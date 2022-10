Adyen propulse l'avenir des services financiers en lançant des produits financiers intégrés

La suite de produits permet une augmentation potentielle des revenus jusqu'à 70 % pour les plateformes et les places de marché

AMSTERDAM, 23 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les entreprises de premier plan, a élargi son offre en prenant en direct deux nouveaux produits financiers intégrés - Capital et Comptes - qui sont désormais disponibles pour les entreprises de plateformes et de places de marché aux États-Unis et en Europe via l'intégration unique d'Adyen. Une étude menée en partenariat avec le Boston Consulting Group révèle que 64 % des petites et moyennes entreprises (PME) sont intéressées par des services financiers intégrés à une plateforme. Pour tirer parti de cette opportunité de banque en tant que service, Adyen a développé une suite innovante de produits financiers comprenant des avances de fonds, des comptes bancaires professionnels et l'émission de cartes. Avec les paiements intégrés, ces produits représentent l'avenir des services financiers en permettant aux plateformes d'offrir des expériences financières supérieures à leurs utilisateurs PME.

« Les plates-formes sont au centre de la transformation du secteur des services financiers, et Adyen est prêt à poursuivre cette révolution », a déclaré Pieter van der Does, cofondateur et PDG d'Adyen. « La finance embarquée est la suite logique de notre offre de paiements embarqués. En investissant historiquement dans nos licences bancaires et notre technologie de pointe, nous nous sommes positionnés comme le seul fournisseur offrant une suite complète de produits financiers embarqués via une intégration unique. De ce point de vue, nous sommes impatients de saisir l'opportunité qu'apporte la banque en tant que service ».

Les services financiers traditionnels sont étouffés par les systèmes hérités, les approches réactives, la lenteur des approbations et le manque de connaissances verticales. Ces facteurs ont longtemps eu pour conséquence de ne pas servir les PME, et ont conduit 65 % des utilisateurs de la plateforme à vouloir changer de fournisseur de services financiers en faveur de solutions mieux intégrées à leurs processus métier. Avec l'intégration unique d'Adyen, les plateformes peuvent répondre à cette demande croissante des utilisateurs en intégrant des services financiers pour consolider les opérations commerciales et financières des PME sous un même toit.

La suite de produits financiers intégrés d'Adyen offre une solution modulaire qui apporte un contrôle et des options de personnalisation inégalés pour les activités des plateformes. Avec 94 % des PME intéressées par les solutions d'avance de fonds déclarant qu'elles bénéficieraient d'une pré-approbation de leurs prêts, Capital permet aux plateformes de proposer de manière proactive des financements d'entreprise sur la base de données historiques de paiements. 72 % des PME apprécient l'expérience d'un compte bancaire intégré, le produit Accounts d'Adyen permet aux utilisateurs de gérer leurs finances là où ils travaillent et d'avoir un accès instantané aux fonds. Allant de pair avec Capital et Accounts, Issuing complète l'offre en permettant aux utilisateurs de dépenser facilement leurs fonds sur des cartes de paiement de la plateforme. En adoptant la suite, les plateformes peuvent compléter leur offre et débloquer les capacités d'un écosystème financier de bout en bout.

En savoir plus sur les nouveaux produits financiers intégrés d'Adyen - Capital et Comptes

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de technologie financière de choix pour les grandes entreprises. Parce qu'elle offre des capacités de paiement de bout en bout, des informations fondées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Disposant de bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft. Adyen améliore et élargit continuellement son offre de produits dans le cadre de son activité ordinaire. Les nouveaux produits et fonctionnalités sont annoncés par des communiqués de presse et des mises à jour de produits sur le site Internet de l'entreprise.

L'investissement d'Adyen dans sa suite de finance embarquée et les pourcentages mentionnés dans ce communiqué de presse sont soutenus par une recherche sectorielle menée en partenariat avec Boston Consulting Group. Apprenez-en davantage sur leurs conclusions ici.

