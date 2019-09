Advanced Aesthetic Technologies y China National Biotec Group anuncian colaboración estratégica

BROOKLINE, Massachusetts, 19 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT), líder en tecnología para implantes estéticos de gel, y China National Biotec Group (CNBG), subsidiaria de China National Pharmaceutical Group Corporation (SINOPHARM), anunciaron hoy la firma de un convenio de colaboración estratégica. Esta nueva relación se fundamenta en el reconocimiento de los productos de AAT por parte de CNBG y en el reconocimiento de la posición líder de CNBG en la industria biofarmacéutica en China por parte de AAT, y establece una alianza de profunda colaboración en términos patrimoniales y en productos. Según el convenio, CNBG poseerá parte importante del patrimonio de AAT, sin asumir una postura mayoritaria, a cambio de su inversión en AAT, y Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD., subsidiaria de CNBG (en adelante, "Lanzhou Company") tendrá la responsabilidad de obtener los permisos requeridos por las autoridades chinas y de distribuir los productos de AAT, Algeness®, en la China continental.

CNBG es la mayor biofarmacéutica china y Lanzhou Company es la única productora de toxina botulínica en China. Hengli® (LANTOX) es la toxina botulínica líder en el mercado chino y se distribuye a más de 6.500 instituciones de medicina estética en ese país, poseedora de más de 75% del mercado chino de BTXA.

Algeness® de Advanced Aesthetic Technologies, Inc. es una patentada familia de rellenos dérmicos de implantes de gel inyectable y totalmente reabsorbible que son 100% naturales y brindan ventajas de seguridad, rejuvenecimiento de la piel y resultados que lucen naturales tanto en reposo como durante el movimiento facial. Las ventajas clínicas típicas incluyen inflamación mínima al inyectar y resultados inmediatamente visibles. Algeness ostenta el sello CE y se distribuye en más de treinta países. AAT ha iniciado los trámites para obtener la aprobación de la FDA en los Estados Unidos.

Doug Abel, presidente y director general de AAT, comentó: "Estamos felices de iniciar una relación exclusiva con CNBG en China. Su excelencia en desarrollo biofarmacéutico y el liderazgo de Lanzhou Company en el mercado chino de la estética los convierte en socios ideales para acompañar a Algeness en el proceso de aprobación en China y, finalmente, hasta el mercado. También nos complace el reconocimiento, por parte de CNBG, del potencial de Algeness para revolucionar el mercado de rellenos dérmicos. Aunada a nuestros constantes esfuerzos para recaudar fondos, la inversión de CNBG nos permitirá trabajar en los avances de Algeness para obtener el registro de la FDA, incluida la culminación de los ensayos clínicos requeridos. Nuestro ingreso anticipado al mercado chino y al mercado estadounidense representa un enorme paso en la generación de valor para AAT".

Según el Dr. Brian M. Kinney, cirujano plástico y miembro del Colegio Estadounidense de Cirujanos con residencia en Los Ángeles, California, y miembro del consejo de AAT, "Algeness representa un 'implante' de relleno para tejido blando que atiende la necesidad, nunca satisfecha, de médicos y pacientes que desean resultados inmediatos con inflamación mínima y efectos secundarios o afecciones mínimas para el sistema inmunológico. Además, trasciende la mera aportación de volumen al brindan proyección y forma. Mis pacientes solicitan productos seguros y naturales, que luzcan y se sientan naturales. Algeness tiene el potencial de satisfacer esas demandas de manera nueva e innovadora".

Acerca de Algeness®

Algeness es el implante de gel totalmente natural, biodegradable y biocompatible a base de agarosa que no contiene ningún elemento sintético ni agentes químicos reticulantes. Los rellenos dérmicos Algeness tienen la capacidad de añadir volumen a la zona facial de inmediato y brindar una excelente persistencia sin los agentes químicos reticulantes de los rellenos de ácido hialurónico. Algeness se vende en cuatro concentraciones de agarosa a fin de proporcionar mejoras cosméticas específicas en labios, líneas de expresión y los pliegues alrededor de la boca, así como la definición y el volumen en mejillas, mentón y otras zonas. Algeness cuenta con la certificación y el sello CE, y está disponible en 33 países de Europa, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.

Acerca de China National Biotec Group

CNBG es una subsidiaria en propiedad total de Sinopharm, el mayor grupo farmacéutico y de atención a la salud de China; sus principales negocios incluyen la distribución, venta al menudeo, investigación y fabricación de productos relacionados con el cuidado médico. CNBG es el fabricante exclusivo de la toxina botulínica A en China y goza de una porción del mercado en ese país que se aproxima al 77%. La compañía cuenta con más de veinte años de operaciones y ha establecido una muy arraigada red de venta y distribución de productos terapéuticos y de medicina estética en China que llega a la mayoría de las áreas clínicas del país. Hengli, la marca registrada de CNBG, es reconocida como una de las más influyentes en el ámbito de la medicina estética. Además, CNBG es uno de los principales productores y proveedores de vacunas y productos de origen plasmático en China. Su saludable crecimiento orgánico en los principales segmentos del negocio ha generado un flujo constante de ingresos para la expansión comercial.

Acerca de la industria de la estética

Según Market Research Future, se espera que el mercado internacional de rellenos dérmicos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual de 12,5% en los próximos cinco años y que alcance los $10.000 millones hacia el año 2023. Los principales factores que explican el crecimiento de dicho mercado son el aumento de la demanda tanto de médicos como de consumidores que buscan procedimientos mínimamente invasivos y no invasivos.1 Cada año, profesionales de la cirugía plástica, la dermatología y otras especialidades médicas llevan a cabo más de 8,5 millones de procedimientos inyectables en todo el mundo.2 Según la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, en 2018, tan solo en los Estados Unidos, los cirujanos plásticos realizaron más de 2,6 millones de procedimientos inyectables; 30% de estos fueron inyecciones de ácido hialurónico para un total que supera los $1.150 millones. El número de procedimientos inyectables realizados en ese país ha aumentado 39% en los últimos cinco años.3

Algeness® y Master Your Results® son marcas registradas de AAT, Inc. y su subsidiaria Algeness-Europe Ltd en Irlanda.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

AAT no puede asegurar que las transacciones contempladas en el convenio de colaboración cierren de manera oportuna, si es que cierran. Dichas transacciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Todas las declaraciones ajenas a la enunciación de hechos históricos en este boletín de prensa constituyen declaraciones prospectivas y no garantizan ningún desempeño futuro. Los resultados efectivos pueden diferir sustancialmente de los señalados en estas declaraciones prospectivas.

1 https://www.marketresearchfuture.com

2 https://www.isaps.org

3 https://www.surgery.org

FUENTE Advanced Aesthetic Technologies, Inc.

Related Links

http://www.algeness.com



SOURCE Advanced Aesthetic Technologies, Inc.