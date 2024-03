Advcash firmiert um in Volet.com und kündigt Pläne an

Der Zahlungsabwickler Advcash kündigte seine Umbenennung in Volet.com sowie einen Wechsel von Belize zu neuen Gerichtsbarkeiten und Lizenzen an, um das Hinzufügen neuer Produkte zu rationalisieren und zu beschleunigen. Ab dem 26. März, 9 Uhr MEZ, werden die Kunden gebeten, sich auf der neuen Website einzuloggen, auf die ihre Guthaben und Daten übertragen worden sind. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

QUEBEC CITY, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- In einem News-Update im internen Feed hat Advcash seinen Nutzern kürzlich mitgeteilt, dass es in neue Gerichtsbarkeiten umzieht und sich in Volet.com umbenennt. Die neue Website geht am 26. März 2024 um 9 Uhr MEZ (8 Uhr UTC) online. Danach werden die Kunden gebeten, sich mit ihrem Advcash-Login und -Passwort in ihr Konto auf https://account.volet.com einzuloggen, um auf ihre Daten und Guthaben zuzugreifen. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Die Website Advcash.com ist seit 2014 in Betrieb. Die Plattform hat im Laufe der Jahre Millionen von internationalen privaten und geschäftlichen Nutzern gewonnen. Laut der Pressemitteilung zieht das Unternehmen zusammen mit der Umfirmierung in neue Gerichtsbarkeiten und Lizenzen um, um neue Produkteinführungen zu rationalisieren, zu beschleunigen und zu vereinfachen, etwas, wofür die ursprünglichen Lizenzen in Belize ein einschränkender Faktor gewesen sein könnten.

In der Aktualisierung der Nachrichten gab Advcash einige Hintergründe für die Änderung an und führte an, dass der alte Markenname veraltet sei und nicht mit der ehrgeizigen Roadmap des Unternehmens übereinstimme. Die Liste der neuen Produkte und Aktualisierungen, die Kunden in Kürze erwarten können, umfasst eine integrierte Krypto-Börse, Sparkonten sowohl in Fiat als auch in Krypto, neue Funktionen für Krypto-Wallets, Lifestyle-Produkte sowie eine überarbeitete, mobilfreundliche Kontooberfläche.

Volet.com zielt darauf ab, die bevorzugte Art und Weise zu werden, wie Freiberufler, digitale Nomaden und Kreative, CPA- und Affiliate-Vermarkter usw. bezahlt werden, mit einem separaten Fokus auf Händlerlösungen, um solche Zahlungen zu erleichtern. Das Unternehmen plant, sein Ökosystem von Zahlungslösungen unter dem Dach von Volet.com zu erweitern, um Sparen, Lifestyle-Produkte, Karten und mehr einzubeziehen. Volet.com bietet kostenlose P2P-Sofortüberweisungen für Privatkonten und ist damit eine einfach zu bedienende Plattform für die Verwaltung der persönlichen und familiären Finanzen. Mit den sofort aufgeladenen Karten, die mit den Konten von Volet.com verbunden sind, können Benutzer an Millionen von POS- und Geldautomatenstandorten weltweit bezahlen und Geld abheben.