Adyen a été choisie comme première plateforme de technologie financière pour le lancement de Cash App Pay

Adyen est la première à proposer ce mode de paiement en dehors de l'écosystème de la blockchain

SAN FRANCISCO, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme technologique financière mondiale de choix pour les entreprises de premier plan, s'est associée à Cash App (Block, Inc.) pour offrir Cash App Pay, une méthode de paiement mobile, aux clients américains d'Adyen. Les entreprises qui travaillent avec Adyen auront accès à Cash App Pay en tant que méthode de paiement intégrée pour leurs clients américains. Le mode de paiement sera disponible en ligne sous peu et en magasin l'année prochaine.

En proposant Cash App Pay, les entreprises d'Adyen offriront aux clients un moyen pratique et simple de payer en utilisant leur solde Cash App ou leur carte de débit liée. Cette intégration du logiciel Cash App permettra également aux entreprises clientes d'Adyen d'avoir accès aux 80 millions d'actifs annuels de Cash App, qui représentent un tiers des consommateurs de la génération du millénaire et de la génération Z aux États-Unis. Cela permettra à leurs clients d'avoir accès à une expérience de paiement transparente et sécurisée qui peut se caractériser par des taux d'autorisation élevés et une expérience d'achat améliorée.

« Nous sommes ravis de nous associer à Adyen pour apporter Cash App Pay à davantage d'entreprises à travers les États-Unis », a déclaré Owen Jennings, directeur de l'exploitation chez Cash App. « En tant que première plateforme de technologie financière à s'associer à l'écosystème Cash App Pay, nous sommes impatients de voir la valeur que ce partenariat apporte à nos clients et aux entreprises d'Adyen. »

« Chez Adyen, nous ajoutons constamment de nouvelles méthodes de paiement pour que nos entreprises puissent rencontrer leurs clients finaux là où ils se trouvent », a déclaré Roelant Prins, CCO chez Adyen « Nous sommes ravis d'entrer dans ce partenariat solide avec l'équipe de Cash App. Nous sommes impatients de voir comment nous pouvons continuer à nous associer pour mieux servir les entreprises et leurs clients. »

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de référence pour les grandes entreprises. Grâce à ses capacités de paiement de bout en bout, à sa connaissance des données et à ses produits financiers réunis dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions plus rapidement. Disposant de bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Le partenariat avec Cash App, tel que décrit dans cette mise à jour, souligne l'expansion continue des méthodes de paiement prises en charge par Adyen au fil des ans.

