Adyen étend ses solutions de paiement en personne avec Tap to Pay sur Android

SAN FRANCISCO, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, élargit son offre de paiement en personne avec Tap to Pay sur Android. Cette solution logicielle permet aux entreprises de convertir tout appareil Android compatible, comme les smartphones, les tablettes, les kiosques et les appareils portables, en terminal de paiement et d'accepter les paiements sans contact, évitant ainsi les problèmes d'encaissement. Tap to Pay d'Adyen sur Android sera disponible aux États-Unis et à Singapour dès son lancement.

La solution indépendante d'Adyen pour Tap to Pay sur Android permet aux entreprises d'améliorer l'expérience de paiement de leurs clients en toute sécurité, de rationaliser les processus et de réduire les coûts de matériel. Cela signifie que les détaillants qui utilisent des appareils portables en magasin pour vérifier les stocks peuvent désormais facilement accepter les paiements sur le même appareil, ce qui élimine la nécessité de passer à la caisse et accélère le processus d'encaissement. De même, les plateformes commerciales peuvent permettre aux livreurs d'utiliser leur matériel logistique pour accepter les paiements à la porte, ce qui facilite le traitement des paiements et les rend plus mobiles.

« Le déploiement de Tap to Pay sur Android d'Adyen fait partie de notre engagement à élargir les solutions logicielles pour les paiements en personne », a déclaré Edgar Verschuur, responsable mondial des paiements chez Adyen. « Tap to Pay sur Android est le dernier exemple de la manière dont nous permettons à davantage d'entreprises de diversifier leur matériel et dont nous leur donnons la liberté d'offrir à leurs clients des expériences de paiement conviviales et rapides ».

Améliorer les expériences de paiement pour l'industrie de l'alimentation et des boissons et au-delà

Dans le cadre du déploiement initial, Adyen s'est associé à Oracle Food and Beverage, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de point de vente pour les restaurants, les salles de sport et les lieux de divertissement dans le monde, pour intégrer Tap to Pay sur Android dans les systèmes couramment utilisés dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Oracle compte actuellement des clients dans 180 pays et traite plus de 150 milliards de dollars de transactions par an. Dans le cadre de ce programme, Oracle intégrera Tap to Pay sur Android d'Adyen dans son service Oracle Payment Cloud Service pris en charge par Adyen for Platforms.

« La poursuite de notre partenariat avec Adyen à travers l'adoption de Tap to Pay sur Android offre à nos clients Oracle Payment Cloud Service un processus de paiement intuitif et une empreinte matérielle réduite », a déclaré Simon de Montfort Walker, vice-président exécutif et directeur général de l'unité Oracle Food and Beverage. « Il s'agit de sujets essentiels pour les propriétaires d'entreprises et les responsables informatiques du secteur de la restauration. Nous sommes donc ravis de mettre sur le marché cette fonctionnalité très attendue ».

Pour en savoir plus sur Tap to Pay sur Android, rendez-vous ici . Les extensions régionales de Tap to Pay sur Android d'Adyen seront annoncées plus tard.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. Parce qu'elle offre des capacités de paiement de bout en bout, des informations fondées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Meta, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Les lancements de produits et la coopération avec Oracle décrits dans cette mise à jour pour les commerçants soulignent la croissance continue d'Adyen avec les commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos d'Oracle Food & Beverage

Oracle aide les fournisseurs ambitieux de produits alimentaires et de boissons à effectuer de nouvelles transactions, à placer leurs clients au centre de chaque décision commerciale et à offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients. Avec Oracle MICROS Simphony Cloud, une plateforme de transaction numérique ouverte et extensible pour le commerce unifié des restaurants, des milliers d'opérateurs dans le monde organisent et automatisent leurs opérations et offrent des expériences personnalisées au personnel et aux clients. Apprenez-en plus sur Oracle Food and Beverage.

