ADVANZ PHARMA procède à des changements clés au niveau de la direction afin d'accélérer la prochaine phase de croissance

Le Dr Steffen Wagner est actuellement membre de l'équipe de direction de STADA Arzneimittel AG et a été responsable de la division des marchés européens de la société. Steffen est médecin de formation, a occupé des postes de direction chez Biogen et au sein du groupe Novartis, et a travaillé comme consultant chez McKinsey & Company et Bain & Company. Il apporte une vaste expérience internationale dans le domaine pharmaceutique qui sera très précieuse pour soutenir la poursuite de l'aventure d'ADVANZ PHARMA. Son prédécesseur, Graeme Duncan, travaille pour ADVANZ PHARMA depuis 2014 et a joué un rôle important dans la construction de la société à ce jour. Il continuera à travailler avec le conseil d'administration en tant que conseiller spécial.

Andreas Stickler rejoindra la société en tant que nouveau directeur financier en janvier 2022. Plus récemment, il a été directeur financier de Merck Healthcare, qui fait partie de Merck KGaA, où il a également occupé le poste de responsable mondial des fusions et acquisitions et du développement commercial, en menant des acquisitions stratégiques majeures. Il apporte à l'équipe une grande expertise en matière de finance mondiale, de soins de santé et de fusions et acquisitions. Son prédécesseur, Adeel Ahmad, travaille pour la société depuis 2013 et a contribué à la réalisation de grands projets de transformation et à la mise en place d'une activité durable à partir de laquelle il est possible de se développer.

Ces deux ajouts clés à l'équipe de direction d'ADVANZ PHARMA s'accompagnent de plusieurs autres changements au niveau de la direction générale. Le 1er novembre 2021, Susanna El-Armale a rejoint l'équipe en tant que Directrice du développement de l'entreprise, après avoir occupé le poste de Directrice du développement de l'entreprise de Theramex et succédé à Guy Clark, ancien Directeur du développement de l'entreprise. Susanna apporte une vaste expérience des activités de fusion et d'acquisition et de développement et sera un élément central du programme actif de développement de l'entreprise. En janvier 2022, Chris Britten rejoindra l'équipe de Susanna El-Armale en tant que directeur général adjoint chargé des fusions et des acquisitions, après avoir été responsable des fusions et des acquisitions pour Neuraxpharm. Le 11 octobre, Anke Niedernberg a rejoint l'équipe en tant que directrice générale adjointe et responsable du bureau de la transformation. Elle apporte un large éventail de compétences à l'équipe de direction, ayant travaillé dans le domaine du capital-investissement, du conseil et de la gestion de grands projets de changement et de croissance pour Sandoz au cours des dix dernières années.

Ces changements de direction s'appuient sur la réussite d'ADVANZ PHARMA en 2021 et contribueront à alimenter la prochaine phase de croissance de la société. En 2021, la société a continué d'afficher une solide performance financière, a réussi à acquérir des actifs stratégiques supplémentaires, a commencé le lancement européen d'une version générique de Lanreotide et a renforcé son portefeuille de médicaments organiques avec de nouveaux accords de licence. ADVANZ PHARMA continue de progresser vers la réalisation de sa vision d'entreprise, à savoir devenir le « partenaire de choix » pour les médicaments spécialisés et hospitaliers complexes en Europe.

À propos d'ADVANZ PHARMA

ADVANZ PHARMA a son siège social à Londres et possède des filiales commerciales en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, ainsi que des opérations liées à la chaîne d'approvisionnement, à la réglementation et à l'administration en Inde. En outre, ADVANZ PHARMA dispose d'un réseau mondial établi de partenaires commerciaux dans le reste du monde. Avec une équipe agile et expérimentée, comprenant des ventes directes, du marketing et des capacités médicales sur les principaux marchés européens, ADVANZ PHARMA fournit, innove et améliore les médicaments essentiels dont dépendent les patients, assurant ainsi un accès continu aux patients et améliorant les résultats des soins de santé. ADVANZ PHARMA possède une vaste expertise dans plusieurs domaines thérapeutiques, avec des points forts dans les domaines thérapeutiques des soins intensifs, des anti-infectieux, de l'endocrinologie, du cardiovasculaire et du système nerveux central, ainsi qu'un accès direct aux ventes en Europe, ce qui en fait un partenaire intéressant pour la commercialisation de médicaments complexes, en particulier dans le circuit hospitalier. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.advanzpharma.com.

