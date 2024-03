Advcash devient Volet.com et annonce ses plans

Le processeur de paiement Advcash a annoncé son nouveau nom de marque, Volet.com, ainsi qu'un déménagement du Belize vers de nouvelles juridictions et licences dans le cadre de ses efforts visant à rationaliser et accélérer l'ajout de nouveaux produits. À partir du 26 mars à 9h CET, les clients sont priés de se connecter sur le nouveau site Web où leurs fonds et leurs données ont été transférés. Aucune autre mesure n'est requise.

QUÉBEC, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans une mise à jour diffusée dans son fil d'actualité interne, la société Advcash a récemment annoncé à ses utilisateurs qu'elle déménageait vers de nouvelles juridictions et changeait de nom de marque pour devenir Volet.com. Le nouveau site Web sera mis en ligne à 9h CET (8h UTC) le 26 mars 2024. Ensuite, les clients sont priés de se connecter à leurs comptes sur https://account.volet.com en utilisant leur identifiant et mot de passe Advcash pour accéder à leurs données et à leurs actifs. Aucune autre mesure n'est requise.

Le site Web Advcash.com est en service depuis 2014. La plateforme a acquis des millions d'utilisateurs internationaux, à la fois particuliers et professionnels, au fil des ans. Selon la mise à jour diffusée sur son fil d'actualité, outre le changement du nom de la marque, la société déménage vers de nouvelles juridictions et licences pour rationaliser, accélérer et simplifier les lancements de nouveaux produits, ce que ses licences originales au Belize rendaient difficile.

Dans cette mise à jour, Advcash a fourni quelques éléments de contexte concernant ce changement, reconnaissant que l'ancien nom de marque était dépassé et en décalage avec la phase avec la feuille de route ambitieuse de la société. La liste des nouveaux produits et des mises à jour auxquels les clients peuvent s'attendre prochainement comprend une bourse de cryptomonnaies intégrée, des comptes d'épargne en monnaie fiduciaire et cryptomonnaie, de nouvelles fonctionnalités pour les portefeuilles de cryptomonnaie, des produits de style de vie ainsi qu'une interface de compte améliorée et adaptée aux téléphones portables.

Volet.com vise à devenir le moyen de paiement privilégié pour les pigistes, les nomades et créateurs numériques, les CPA et les spécialistes du marketing affiliés, etc., en offrant un accent particulier sur les solutions marchandes pouvant faciliter ces paiements. La société prévoit de développer son écosystème de solutions de paiement sous l'égide de Volet.com pour inclure des produits d'épargne et de style de vie, ainsi que des cartes et plus encore. Volet.com offre des transferts P2P instantanés gratuits pour les comptes personnels, ce qui en fait une plateforme facile à utiliser pour gérer les finances personnelles et familiales. Les cartes chargées instantanément liées aux comptes Volet.com aident les utilisateurs à payer et à faire des retraits dans des millions de points de vente et de guichets automatiques dans le monde entier.