ou incertitudes décrits dans le présent document et dans toute déclaration orale faite en relation avec celui-ci se produisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats et plans réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres qui peuvent avoir un impact sur les attentes et les prévisions de la société et d'EUSG peuvent être trouvées dans le prospectus de l'offre publique initiale d'EUSG, qui a été déposé auprès de la SEC le 22 janvier 2021. En outre, les rapports périodiques d'EUSG et d'autres documents déposés auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov.

À propos d'ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy est une société du groupe ADS-TEC et est détenue en partie par BOSCH Thermotechnik GmbH. La société a son siège social à Nürtingen, près de Stuttgart (Allemagne), et dispose d'un site de production près de Dresde (Allemagne). ADS-TEC Energy s'appuie sur des dizaines d'années d'expérience dans les technologies lithium-ion, les solutions de stockage et les systèmes de charge rapide, notamment les systèmes de gestion de l'énergie correspondants. Sa nouvelle technologie de charge rapide pour les véhicules électriques a le potentiel d'être transformatrice et se caractérise par un design compact unique. Une richesse d'intégration exceptionnellement élevée permet une qualité et une fonctionnalité supérieures de la technologie de batterie produite. Hormis les cellules, tous les composants sont développés et produits en interne. La grande richesse de développement et l'intégration verticale d'ADS-TEC Energy en font un partenaire précieux pour les constructeurs automobiles, les équipementiers, les sociétés de services publics et les opérateurs de charge.

À propos d'European Sustainable Growth Acquisition Corp.

La société est une société de chèques en blanc constituée dans le but d'effectuer une fusion, un échange de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. EUSG a l'intention de concentrer ses efforts sur l'identification d'entreprises technologiques basées en Europe, à forte croissance, qui utilisent des technologies vertes, s'alignent sur les principes ESG et les objectifs de développement durable de l'ONU, et répondent aux préférences des consommateurs pour des styles de vie axés sur la durabilité. La société est parrainée par une équipe dirigée par son président, Lars Thunell, et une équipe de gestion dirigée par les co-PDG Pieter Taselaar et Matheus (Thijs) Hovers, le président Karan Trehan et les membres du conseil Wilco Jiskoot et Elaine Grunewald, ainsi que les conseillers Marc Rothfeldt, Bazmi Hussain, Fredrik Ljungström, Jonathan Copplestone, et Aaron Greenberg, chef de projet.

Contacts :

Contact pour

les investisseurs d'EUSG :

Patrick Moroney

Directeur financier et secrétaire d'EUSG

(914) 819-3746

Contact pour les médias (US) :

Steve Bruce/Taylor Ingraham

Conseillers de l'ASC

(203) 992-1230

[email protected]

Pour ADS-TEC Energy (Contact média)

Antonia Stranzinger

[email protected]

+49-7022-2522-2306

SOURCE European Sustainable Growth Acquisition Corp.