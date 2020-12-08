Adyen заключает партнерское соглашение с Hungry Jack's в целях повышения качества обслуживания клиентов за счет нововведений, обеспечивающих удобство оплаты

АМСТЕРДАМ, 8 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Adyen (AMS: ADYEN), предлагающая глобальную платежную платформу, пользующуюся популярностью у многих ведущих компаний мира, сегодня объявила о заключении партнерского соглашения с Hungry Jack's — австралийской сетью ресторанов быстрого обслуживания — в целях совершенствования технического оснащения ее торговых терминалов и содействия в унификации ее каналов традиционной и электронной торговли, что обеспечит ей экономию затрат с одновременным повышением доходов и качества обслуживания клиентов.

«Услуги компании Adyen по оптимизации работы торговых терминалов существенно повысили эффективность нашей работы. Последнее, чего вы хотите — это чтобы ваша платежная система отказала в напряженный вечер. Надежная организация платежей обеспечивает быстрое и бесперебойное обслуживание клиентов, повышая тем самым наш оборот», — сообщил ИТ-директор компании Hungry Jack's Брюс Нольте (Bruce Nolte). «Мы хотим максимально облегчить процесс оплаты, а главное — иметь предпочтительный для каждого клиента вариант по всем каналам. Интеграция с платформой Adyen дала нам такую возможность. Кроме того, предоставленная компанией Adyen унифицированная торговая система позволила нам использовать возможности интернет-ресторана, доставки заказов и обслуживания для автомобилистов на протяжении всего времени, когда залы были закрыты из-за пандемии COVID-19», ― сказал в заключение г-н Нольте.

«Обеспечение безупречного взаимодействия с клиентами имеет решающее значение для предприятий быстрого обслуживания, особенно в периоды пиковой нагрузки и для подразделений, занимающихся доставкой заказов и обслуживанием автомобилистов, ― рассказывает глава представительства компании Adyen по Австралии и Новой Зеландии Михель фон Аалтен (Michel von Aalten). ― Нас вдохновляют результаты, которых уже добилась компания Hungry Jack, и мы надеемся и далее поддерживать ее на пути к унифицированной торговле».

Информация о компании Hungry Jack's

Hungry Jack's уже почти 50 лет является тем местом, где жители Австралии могут насладиться знаменитым гамбургером, приготовленным на открытом огне. Австралийцы любят посещать рестораны Hungry Jack's, число которых по всей стране уже превышает 440 и где предлагается вкусная еда из свежих продуктов. Hungry Jack's — это место, где готовят популярные классические блюда, от жаренных на открытом огне австралийских бифбургеров до целого ряда овощных блюд, сочных куриных деликатесов, роллов на завтрак и фирменного кофе, а также новинки, свойственные современным меню, и знаменитый аромат барбекю с дымком. Для получения более подробной информации о компании Hungry Jack's посетите веб-сайт по адресу www.hungryjacks.com.au или следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook и Twitter.

Информация о компании Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Microsoft, Singapore Airlines и L'Oréal. Сотрудничество с компанией Hungry Jack's, описанное в этом обновленном обзоре поставщиков, подчеркивает непрерывное развитие взаимодействия компании Adyen с уже имеющимися и новыми продавцами в течение многих лет.

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