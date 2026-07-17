AEKE S1 Pro sammelt über 5,86 Millionen US-Dollar auf Kickstarter und setzt damit einen neuen Meilenstein für Smart-Home-Fitnessstudios

Gemeinsam sind wir stark: Fast 1.900 Unterstützer signalisieren eine wachsende Nachfrage nach KI-gestütztem Heimtraining

NEW YORK, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das auf KI-Fitness-Technologie spezialisierte Unternehmen AEKE hat seine Kickstarter-Kampagne für das AEKE S1 Pro Full-Body AI Home Gym erfolgreich abgeschlossen und dabei innerhalb von 39 Tagen 5.866.348 US-Dollar von 1.885 Unterstützern eingenommen. Laut Kickstarter ist das AEKE S1 Pro mittlerweile das am besten finanzierte Heimfitness-Projekt auf der Plattform, was die weltweite Nachfrage nach intelligenteren und individuelleren Fitnesslösungen verdeutlicht.

Der Erfolg der Kampagne fällt in eine Zeit, in der künstliche Intelligenz die Heimfitnessbranche grundlegend verändert. Die Verbraucher gehen über herkömmliche Trainingsgeräte und vernetzte Geräte hinaus und entscheiden sich zunehmend für intelligente Systeme, die personalisiertes Coaching, adaptive Trainingsprogramme und professionelle Anleitung für zu Hause bieten.

Das AEKE S1 Pro wurde als KI-gestütztes All-in-One-Heimfitnessstudio konzipiert und vereint Krafttraining, Beweglichkeit, Regeneration und funktionelle Bewegungen in einem kompakten System. Die Plattform bietet die Funktionalität von mehr als 23 herkömmlichen Fitnessgeräten dank eines verstellbaren 7 × 9 × 3-Armsystems mit 185 Kraft-Winkel-Kombinationen und digital gesteuertem Widerstand. In Kombination mit mehreren Trainingsmodi und der KI-gestützten Erfassung von 42 Skelett-Schlüsselpunkten analysiert es Bewegungsmuster in Echtzeit und gibt intelligentes Feedback, um sicherere und effektivere Trainingseinheiten zu ermöglichen.

Durch die Kombination aus fortschrittlicher Hardware, künstlicher Intelligenz und datengestütztem Training positioniert AEKE das S1 Pro als Teil eines umfassenderen Wandels hin zu intelligenten Fitnesserlebnissen zu Hause. Die starke Resonanz bei den Kickstarter-Unterstützern zeigt das wachsende Interesse der Verbraucher an Lösungen, bei denen Personalisierung, Zugänglichkeit und langfristiges Engagement im Vordergrund stehen.

Im Gegensatz zu vielen vernetzten Fitnessplattformen, die wiederkehrende Abonnements erfordern, umfasst der S1 Pro lebenslangen Zugang zu KI-Coaching und einer ständig wachsenden Bibliothek an geführten Trainingseinheiten. Er unterstützt zudem mehrere Benutzerprofile, erfordert keine Wandmontage, lässt sich auf eine Fläche von etwa 3,2 Quadratfuß zusammenklappen und fügt sich elegant in den häuslichen Alltag ein.

Der Erfolg der Kampagne spiegelt die allgemeine Dynamik wider, die hinter KI-gestützter Verbrauchertechnologie steht, da Software-Intelligenz neben Hardware-Innovationen zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal wird. Für den Heimfitness-Sektor unterstreicht der Erfolg des AEKE S1 Pro einen Wandel hin zu anpassungsfähigeren, personalisierten und intelligenteren Trainingserlebnissen.

Mit dem weiteren Fortschritt der KI wird die nächste Generation von Heimfitnessgeräten durch in das Trainingserlebnis integrierte Intelligenz und Anleitung geprägt sein. AEKE ist Vorreiter dieser Entwicklung, indem es KI-gestützte Technologie, intelligente Hardware und datengestützte Erkenntnisse kombiniert. So macht das Unternehmen Krafttraining in professioneller Qualität zugänglicher und hilft Menschen dabei, lebenslange Kraft aufzubauen und einen gesünderen Lebensstil zu führen.