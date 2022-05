Adyen étend son partenariat mondial avec Afterpay

Afterpay, connu sous le nom de Clearpay au Royaume-Uni et en Europe, tirera parti de l'acquisition locale d'Adyen sur des marchés clés

SYDNEY, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière pour les entreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait étendu son partenariat avec l'un des leaders de Buy Now, Pay Later (BNPL), Afterpay Limited (ASX: APT). Afterpay collabore avec Adyen pour traiter les paiements sur des marchés clés, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Europe, les États-Unis et le Royaume-Uni, afin de soutenir la croissance et le dynamisme de l'entreprise à l'échelle mondiale. La portée mondiale d'Adyen et l'accent mis sur les entreprises en tant qu'acquéreur fournissent à Afterpay les capacités nécessaires à son activité en pleine croissance.

Adyen et Afterpay ont débuté leur partenariat sur les moyens de paiement locaux en 2018. Un certain nombre de commerçants d'Adyen proposent déjà les paiements par versements d'Afterpay, notamment MandM Direct, Revolution Beauty et Superdry, et d'autres devraient s'y ajouter. Afterpay, connu sous le nom de Clearpay au Royaume-Uni et en Europe, est désormais disponible pour les commerçants Adyen au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne.

Les méthodes de paiement BNPL continuent de gagner du terrain au niveau mondial. Au niveau mondial, 24 % des consommateurs ont utilisé les services de BNPL, l'adoption étant la plus forte en Suède, en Norvège, au Mexique, en France, aux États-Unis et au Danemark.

« La saison des fêtes 2021 a été celle du BNPL : les consommateurs ont utilisé Afterpay pour payer de manière responsable leurs cadeaux de fin d'année », a déclaré Zahir Khoja, directeur général de la plateforme mondiale et des partenariats d'Afterpay. « Notre partenariat avec Adyen nous permet d'apporter une meilleure façon de payer à des millions d'acheteurs dans plusieurs régions du monde. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de longue date avec Afterpay pour inclure désormais l'acquisition locale sur les marchés clés. Afterpay est déjà un nom connu dans le monde entier et nous sommes fiers de pouvoir continuer à nous associer, en tirant parti à la fois de notre technologie et de notre innovation pour répondre aux besoins du paysage actuel de la vente au détail, qui est en pleine évolution », a déclaré Roelant Prins, directeur commercial d'Adyen.

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. En offrant des capacités de paiement de bout en bout, des perspectives axées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à concrétiser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises comme Cotton On Group, Nando's, Freelancer.com, Kogan.com, Budgy Smuggler, Movember, Showpo, Rodd & Gunn et Jurlique. La collaboration avec Afterpay telle que décrite dans cette mise à jour souligne la croissance continue d'Adyen avec les marchands actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos d'Afterpay Limited

Afterpay transforme la façon dont nous payons en permettant aux clients d'acheter des produits immédiatement et de payer leurs achats en quatre versements. Le service est entièrement gratuit1 pour les clients qui paient à temps, ce qui aide les gens à dépenser de manière responsable. Au 31 décembre 2021, Afterpay est proposé par plus de 122 000 détaillants préférés dans le monde et plus de 19 millions de clients actifs ont adopté le service.2

Afterpay est actuellement disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne, où il est connu sous le nom de Clearpay. Afterpay a pour mission d'alimenter une économie dans laquelle tout le monde est gagnant. Afterpay est une filiale à part entière de Block, Inc. (NYSE: SQ).





1 Des frais de retard peuvent s'appliquer. Ses critères d'éligibilité s'appliquent. Voir le site afterpay.com pour les conditions complètes. 2 Chiffres publiés dans les résultats du bloc T4 2021

