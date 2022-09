Adyen é a primeira plataforma de tecnologia financeira a lançar o Cash App Pay

A Adyen é a primeira a oferecer o método de pagamento fora do ecossistema da Block

SÃO FRANCISCO, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), plataforma global de tecnologia financeira preferida de empresas líderes, fez parceria com o Cash App (Block, Inc.) para oferecer aos clientes da Adyen dos EUA o método de pagamento móvel Cash App Pay. As empresas que trabalham com a Adyen terão acesso ao Cash App Pay como um método de pagamento integrado para seus clientes dos EUA. O método de pagamento estará disponível on-line em breve e nas lojas no próximo ano.

Ao oferecer o Cash App Pay, as empresas da Adyen proporcionarão aos clientes uma forma conveniente e simples de pagar usando seu saldo do Cash App ou cartão de débito vinculado. Essa integração do software Cash App também oferecerá aos clientes empresariais da Adyen acesso aos 80 milhões de ativos anuais do Cash App, que representam um terço dos consumidores millennials e da geração Z nos EUA. Assim, os clientes terão acesso a uma experiência de pagamento perfeita e segura, com altas taxas de autorização e uma experiência aprimorada de compra.

"Estamos entusiasmados com a parceria com a Adyen para oferecer o Cash App Pay a mais empresas nos EUA", disse Owen Jennings, diretor de operações do Cash App. "Como a primeira plataforma de tecnologia financeira a fazer parceria com o Cash App Pay, estamos ansiosos para ver o valor que essa parceria agregará para nossos clientes e empresas da Adyen."

"Na Adyen, estamos adicionando consistentemente novos métodos de pagamento para garantir que nossas empresas possam atender a seus clientes finais onde eles estão", disse Roelant Prins, CCO da Adyen. "Estamos muito felizes em participar dessa forte parceria com a equipe do Cash App. Estamos ansiosos para ver como podemos continuar a fazer parceria com melhores empresas de serviços e seus clientes."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, entre os clientes da Adyen estão Facebook, Uber, H&M, eBay e Microsoft. A parceria com o Cash App, conforme descrito nessa atualização, destaca a expansão contínua da Adyen de métodos de pagamento suportados ao longo dos anos.

