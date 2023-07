Adyen erweitert mit Tap to Pay für Android persönliche Zahlungslösungen

Adyen arbeitet mit Oracle Food and Beverage zusammen, um den Zugang zu kontaktlosen persönlichen Zahlungsmöglichkeiten für Restaurants und Gastronomieunternehmen weltweit zu erweitern

SAN FRANCISCO, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), die bevorzugte globale Finanztechnologie-Plattform von führenden Unternehmen, erweitert ihr Angebot für persönliches Zahlungen mit Tap to Pay für Android. Die softwarebasierte Lösung ermöglicht es Unternehmen, alle kompatiblen Android-Geräte, wie Smartphones, Tablets, Verkaufsstände und tragbare Geräte, in ein Zahlungsterminal umzuwandeln und kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren, wodurch für Unternehmen der reibungslose Ablauf beim Abkassieren ganz ohne Kassenschlangen sichergestellt wird. Zur Markteinführung wird Tap to Pay für Android von Adyen in den USA und Singapur erhältlich sein.

Die geräteunabhängige Lösung Tap to Pay für Android von Adyen ermöglicht es Unternehmen auf sichere Weise, das Kassenerlebnis ihrer Kunden zu verbessern, Prozesse zu optimieren und Hardware-Kosten zu senken. Das bedeutet, dass Einzelhändler, die im Geschäft tragbare Geräte für die Überprüfung des Bestands verwenden, jetzt einfach auf demselben Gerät Zahlungen akzeptieren können, wodurch für Kunden der Gang zur Kasse entfällt und der Zahlungsprozess nicht abgebremst wird. In ähnlicher Weise können plattformbasierte Betriebe dem Lieferpersonal ermöglichen, ihre Logistik-Hardware zu nutzen, um ebenfalls Zahlungen für Lieferungen an der Haustür zu akzeptieren, wodurch die Möglichkeit einer einfachen und mobilen Zahlungsabwicklung geschaffen wird.

„Adyens Einführung von Tap to Pay für Android ist Teil unseres Engagements, softwarebasierte Lösungen für persönliche Zahlungen zu erweitern", so Edgar Verschuur, Global Head of Payments bei Adyen. „Tap to Pay für Android ist das jüngste Beispiel dafür, wie wir Hardware-Diversität für mehr Unternehmen ermöglichen und ihnen die Möglichkeit geben, benutzerfreundliche, schnelle Zahlungserfahrungen anzubieten, die von ihren Kunden gewünscht werden."

Eine Verbesserung der Zahlungserlebnisse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie – und das ist erst der Anfang

Im Rahmen der Markteinführung hat Adyen mit Oracle Food and Beverage, einem führenden Anbieter von Point-of-Sale-Systemen für Restaurants sowie Sport- und Unterhaltungseinrichtungen weltweit, zusammengearbeitet, um Tap to Pay für Android in Systeme zu integrieren, die im Gastgewerbe üblich sind. Oracle bedient derzeit Kunden in 180 Ländern und verarbeitet Transaktionen in Höhe von mehr als 150 Milliarden USD pro Jahr. Im Rahmen dieses Programms wird Tap to Pay für Android von Adyen durch Oracle in seinen Oracle Payment Cloud Service integriert, der von Adyen für Plattformen unterstützt wird.

„Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Adyen durch unsere Einführung von Tap to Pay für Android bietet unseren Kunden von Oracle Payment Cloud Service einen intuitiven Zahlungsprozess und stellt einen reduzierten Hardware-Fußabdruck sicher", erklärte Simon de Montfort Walker, Executive Vice President und General Manager von Oracle Food and Beverage. „All dies sind wichtige Themen für Geschäftsinhaber und führende IT-Anbieter in der Gastronomiebranche. Aus diesem Grund sind wir so begeistert, diese sehr gefragte Funktion auf den Markt zu bringen."

Weitere Informationen zu Tap to Pay auf Android finden Sie hier. Eine regionale Expansion von Tap to Pay für Android von Adyen wird in Zukunft bekannt gegeben.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die bevorzugte Plattform für Finanztechnologie von führenden Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfähigkeiten, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen verfügt weltweit über Niederlassungen und arbeitet mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Produkteinführungen und die Zusammenarbeit mit Oracle, wie sie in diesem Händler-Update beschrieben wird, unterstreichen das kontinuierliche Wachstum von Adyen zusammen mit aktuellen und neuen Händlern im Laufe der Jahre.

Informationen zu Oracle Food and Beverage

Oracle hilft ehrgeizigen Lebensmittel- und Getränkeanbietern, ihre Geschäfte auf neue Weise zu tätigen, ihre Kunden in den Mittelpunkt jeder Geschäftsentscheidung zu stellen und Gästen hervorragende Erfahrungen zu bieten. Mit Oracle MICROS Simphony Cloud, einer offenen und erweiterbaren digitalen Transaktionsplattform für vereinheitlichte Gaststättenbetriebe, informieren und automatisieren Tausende von Betreibern weltweit ihren Betrieb und bieten personalisierte Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen. Erfahren Sie mehr auf Oracle Food and Beverage.

SOURCE Adyen Inc.