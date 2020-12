Adyen i Microsoft uruchamiają optymalizację tokenów sieciowych

Dzięki współpracy z firmą Adyen w zakresie optymalizacji tokenów sieciowych, Microsoft odnotował pozytywny wzrost poziomu autoryzacji.

AMSTERDAM, 10 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), platforma obsługująca płatności globalne, często wybierana przez szereg wiodących, światowych spółek, rozszerza współpracę z Microsoft na rzecz szybszego tworzenia rozwiązań innowacyjnych dla obu spółek i uruchamia opracowaną przez Adyen optymalizację tokenów sieciowych. Adyen jest jedną z pierwszych platform, która wprowadziła szereg rozwiązań w zakresie tokenizacji płatności i oferuje automatyczną optymalizację tokenów w celu zwiększenia poziomu autoryzacji. Optymalizacja tokenów sieciowych pozwoli takim podmiotom jak Microsoft zwiększyć zyski dzięki wyższemu poziomowi autoryzacji.

„Doświadczenia klientów zawsze są w centrum naszej działalności, a jeśli chodzi o proces płatności, wszystko sprowadza się do tego, aby uczynić go szybszym, prostszym i bardziej bezpiecznym", powiedział Matt Rossmeissl, wiceprezes ds. komercyjnych rozwiązań technologicznych Microsoft. „Misją Microsoft jest oferowanie innowacyjnych produktów, a opracowana przez Adyen optymalizacja tokenów sieciowych jest czynnikiem, który przyczyni się do wyższych poziomów autoryzacji i większego zadowolenia klientów".

Adyen i Microsoft współpracują od lipca 2015 r., a współpraca ta rozpoczęła się od zdobycia rynku europejskiego. Dziś, Adyen świadczy dla Microsoft usługi w zakresie przetwarzania płatności globalnych, dotyczących wszystkich produktów i usług oferowanych przez Microsoft. Microsoft, z kolei, oprócz usługi optymalizacji tokenów sieciowych, korzysta również z wielu innych produktów Adyen, w tym z usługi umożliwiającej uaktualnienie konta w czasie rzeczywistym o nazwie Real-time Account Updater, gwarantującej klientom bezproblemowe dokonywanie zakupów, za które należność zawsze pobiera się z aktualnie zdefiniowanej karty. Adyen obsługuje również szereg metod rozliczania płatności lokalnych stosowanych w wielu państwach, w których Microsoft oferuje swoje produkty i usługi, w tym funkcjonujące w USA sieci debetowe będące najnowszą zdobyczą firmy Adyen.

„Nasze produkty zawsze tworzymy skupiając się na potrzebach podmiotów handlowych i ich odbiorców, a Microsoft wymaga od nas pomocy w tworzeniu coraz lepszych rozwiązań globalnych. Charakterystyczna dla Microsoft dbałość o dobro klientów jest dla nas cennym źródłem informacji", powiedział Kamran Zaki, dyrektor zarządzający firmy Adyen. „Zespół Microsoft, plasujący się w czołówce innowatorów, zawsze chętnie testuje wiele naszych produktów i usług jako pierwszy. Codziennie wspólnie pracujemy nad tym, aby zapewnić klientom Microsoft pozytywne doświadczenia zakupowe i z niecierpliwością czekamy na nowe efekty naszej współpracy".

O Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) to platforma obsługująca płatności wybierana przez wiele wiodących na świecie spółek, zapewniająca nowoczesną, kompleksową infrastrukturę umożliwiającą bezpośrednie połączenie z takimi serwisami płatniczymi, jak Visa, Mastercard i innymi metodami płatności preferowanymi przez klientów z całego świata. Adyen gwarantuje sprawną obsługę płatności online, mobilnych i detalicznych. Firma Adyen, której przedstawicielstwa znajdują się niemal we wszystkich zakątkach świata, obsługuje takich klientów, jak Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos i L'Oreal. Współpraca z Microsoft, o której mowa w tym materiale, jest jednym z czynników przyczyniających się do ciągłego rozwoju firmy Adyen, możliwego dzięki pozyskiwaniu nowych i obsługiwaniu obecnych klientów.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

SOURCE Adyen