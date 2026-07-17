- AEKE S1 Pro recauda más de 5,86 millones de dólares en Kickstarter, marcando un nuevo hito para los gimnasios domésticos inteligentes

La unión hace la fuerza: casi 1.900 patrocinadores demuestran la creciente demanda de gimnasios domésticos con inteligencia artificial.

NUEVA YORK, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa de tecnología de fitness con IA, AEKE, finalizó su campaña en Kickstarter para AEKE S1 Pro Full-Body AI Home Gym, recaudando 5.866.348 dólares estadounidenses de 1.885 patrocinadores durante una campaña de 39 días. Según Kickstarter, el AEKE S1 Pro es ahora el proyecto de gimnasio doméstico con mayor financiación en la plataforma, lo que demuestra la demanda global de soluciones de fitness más inteligentes y personalizadas.

El éxito de la campaña coincide con la transformación que la inteligencia artificial está experimentando en el sector del fitness en casa. Los consumidores están dejando atrás los equipos de entrenamiento tradicionales y los dispositivos conectados para optar por sistemas inteligentes que ofrecen entrenamiento personalizado, programas adaptativos y orientación profesional en el hogar.

Diseñado como un gimnasio doméstico todo en uno con IA, el AEKE S1 Pro integra entrenamiento de fuerza, movilidad, recuperación y movimiento funcional en un sistema compacto. La plataforma ofrece la funcionalidad de más de 23 máquinas de gimnasio tradicionales gracias a un sistema de brazos ajustables de 7 × 9 × 3 con 185 combinaciones de fuerza-ángulo y resistencia controlada digitalmente. Combinado con múltiples modos de entrenamiento y el seguimiento por IA de 42 puntos clave del esqueleto, analiza los patrones de movimiento en tiempo real y proporciona información inteligente para entrenamientos más seguros y efectivos.

Al combinar hardware avanzado, inteligencia artificial y entrenamiento basado en datos, AEKE posiciona el S1 Pro como parte de una transición más amplia hacia experiencias de fitness inteligentes en el hogar. La gran acogida entre los patrocinadores de Kickstarter demuestra el creciente interés de los consumidores por soluciones que priorizan la personalización, la accesibilidad y la fidelización a largo plazo.

A diferencia de muchas plataformas de fitness conectadas que requieren suscripciones recurrentes, el S1 Pro incluye acceso de por vida a entrenamiento con IA y una biblioteca en constante expansión de rutinas de ejercicio guiadas. Además, admite múltiples perfiles de usuario, no requiere instalación en la pared, se pliega ocupando aproximadamente 0,3 metros cuadrados y se integra elegantemente en cualquier hogar.

El éxito de la campaña refleja el auge de la tecnología de consumo con IA, ya que la inteligencia del software se está convirtiendo en un factor diferenciador cada vez más importante, junto con la innovación del hardware. Para el sector del fitness en casa, el éxito del AEKE S1 Pro pone de manifiesto un cambio hacia experiencias de entrenamiento más adaptativas, personalizadas e inteligentes.

A medida que la IA continúa avanzando, la próxima generación de gimnasios domésticos incorporará inteligencia y guía en la experiencia de entrenamiento. AEKE lidera esta evolución combinando tecnología con IA, hardware inteligente y análisis de datos, lo que facilita el acceso a un entrenamiento de fuerza de calidad profesional y ayuda a las personas a desarrollar fuerza para toda la vida y a adoptar estilos de vida más saludables.