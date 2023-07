A Adyen trabalha com a Oracle Food and Beverage para ampliar o acesso a experiências de pagamentos presenciais sem contato para restaurantes e empresas de serviços de alimentação em todo o mundo

SÃO FRANCISCO, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de tecnologia financeira global preferida por empresas líderes, está expandindo sua oferta de pagamento presencial com o Tap to Pay on Android. A solução baseada em software permite que as empresas convertam qualquer dispositivo Android compatível, como smartphones, tablets, quiosques e dispositivos portáteis, em um terminal de pagamento e aceitem pagamentos sem contato, eliminando a dificuldade de pagamento para as empresas. No lançamento, o Tap to Pay on Android da Adyen estará disponível nos EUA e em Singapura.

A solução independente de dispositivos Tap to Pay on Android da Adyen permite que as empresas aprimorem com segurança as experiências de finalização da compra de seus clientes, agilizem os processos e reduzam os custos de hardware. Isso significa que os varejistas que usam dispositivos portáteis na loja para verificar o estoque agora podem aceitar pagamentos facilmente no mesmo dispositivo, eliminando a necessidade de acessar a caixa registradora e atrasar o processo de finalização da compra. Da mesma forma, as empresas de plataforma podem permitir que a equipe de entrega utilize seu hardware de logística para também aceitar pagamentos na porta das entregas, criando facilidade e mobilidade para o processamento de pagamentos.

"A implementação do Tap to Pay on Android da Adyen faz parte de nosso compromisso de ampliar as soluções baseadas em software para pagamentos presenciais", disse Edgar Verschuur, diretor global de pagamentos da Adyen. "Tap to Pay on Android é o exemplo mais recente de como estamos possibilitando a diversidade de hardware para mais empresas e dando-lhes a liberdade para fornecer as experiências de compra rápidas e fáceis de usar que seus clientes desejam".

Melhorando as experiências de pagamentos para o setor de alimentos e bebidas – e além

Como parte da implementação inicial, a Adyen se associou à Oracle Food and Beverage, fornecedora líder de sistemas de pontos de venda para restaurantes e locais de esportes e entretenimento em todo o mundo, para integrar o Tap to Pay on Android em sistemas comumente usados no setor de hospitalidade. Atualmente, a Oracle atende clientes em 180 países e processa mais de US$ 150 bilhões em transações por ano. Como parte desse programa, a Oracle incorporará o Tap to Pay on Android da Adyen em seu Oracle Payment Cloud Service suportado pela Adyen for Platforms.

"Continuar nossa parceria com a Adyen por meio da adoção do Tap to Pay on Android oferece aos nossos clientes do Oracle Payment Cloud Service um processo de pagamento intuitivo e uma pegada de hardware reduzida", disse Simon de Montfort Walker, vice-presidente executivo e gestor geral da Oracle Food and Beverage Unit. "Todos esses são temas críticos para empresários e líderes de TI no setor de restaurantes. É por isso que estamos tão entusiasmados em trazer esse recurso altamente desejado para o mercado".

Para saber mais sobre o Tap To Pay on Android, acesse aqui. As expansões regionais do Tap to Pay on Android da Adyen serão anunciadas no futuro.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de tecnologia financeira preferida por empresas líderes. Ao oferecer recursos de pagamentos de ponta a ponta, insights orientados por dados e produtos financeiros em uma única solução global, a Adyen ajuda as empresas a atingir suas ambições com mais rapidez. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen trabalha com empresas como Meta, Uber, H&M, eBay e Microsoft. Os lançamentos de produtos e a cooperação com a Oracle, conforme descrito nesta atualização do comerciante, destacam o crescimento contínuo da Adyen com os comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Sobre a Oracle Food & Beverage

A Oracle ajuda os ambiciosos fornecedores de alimentos e bebidas a realizar transações de novas maneiras, colocar seus clientes no centro de todas as decisões de negócios e oferecer ótimas experiências aos hóspedes. Com a Oracle MICROS Simphony Cloud, uma plataforma de transação digital aberta e extensível para o comércio unificado de restaurantes, milhares de operadoras em todo o mundo informam e automatizam suas operações e oferecem experiências personalizadas para funcionários e clientes. Saiba mais em Oracle Food and Beverage.

