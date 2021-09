Adyen lança Score com GoFundMe, uma ferramenta de aprendizado de máquina para identificar facilmente usuários de plataformas mal-intencionados

AMSTERDÃ, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Adyen (AMS: ADYEN), plataforma global de pagamentos preferida por muitas importantes empresas do mundo, lançou hoje a Score. A empresa é pioneira no mercado com uma solução orientada por aprendizado de máquina em uma única plataforma, que sinaliza atividades irregulares e monitora a conformidade das plataformas. Ao utilizar informações que analisam os dados de comerciantes de plataformas e sinalizar comportamentos incomuns dos usuários, a Score ajuda os comerciantes da Adyen a prevenir o uso indevido das plataformas. Com a Score fornecendo dados por meio de um amplo conjunto de sinais de risco, o recurso oferece suporte significativo para os procedimentos de conformidade dos comerciantes de plataformas. Ao melhorar a eficácia e reduzir o tempo gasto em análises de segurança dos usuários de plataformas, a Score aumenta a escalabilidade operacional das plataformas.

A Score é a mais nova adição à oferta para plataformas da empresa. A GoFundMe, plataforma global de arrecadação de fundos on-line, foi uma das primeiras comerciantes da Adyen a implementar a Score durante os últimos seis meses.

"A Score tem nos ajudado a oferecer o melhor serviço possível para auxiliar o maior número de pessoas, ao mesmo tempo que tem garantido que nossos clientes confiem que a GoFundMe está mantendo-os seguros e protegidos", disse Matthew Murray, diretor de risco e conformidade da GoFundMe. "Estamos constantemente adotando as melhores ferramentas para garantir que tenhamos um panorama completo e preciso de nosso perfil de risco, portanto, tivemos o prazer de ser os primeiros a experimentar esta nova solução, a Score."

"É aí que a tecnologia e a conformidade se encontram. Estamos muito entusiasmados com o lançamento da Score, uma vez que agora podemos dar suporte a nossos comerciantes de plataformas em termos de fraude de usuários e monitoramento da integridade das plataformas. A redução de riscos é uma das principais prioridades para as empresas de plataformas", disse Mariëtte Swart, CLCO da Adyen. "O recurso coloca nossos comerciantes no controle total, ao oferecer uma solução que nunca para de aprender."

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos preferida por muitas importantes empresas líderes do mundo. Ela oferece uma infraestrutura moderna integral conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento utilizados por consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. A Adyen melhora e amplia continuamente sua oferta de produtos como parte de seu curso comum de negócios. Novos produtos e recursos são anunciados por meio de comunicados à imprensa e atualizações de produtos no site da empresa.

Sobre a GoFundMe

Fundada em 2010, a GoFundMe é a maior plataforma global de arrecadação de fundos que capacita as pessoas a dar e receber ajuda. Desde então, mais de 15 bilhões de dólares provenientes de mais de 200 milhões de doações auxiliaram pessoas com necessidades e sonhos, ao mesmo tempo que causaram um impacto positivo em escala. A GoFundMe está construindo um sistema de apoio global que gera oportunidades para que todos obtenham prosperidade.

