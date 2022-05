Adyen expande parceria global com Afterpay

Afterpay, conhecida como Clearpay no Reino Unido e Europa, aproveitará a aquisição local da Adyen em mercados importantes

SYDNEY, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma global de tecnologia financeira para empresas líderes, anunciou hoje que expandiu sua parceria com um dos líderes da Buy Now, Pay Later (BNPL), Afterpay Limited (ASX: APT). A Afterpay está trabalhando com a Adyen para processar pagamentos em mercados importantes incluindo Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Europa, EUA e Reino Unido para apoiar o crescimento e o impulso globais da empresa. O alcance global e o foco da Adyen em negócios corporativos como adquirente proporcionam à Afterpay a capacidade necessária para seus negócios em rápido crescimento.

A Adyen e a Afterpay iniciaram sua parceria de método de pagamento local em 2018. Uma série de comerciantes da Adyen já oferece pagamentos parcelados da Afterpay, entre eles MandM Direct, Revolution Beauty e Superdry, e espera-se que outros entrem em operação. A Afterpay, conhecida como Clearpay no Reino Unido e na Europa, agora está disponível para os comerciantes da Adyen no Reino Unido, França, Itália e Espanha.

Os métodos de pagamento da BNPL continuam a ganhar impulso global. No mundo todo, 24% dos consumidores utilizaram os serviços da BNPL, com maior adesão na Suécia, Noruega, México, França, EUA e Dinamarca.

"A temporada de férias 2021 foram as férias para a BNPL - com consumidores usando a Afterpay para pagar com responsabilidade seus presentes de fim de ano", disse Zahir Khoja, gerente geral da plataforma global e parcerias da Afterpay. "Nossa parceria com a Adyen está nos permitindo trazer uma melhor forma de pagamento para milhões de compradores em várias regiões do mundo."

"Estamos entusiasmados por expandir mais ainda nossa parceria de longa data com a Afterpay para agora incluir aquisições locais em mercados-chave. A Afterpay é uma marca conhecida mundialmente e estamos orgulhosos de poder continuar a nos unir, aproveitando tanto nossa tecnologia quanto nossa inovação para atender às necessidades do atual cenário de varejo em evolução", disse Roelant Prins, diretor comercial da Adyen.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como a Cotton On Group, Nando's, Freelancer.com, Kogan.com, Budgy Smuggler, Movember, Showpo, Rodd & Gunn e Jurlique. A cooperação com a Afterpay conforme descrito nesta atualização comercial, destaca o crescimento contínuo da Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre a Afterpay Limited

A Afterpay está transformando a forma como pagamos, permitindo que clientes comprem produtos imediatamente e paguem suas compras em quatro parcelas. O serviço é totalmente gratuito1 para clientes que pagam pontualmente, o que contribui para as pessoas gastarem de forma responsável. Em 31 de dezembro de 2021, a Afterpay era oferecida por mais de 122 mil dos varejistas favoritos do mundo e mais de 19 milhões de clientes ativos aderiram ao serviço.2

Atualmente, a Afterpay está disponível na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e Espanha, onde é conhecida como Clearpay. A Afterpay tem como missão impulsionar uma economia em que todos ganham. A Afterpay é uma subsidiária de propriedade integral da Block, Inc. (NYSE: SQ).





1 Podem ser aplicados juros de mora. Aplicam-se critérios de elegibilidade. Visite afterpay.com para conhecer os termos completos. 2 Números divulgados nos resultados do quarto trimestre de 2021 da Block

