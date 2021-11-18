Адвокатское бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи подает коллективный иск против компании Datto
Nov 18, 2021, 18:51 ET
ЛОНГ-БИЧ (шт. Калифорния, США), 19 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- 27 октября 2021 г. в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии был подан международный коллективный иск, согласно которому компания Datto намеренно, умышленно и сознательно занималась мошенничеством, нарушив ряд законов о защите прав потребителей.
Компания Datto приобрела Open Mesh, которая своими действиями побудила клиентов и дистрибьюторов купить сетевое оборудование, пообещав бесплатную «пожизненную облачную лицензию» для облачной платформы сетевого контроллера CloudTrax, требуемой для работы оборудования. В услуги входило обслуживание оборудования, автоматическое обновление прошивки и техническая поддержка.
Предположительно компания Datto обманом лишила потребителей и дистрибьюторов ценности их покупок, отключив бесплатное автоматическое обновление прошивки и отменив услуги техобслуживания оборудования и технической поддержки.
Отсутствие подобного функционала делает оборудование бесполезным для целей, озвученных дистрибьюторами при его рекламе и продаже, лишая потребителей возможности использовать такое оборудование в своих бизнес-процессах, например, в отелях, квартирах, розничных магазинах, ресторанах, на предприятиях малого и среднего бизнеса и т. д.
После этого компания Datto предложила потребителям и дистрибьюторам перевести свое оборудование Open Mesh на платформу CloudTrax для восстановления функционала при условии оплаты ежемесячной подписки. Разработанная компанией Datto платформа CloudTrax аналогична Open Mesh CloudTrax.
В иске также утверждается, что компания Datto нарушила свое обязательство по соблюдению интересов клиентов и дистрибьюторов, закон о недобросовестной деловой практике и закон о средствах правовой защиты потребителей, условия договоров с потребителями и подразумеваемую гарантию товарной пригодности, а также умышленно представила себя в ложном свете и причинила ущерб своим клиентам и дистрибьюторам в ситуации, когда их принудительно лишили возможности использовать приобретенный продукт.
Истцы и участники коллективного иска утратили экономическую выгоду, а также понесли другие финансовые потери из-за предположительно ложной рекламы и обманных действий со стороны компании Datto.
Дело Диннерман и др. против Datto, Inc и др., 8:21-cv-01771-JVS-DFM.
Интересы истцов в лице Джошуа Диннермана (Joshua Dinnerman) и Пола Файнберга (Paul Feinberg) представляет Адвокатское бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи (Law Offices of Gary R. Carlin APC), расположенное в Лонг-Бич (шт. Калифорния, США).
Если вы также понесли убытки или вам был причинен ущерб в результате действий компании Datto и вы хотели бы присоединиться к коллективному иску против Datto, а также при возникновении любых вопросов просьба связаться с Адвокатским бюро Гэри Р. Карлина ЭйПиСи по адресу электронной почты [email protected] или через сайт бюро dattoclassaction.com.
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SOURCE Law Offices of Gary R. Carlin APC
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