AeroFlexx annonce un partenariat stratégique avec Dynapack Asia, motivé par une demande sans précédent de solutions durables d'emballage des liquides

WEST CHESTER, Ohio, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, un leader de l'industrie de l'emballage durable, annonce un partenariat stratégique avec Dynapack Asia, un fabricant bien établi et de premier plan d'emballages et de composants dans la région de l'Asie du Sud-Est (ANASE). AeroFlexx et Dynapack Asia se sont associés pour fournir des solutions d'emballage des liquides qui répondent ou dépassent les exigences de la législation en matière de REP, tout en créant des expériences de consommation agréables dans la région de l'ANASE. Il s'agit de la première phase d'expansion des capacités sur un marché qui devrait connaître une forte croissance, car les multinationales et les clients régionaux adoptent AeroFlexx pour répondre à leurs besoins en matière d'emballages durables des liquides.

Avec la demande croissante d'emballages durables pour les liquides générée par la dernière législation, les multinationales continuent à rechercher des solutions d'emballages écologiques. AeroFlexx, dont la technologie est un emballage flexible et léger conçu pour agir comme une bouteille rigide et utilisant jusqu'à 85 % moins de plastique vierge que les bouteilles rigides traditionnelles, répond aux besoins de la région grâce à des innovations en matière d'emballage conçues pour faire progresser la durabilité. AeroFlexx se place idéalement pour croître avec la demande de l'industrie, ce qui offre la possibilité de faire évoluer l'entreprise de manière spectaculaire.

La présence établie de Dynapack Asia dans la région et ses positions d'approvisionnement à long terme auprès des multinationales et des clients régionaux, associées à la plateforme technologique d'AeroFlexx apporteront une solution viable aux efforts de réduction des déchets plastiques dans la région ASANE pour minimiser l'empreinte environnementale. Ce partenariat offre également aux multinationales la possibilité de se développer durablement à l'échelle mondiale, y compris sur les marchés des soins personnels, des produits ménagers et industriels de la région.

À propos de Dynapack Asia : Dynapack Asia est l'un des principaux fabricants d'emballages et de composants en plastique rigide en Asie du Sud-Est et en Chine, au service des clients locaux et multinationaux de la région. La société exploite plus de 30 sites de fabrication en Indonésie, en Chine, en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour et au Vietnam. Elle utilise divers procédés de fabrication, en particulier le moulage par extrusion-soufflage et le moulage par injection. Elle fabrique des bouteilles, des pots, des bouchons et des fermetures ainsi que des pièces moulées par injection de précision pour les soins personnels et les soins pour bébés, l'alimentation et les boissons, l'entretien ménager, les lubrifiants, les produits pharmaceutiques et l'industrie automobile, pour n'en nommer que quelques-uns. Au fil des ans, en mettant l'accent sur la durabilité, Dynapack Asia s'est fixée comme priorité de réduire son empreinte carbone dans les produits qu'elle fabrique en collaborant avec des partenaires et en menant des initiatives pour créer un impact positif sur l'environnement.

À propos d'AeroFlexx

AeroFlexx est une entreprise d'emballage de liquides offrant des solutions complètes et durables sur le marché. En combinant les meilleurs attributs de l'emballage flexible et rigide en une seule offre de produits, la technologie transforme l'industrie, car elle offre une expérience de consommation privilégiée et crée une valeur de marque significative, tout en apportant des avantages sans précédent en matière de durabilité.

Basée à West Chester, dans l'Ohio, et holding d'Innventure, AeroFlexx fournit des solutions d'emballage et de fabrication en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique. Pour en savoir plus, visitez www.aeroflexx.com .