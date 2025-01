AeroFlexx und Chemipack starten Partnerschaft zur Förderung von Verpackungsinnovation und Nachhaltigkeit in Europa

WEST CHESTER, Ohio, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- AeroFlexx, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Verpackungen, hat eine Partnerschaft mit dem Misch- und Abfüllunternehmen Chemipack Sp. z o.o. mit Hauptsitz in Łowicz, Polen, begonnen. AeroFlexx hat seine firmeneigene Abfüllmaschine direkt in der Produktionsstätte von Chemipack eingesetzt und damit Marken die Einführung innovativer Verpackungstechnologie in ganz Europa erleichtert. Diese strategische Partnerschaft versetzt AeroFlexx und Chemipack in die Lage, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Flüssigkeitsverpackungsformaten in der gesamten europäischen Region zu bedienen.

Chemipack ist ein Familienunternehmen, das flüssige Konzentrate liefert, und kann auf eine lange Geschichte hocheffizienter Abfüllvorgänge und Mischungen vor Ort zurückblicken. Das Unternehmen hat eine jährliche Produktions- und Abfüllkapazität von über 100 Millionen Litern an Flüssigkeiten. Die Fachkompetenz und die Qualitätsproduktion von Chemipack, das kürzlich die BRC-Zertifizierung erhalten hat, sind für AeroFlexx von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen seine Fertigung weiter innoviert und skaliert, um eine robuste und wachsende Pipeline zu unterstützen.

„Die Technologie von AeroFlexx wird die Nachfrage der Industrie nach innovativen Verpackungen in ganz Europa befriedigen", sagte Chemipack Sp. z o.o. Vorsitzender und Geschäftsführer, Robert Serafiński. „Diese Partnerschaft mit AeroFlexx wird die wachsende Dynamik für umweltfreundlichere Verpackungen in Europa fördern und den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken im Verpackungsbereich weltweit beschleunigen."

„Das Engagement von AeroFlexx bei der Weiterentwicklung von Technologien für Flüssigkeitsverpackungen, gepaart mit den Produktionskapazitäten von Chemipack, bildet eine starke Grundlage für weiteres globales Wachstum", sagte Andrew Meyer, Geschäftsführer von AeroFlexx. „Diese Partnerschaft mit Chemipack unterstreicht das transformative Potenzial dieser Verpackungstechnologie mit dem richtigen Partner in einer strategischen Region, die von wirklich nachhaltigen Verpackungslösungen profitieren wird."

Die Verpackungen von AeroFlexx gewinnen auf dem europäischen Markt deutlich an Zugkraft und zeigen, dass es sich um eine skalierbare Lösung handelt, die die steigende Nachfrage nach Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich erfüllen kann. Diese Zusammenarbeit eröffnet Wachstumsmöglichkeiten, da AeroFlexx seine Skalierung fortsetzt, um die laufenden globalen Expansionsinitiativen zu unterstützen.

Informationen zu AeroFlexx:

AeroFlexx ist ein Full-Service-Verpackungsunternehmen für Flüssigprodukte, das nachhaltige Lösungen für den Markt anbietet. Durch die Kombination der besten Eigenschaften flexibler und starrer Verpackungen in einem einzigen Produktangebot verändert die Technologie die Branche, da sie ein optimales Verbrauchererlebnis bietet, einen erheblichen Markenwert schafft und gleichzeitig beispiellose Vorteile in Bezug auf die Nachhaltigkeit mit sich bringt.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, und ist Teil der Innventure-Unternehmensfamilie. Das Unternehmen bietet Verpackungs- und Fertigungslösungen in Europa, Südostasien und Amerika an. Weitere Informationen finden Sie unter www.aeroflexx.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2331133/AFX_Logo_AeroFlexx_Logo.jpg