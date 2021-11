Le cabinet d'avocats Gary R. Carlin, APC dépose un recours collectif international contre Datto

Datto a fait l'acquisition d'Open Mesh, qui avait a incité les clients et les distributeurs à acheter du matériel de réseautage en leur promettant qu'ils obtiendraient gratuitement une « licence infonuagique à vie » pour la plateforme de contrôleur de réseau en nuage « CloudTrax », un outil essentiel pour le fonctionnement de ce matériel. Cela comprenait la maintenance, les mises à jour automatiques du micrologiciel et le soutien.

Datto aurait commis un acte de fraude à l'encontre des consommateurs et des distributeurs à hauteur de la valeur de leurs achats en désactivant les mises à jour automatiques du micrologiciel, la maintenance et le soutien gratuits.

Le fait de retirer ces fonctionnalités du matériel le rend inutile aux fins pour lesquelles il a été promu et vendu aux distributeurs et aux consommateurs pour qu'ils l'utilisent dans leurs entreprises, par exemple, les hôtels, les appartements, les magasins de détail, les restaurants, les petites et moyennes entreprises et à peu près n'importe où ailleurs.

Datto a ensuite offert aux consommateurs et aux distributeurs de déplacer leur matériel d'Open Mesh vers la plateforme CloudTrax de Datto afin de pouvoir récupérer cette fonctionnalité moyennant des frais mensuels. La plateforme CloudTrax de Datto est essentiellement la même que celle d'Open Mesh.

La poursuite allègue également que Datto n'a pas respecté son devoir de diligence à l'égard des consommateurs et des distributeurs, qu'elle a enfreint la loi sur les pratiques commerciales déloyales et la loi sur les recours en justice pour les consommateurs, qu'elle n'a pas respecté ses contrats ainsi que la garantie implicite de qualité marchande, qu'elle s'est intentionnellement faussement représentée, et qu'elle a causé du tort à ses consommateurs et distributeurs en rendant impossible l'utilisation du produit qu'ils ont acheté.

Les demandeurs et les membres du recours collectif ont subi une perte de gains économiques, puis, par la suite d'autres pertes financières découlant de la publicité mensongère et de la tromperie alléguées de Datto.

L'affaire s'appelle Dinnerman et al c. Datto, Inc et al., 8:21-cv-01771-JVS-DFM.

Les demandeurs, Joshua Dinnerman et Paul Feinberg, sont représentés par le cabinet d'avocats Gary R. Carlin, APC, basé à Long Beach, en Californie.

Si vous avez subi des pertes ou des dommages en raison des pratiques de Datto et que vous souhaitez rejoindre le recours collectif contre Datto ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le cabinet d'avocats Gary R. Carlin, APC par e-mail à l'adresse [email protected] ou par l'entremise de son site Web à l'adresse dattoclassaction.com .

