ADVANZ PHARMA faz mudanças importantes na liderança sênior para acelerar ainda mais a próxima fase de crescimento

O Dr. Steffen Wagner é atualmente membro da equipe de gestão executiva da STADA Arzneimittel AG e tem sido o responsável pela divisão de mercados europeus da Empresa. Steffen é médico por formação e anteriormente ocupou cargos elevados na Biogen e no Novartis Group, além de ter trabalhado como consultor na McKinsey & Company e na Bain & Company. Ele traz consigo uma vasta experiência farmacêutica internacional, que será altamente valiosa para apoiar a jornada contínua da ADVANZ PHARMA. Seu antecessor, Graeme Duncan, está na ADVANZ PHARMA desde 2014 e desempenhou um papel significativo no desenvolvimento da Empresa até o momento. Ele continuará trabalhando como consultor especial junto à diretoria.

Andreas Stickler ingressará como novo diretor financeiro da Empresa em janeiro de 2022. Mais recentemente, ele exerceu a mesma função na Merck Healthcare, parte da Merck KGaA, onde também atuou como diretor global de fusões e aquisições e desenvolvimento de negócios, promovendo grandes aquisições estratégicas. Ele traz para a equipe uma rica experiência global em finanças, assistência médica e fusões e aquisições. Seu antecessor, Adeel Ahmad, está na Empresa desde 2013 e ajudou a realizar grandes projetos de transformação, além de ter desenvolvido um negócio sustentável com amplas possibilidades de crescimento.

Essas duas importantes adições à equipe executiva da ADVANZ PHARMA são acompanhadas por várias outras mudanças na liderança sênior. Em 1º de novembro de 2021, Susanna El-Armale ingressou na Empresa como diretora de desenvolvimento corporativo, sucedendo a Guy Clark. Anteriormente, ela desempenhava a mesma função na Theramex. Susanna traz uma experiência ampla, que abrange atividades de fusões e aquisições e desenvolvimento de negócios e que servirá como impulsionador central da agenda ativa de desenvolvimento corporativo da Empresa. Em janeiro de 2022, Chris Britten se unirá à equipe de Susanna El-Armale como vice-presidente sênior de fusões e aquisições, após seu papel como diretor de fusões e aquisições da Neuraxpharm. Em 11 de outubro, Anke Niedernberg ingressou na Empresa como vice-presidente sênior e diretora do departamento de transformação. Ela traz um amplo conjunto de habilidades para a equipe de liderança, tendo passado um tempo em capital privado, oferecendo consultoria e conduzindo grandes projetos de mudança e crescimento da Sandoz nos últimos dez anos.

Essas mudanças na liderança sênior apenas somam ao sucesso da ADVANZ PHARMA em 2021 e ajudarão a impulsionar a próxima fase de crescimento da Empresa. Em 2021, a Empresa apresentou um desempenho financeiro forte e constante, com sucesso na aquisição de ativos estratégicos adicionais, além de ter iniciado o lançamento europeu de uma versão genérica do Lanreotide (acetato de lanreotida) e reforçado sua linha orgânica com novos acordos de licenciamento. A ADVANZ PHARMA continua se desenvolvendo para alcançar sua visão corporativa de se tornar a "parceira preferencial" para medicamentos complexos especializados e hospitalares na Europa.

Sobre a ADVANZ PHARMA

A ADVANZ PHARMA está sediada em Londres e tem afiliadas comerciais na Europa, América do Norte e Austrália, além de operações regulatórias, administrativas e de cadeia de suprimentos na Índia. Ademais, a ADVANZ PHARMA tem uma rede global estabelecida de parceiros comerciais em todo o resto do mundo. Com uma equipe ágil e experiente nas áreas de vendas diretas, marketing e capacidade clínica em muitos dos principais mercados da Europa, a ADVANZ PHARMA fornece, inova e aprimora os medicamentos essenciais dos quais os pacientes dependem, garantindo o acesso contínuo e melhorando os resultados da assistência médica. A ADVANZ PHARMA tem ampla experiência em várias áreas terapêuticas com diferenciais nas áreas de tratamento crítico e anti-infeccioso, endocrinologia e sistema nervoso cardiovascular e central, além de oferecer acesso direto de vendas na Europa, o que a torna uma parceira atraente para o comércio de medicamentos complexos, especialmente no ramo hospitalar. Para saber mais, acesse nosso site: https://www.advanzpharma.com.

Contatos para a imprensa: Meral Nugent, diretora de comunicações, Tel.: +44 7557 49 60 35, e-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691859/Dr_Steffen_Wagner.jpg

FONTE ADVANZ PHARMA Corp.

Related Links

http://concordiarx.com/



SOURCE ADVANZ PHARMA Corp.