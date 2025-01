AeroFlexx et Chemipack lancent un partenariat pour promouvoir l'innovation et la durabilité des emballages en Europe

WEST CHESTER, Ohio, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, leader de l'emballage durable, a lancé un partenariat avec la société de mélange et de remplissage Chemipack Sp. z o.o., dont le siège se trouve à Łowicz, en Pologne. AeroFlexx a déployé sa machine de remplissage propriétaire directement sur le site de production de Chemipack, facilitant ainsi l'adoption par les marques d'une technologie d'emballage innovante dans toute l'Europe. Ce partenariat stratégique permet à AeroFlexx et Chemipack de répondre à la demande croissante de formats d'emballages durables pour les liquides dans la région européenne au sens large.

Chemipack, une entreprise familiale qui fournit des concentrés liquides, est connue pour ses opérations de remplissage et de mélange très efficaces sur site, avec une capacité de production et de remplissage de plus de 100 millions de litres de liquides par an. L'expertise et la production de qualité de Chemipack, qui a récemment reçu la certification BRC, sont essentielles alors qu'AeroFlexx continue d'innover et d'étendre son empreinte de fabrication pour soutenir un pipeline robuste et en pleine croissance.

« La technologie d'AeroFlexx est prête à répondre à la demande d'emballages innovants de la part de l'industrie dans toute l'Europe », a déclaré Robert Serafiński, président-directeur général de Chemipack Sp. z o.o. « Ce partenariat avec AeroFlexx stimulera la dynamique croissante en faveur d'emballages plus respectueux de l'environnement en Europe et accélérera la transition vers des pratiques plus durables dans le domaine de l'emballage à l'échelle mondiale. »

« L'engagement d'AeroFlexx à faire progresser les technologies d'emballage des liquides, associé aux capacités de production de Chemipack, constitue une base solide pour la poursuite de la croissance au niveau mondial », a déclaré Andrew Meyer, PDG d'AeroFlexx. « Ce partenariat avec Chemipack souligne le potentiel de transformation de cette technologie d'emballage avec le partenaire adéquat dans une région stratégique qui bénéficiera de véritables solutions d'emballage durables. »

Les emballages d'AeroFlexx sont en train de gagner du terrain sur le marché européen, démontrant qu'il s'agit d'une solution évolutive qui peut répondre à la demande croissante de durabilité dans le domaine de l'emballage. Cette collaboration génère des opportunités de croissance alors qu'AeroFlexx continue de se développer pour soutenir les initiatives d'expansion mondiale en cours.

À propos d'AeroFlexx :

AeroFlexx est une entreprise de conditionnement de liquides à service complet qui fournit des solutions durables au marché. En combinant les meilleurs attributs des emballages souples et rigides en un seul produit, cette technologie transforme l'industrie en offrant une expérience privilégiée au consommateur et en créant une valeur de marque significative, tout en apportant des avantages sans précédent en matière de développement durable.

Basée à West Chester, Ohio, et faisant partie de la famille d'entreprises Innventure, AeroFlexx fournit des solutions d'emballage et de fabrication en Europe, en Asie du Sud-Est et dans les Amériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aeroflexx.com.

