Adyen will sich mit Hungry Jack's zusammenschließen, um seinen Kundenservice durch zahlungsgesteuerte Updates zu verbessern

AMSTERDAM, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Hungry Jack's, dem australischen Schnellrestaurant, eingegangen ist, um seine Point-of-Sale (POS)-Terminalflotte zu verbessern und die Vereinheitlichung seiner Instore- und E-Commerce-Kanäle voranzutreiben, was zu Kosteneinsparungen führt und gleichzeitig die Einnahmen und das Kundenerlebnis verbessert.

„Das POS-Angebot von Adyen hat einen erheblichen Einfluss auf das Geschäft gehabt. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihr Zahlungssystem in einer geschäftigen Nacht versagt. Eine zuverlässige Zahlungsabwicklung ermöglicht schnelle, nahtlose Kundenerfahrungen und verbessert so unseren Umsatz", sagte Bruce Nolte, CIO von Hungry Jack. „Wir wollen die Bezahlung so einfach wie möglich machen und uns darauf konzentrieren, für jeden über alle Kanäle hinweg eine bevorzugte Option zu haben. Die Integration in die Adyen-Plattform hat dies für uns erschlossen. Darüber hinaus ermöglichte uns die einheitliche Handelslösung von Adyen die Nutzung von Online-, Liefer- und Drive-Through-Möglichkeiten, während der COVID-19-Pandemie der Speisesaal geschlossen war", fasste Nolte zusammen.

„Reibungslose Kundenerlebnisse sind für QSRs von entscheidender Bedeutung - vor allem zu Spitzenzeiten sowie für Drive-Through und Zustellung", sagte Michel von Aalten, Adyen Country Manager für Australien und Neuseeland. „Wir sind begeistert von den Ergebnissen, die Hungry Jack's bereits erzielt hat, und freuen uns darauf, sie auf ihrer gemeinsamen Handelsreise weiter zu unterstützen."

Informatîonen zu Hungry Jack's

Hungry Jack's ist seit fast 50 Jahren die Heimat des berühmten flammgegrillten Whopper in Australien. Australier besuchen gerne das Hungry Jack's Restaurant, das landesweit mehr als 440 Lokale umfasst, in denen sie köstliche und frische Speisen genießen können. Von köstlichen flammengegrillten 100 % australischen Rindfleisch-Burgern, dem pflanzlichen Sortiment, den saftigen Menüoptionen für Hähnchen, Brekky Wraps oder dem von Barista zubereiteten Kaffee ist Hungry Jack's das Ziel für klassische Favoriten, innovative neue Menüoptionen und den berühmten flammengegrillten rauchigen BBQ-Geschmack. Weitere Informationen über Hungry Jack's finden Sie unter www.hungryjacks.com.au oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.

Informationen zu Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl vieler weltweit führender Unternehmen und bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und anderen, weltweit beliebten Zahlungsmethoden verbunden ist. Adyen liefert reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und Instore-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt bedient Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Singapore Airlines und L'Oréal. Die Zusammenarbeit mit Hungry Jack's, wie sie in diesem Handelsbericht beschrieben wird, unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit aktuellen und neuen Händlern über die Jahre hinweg.

