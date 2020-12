Adyen e Microsoft lançam otimização de token de rede

AMSTERDÃ, 11 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), a plataforma de pagamentos global preferida por muitas das principais empresas do mundo, expande sua colaboração com a Microsoft para acelerar a inovação em pagamentos para ambas as empresas com o lançamento da Otimização de token de rede da Adyen. A Adyen é uma das primeiras plataformas de pagamento a permitir pagamentos tokenizados por meio de diferentes mecanismos e a oferecer otimização automatizada do uso de tokens para aumentar as taxas de autorização. Ao adotar a Otimização de Token de Rede, operadores como a Microsoft podem obter uma receita significativamente maior devido ao aumento das taxas de autorização.

"A experiência do cliente está no centro de tudo o que fazemos e, quando se trata do processo de pagamento, é necessário torná-lo mais rápido, simples e seguro", disse Matt Rossmeissl, vice-presidente de Operações de Engenharia de Comércio da Microsoft. "A inovação de produtos está no centro do que fazemos na Microsoft e a Otimização de Token de Rede da Adyen é um fator que contribui para melhores índices de autorização e satisfação do cliente."

A Adyen e a Microsoft trabalham juntas desde julho de 2015, começando com a aquisição na Europa. Hoje, a Adyen processa pagamentos para a Microsoft globalmente, em todos os produtos e serviços da Microsoft. A Microsoft utiliza vários produtos Adyen além da Otimização de Token de Rede, incluindo o Atualizador de Conta em Tempo Real para garantir uma experiência de compra perfeita para o consumidor, sempre cobrando o cartão mais atualizado. A Adyen também oferece suporte a vários métodos de pagamento locais em vários países para a Microsoft, incluindo redes de débito baseadas nos EUA, um desenvolvimento mais recente da Adyen.

"Sempre criamos produtos com foco em nossos comerciantes e seus clientes finais, e a Microsoft nos incentiva a ajudar a criar melhores soluções globais. Nós nos beneficiamos do desejo consistente da Microsoft de fornecer melhores experiências para seus clientes", disse Kamran Zaki, COO da Adyen. "Na vanguarda da inovação, a equipe da Microsoft está sempre disposta a agir como uma das primeiras a adotar muitos de nossos novos produtos e recursos. Trabalhamos juntos todos os dias para criar experiências de compra positivas para os clientes da Microsoft e estamos ansiosos para ver o que criaremos a seguir."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas empresas líderes do mundo, fornecendo uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, ao Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos globalmente pelos consumidores. A Adyen oferece pagamentos descomplicados nos canais on-line, pelo celular e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oreal. A cooperação com a Microsoft como descrita nesta atualização da empresa destaca o crescimento contínuo de Adyen com comerciantes atuais e novos ao longo dos anos.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

FONTE Adyen

SOURCE Adyen