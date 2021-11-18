Адвокатское бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи подает коллективный иск против компании Datto

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Law Offices of Gary R. Carlin APC

Nov 18, 2021, 18:51 ET

ЛОНГ-БИЧ (шт. Калифорния, США), 19 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- 27 октября 2021 г. в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии был подан международный коллективный иск, согласно которому компания Datto намеренно, умышленно и сознательно занималась мошенничеством, нарушив ряд законов о защите прав потребителей.

Law Offices of Gary R. Carlin APC
Law Offices of Gary R. Carlin APC
building
building
Law Offices of Gary R. Carlin APC building

Компания Datto приобрела Open Mesh, которая своими действиями побудила клиентов и дистрибьюторов купить сетевое оборудование, пообещав бесплатную «пожизненную облачную лицензию» для облачной платформы сетевого контроллера CloudTrax, требуемой для работы оборудования. В услуги входило обслуживание оборудования, автоматическое обновление прошивки и техническая поддержка.  

Предположительно компания Datto обманом лишила потребителей и дистрибьюторов ценности их покупок, отключив бесплатное автоматическое обновление прошивки и отменив услуги техобслуживания оборудования и технической поддержки.

Отсутствие подобного функционала делает оборудование бесполезным для целей, озвученных дистрибьюторами при его рекламе и продаже, лишая потребителей возможности использовать такое оборудование в своих бизнес-процессах, например, в отелях, квартирах, розничных магазинах, ресторанах, на предприятиях малого и среднего бизнеса и т. д.

После этого компания Datto предложила потребителям и дистрибьюторам перевести свое оборудование Open Mesh на платформу CloudTrax для восстановления функционала при условии оплаты ежемесячной подписки. Разработанная компанией Datto платформа CloudTrax аналогична Open Mesh CloudTrax.

В иске также утверждается, что компания Datto нарушила свое обязательство по соблюдению интересов клиентов и дистрибьюторов, закон о недобросовестной деловой практике и закон о средствах правовой защиты потребителей, условия договоров с потребителями и подразумеваемую гарантию товарной пригодности, а также умышленно представила себя в ложном свете и причинила ущерб своим клиентам и дистрибьюторам в ситуации, когда их принудительно лишили возможности использовать приобретенный продукт.

Истцы и участники коллективного иска утратили экономическую выгоду, а также понесли другие финансовые потери из-за предположительно ложной рекламы и обманных действий со стороны компании Datto.

Дело Диннерман и др. против Datto, Inc и др., 8:21-cv-01771-JVS-DFM.

Интересы истцов в лице Джошуа Диннермана (Joshua Dinnerman) и Пола Файнберга (Paul Feinberg) представляет Адвокатское бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи (Law Offices of Gary R. Carlin APC), расположенное в Лонг-Бич (шт. Калифорния, США).

Если вы также понесли убытки или вам был причинен ущерб в результате действий компании Datto и вы хотели бы присоединиться к коллективному иску против Datto, а также при возникновении любых вопросов просьба связаться с Адвокатским бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи по адресу электронной почты [email protected] или через сайт бюро dattoclassaction.com.

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https://www.dattoclassaction.com/

SOURCE Law Offices of Gary R. Carlin APC

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